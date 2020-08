Vừa gặp người phụ nữ được mai mối cho mình, Minh Tân đã ghé tai nói nhỏ với chị: "Nhớ lát bấm nút nhé" khiến khán giả trường quay bật cười.

"Bạn Muốn Hẹn Hò" tập 634 đã mai mối thành công cho anh Nguyễn Minh Tân (28 tuổi, Sóc Trăng, hiện làm nghề buôn bán) và Nguyễn Ngọc Giàu (30 tuổi, nhân viên tài chính ở Tiền Giang).

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng anh Minh Tân khẳng định: “Em thấy không vấn đề gì, miễn là khi về cùng nhau, cả hai lo được cái ăn, cái mặc cho nhau là tốt rồi”.

Ngoài công việc kinh doanh quần áo, Minh Tân còn có thêm nghề nuôi tôm. Ngay từ khi bước lên sân khấu, anh không giấu nổi sự phấn khích khi liến thoắng giới thiệu bản thân khiến MC Quyền Linh gần như bị "chiếm sóng".

Anh Minh Tân

Về đường tình duyên, anh chia sẻ: "Đã lên chương trình thì em xin nói thiệt vì biết đâu 'người ta' thương liền. Em từng có gia đình”.

Theo anh Tân, dù không có tình cảm nhưng do nghe lời cha mẹ nên anh kết hôn.

Con chào đời, anh lo cho gia đình nhỏ rất chu đáo nhưng khi con được hơn 1 tuổi, vợ anh bỏ về nhà mẹ đẻ và viết đơn ly hôn.

“Cầm tờ giấy li hôn, em rớt nước mắt. Em nghĩ còn cha còn mẹ mà để con bơ vơ, thiếu tình cảm của người cha. Em rất là buồn, con tim chết lặng", anh nói thêm.

Nghe câu chuyện của bạn trai, Ngọc Giàu cũng xúc động chia sẻ về đường tình duyên thiếu may mắn khi chị ly hôn cách đây 2 năm. Chị và chồng cũ đã có hai con, hiện trên mặt pháp lý, chồng nuôi bé gái và chị nuôi bé trai. Nhưng do hoàn cảnh nên Ngọc Giàu gửi con sống với bà ngoại. Nói về lí do đổ vỡ, Ngọc Giàu cho biết do mâu thuẫn từ bên trong gia đình nên vợ chồng không thể tiếp tục.

Cả Minh Tân và Ngọc Giàu cùng mang một nỗi niềm riêng nên họ đều mong muốn tìm được người cùng mình xây dựng tổ ấm mới, đặc biệt không đi vào "vết xe đổ" của cuộc hôn nhân trước.

Với Minh Tân, anh mong muốn tìm người bạn gái đoan chính, dịu dàng, hiền từ và luôn giữ gìn ý tứ trong lời ăn tiếng nói. Ngọc Giàu thì mong một người đàn ông có thể lo cho gia đình, quyết đoán trong mọi việc.

Đàng trai nhanh chóng thuyết phục bạn gái khi nói rằng, bản thân có thể đáp ứng những yêu cầu đó. Tuy nhiên bà mối Hồng Vân lo lắng vì Minh Tân nói khá nhiều nên dò ý Ngọc Giàu.

"Em cũng thích nói nhiều, nhưng phải nói đúng. Anh bên kia thích nói sách Thánh Hiền thì lại càng hợp với mẹ em", chị cho biết. Chị cũng chia sẻ bản thân không ngại làm dâu nhưng nếu mẹ chồng thấy sai nên thẳng thắn với các con.

Ngọc Giàu

Sau khi hàng rào chính thức hé mở, Ngọc Giàu mới thổ lộ khá lo lắng về chuyện tuổi tác do chị hơn Minh Tân đến 2 tuổi. ''Tuổi tác đâu thành vấn đề, hơn nhau 5 - 3 tuổi nhưng miễn mình sống tốt, gia đình hạnh phúc là được rồi", anh Minh Tân khẳng định.

MC Hồng Vân cũng xua đi nỗi lo của bạn gái bằng kinh nghiệm ông bà để lại: "Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một".

Minh Tân chia sẻ thêm với người phụ nữ đối diện: "Anh vượt đường sá xa xôi, mấy trăm cây số, đến đây để tham gia chương trình, anh mang cả trái tim chân tình và thành ý nhất để tìm một nửa yêu thương, chứ không phải vui chơi. Đến đây là để quyết định bấm nút đó".

Trước lúc đưa ra quyết định cuối cùng, Minh Tân tự tin nắm tay bạn gái, hát một ca khúc bày tỏ tình cảm của mình.

Cuối cùng, cả hai đều bấm nút và cặp đôi Minh Tân - Ngọc Giàu chính thức hẹn hò.

Nam Phương