Trải nghiệm tại chương trình AYF “vượt ngoài mong đợi”, “tuyệt vời”... Đó là cảm nhận chung của Ken Trần và Tracy Nguyễn - 2 trong số đại diện lãnh đạo trẻ từ Việt Nam tham gia chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN 2021 (AYF).

Hơn 30 gương mặt lãnh đạo trẻ đến từ các quốc gia ASEAN đã tề tựu tại Singapore vào cuối tháng 10/2021 để chia sẻ các ý tưởng, giải pháp và khám phá các cơ hội hợp tác bền vững, trong khuôn khổ chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN 2021 (AYF). Đây là chương trình phát triển nhà lãnh đạo do Quỹ Quốc tế Singapore (SIF), Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) phối hợp triển khai.

Ken Trần là một doanh nhân khởi nghiệp đầy đam mê trong lĩnh vực tái tạo rác thải (waste upcycling). Trong khi đó, Tracy Nguyễn là người Việt Nam trẻ tuổi từng đảm trách vị trí quản lý tại KPMG Singapore. Cả hai là đại diện lãnh đạo trẻ từ Việt Nam cất tiếng nói của mình tại chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN 2021. Hiện Ken Trần và Tracy Nguyễn đều đang sinh sống và làm việc tại Singapore - nơi họ theo đuổi sự nghiệp riêng cùng với sứ mệnh lãnh đạo bền vững.

Anh Trần Trung Kiên (Ken Trần)

Chị Nguyễn Thùy Trang (Tracy Nguyễn)

- Được xướng danh như là những lãnh đạo trẻ nổi bật của ASEAN, anh, chị nghĩ như thế nào về hai chữ “lãnh đạo”? Công việc hiện tại đã định hình tư duy và phong cách lãnh đạo của anh, chị như thế nào?

Ken Trần: Đam mê của tôi không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Đối với tôi, tinh thần đồng đội có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng một doanh nghiệp có nội lực phát triển mạnh mẽ. Tôi mong muốn được thấy mọi người học hỏi, phát triển bản thân và cùng nhau đạt được những thành tựu mới. Khi dẫn dắt các nhóm làm việc, tôi nhận ra rằng, việc truyền đạt thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Càng minh bạch và cởi mở bao nhiêu, hiệu quả làm việc của nhóm càng được cải thiện bấy nhiêu.

Tracy Nguyễn: Tôi rất may mắn nhận được sự cố vấn của những nhà lãnh đạo tuyệt vời ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Đó là những người đã hỗ trợ, tin tưởng để tôi mạnh dạn thử thách chính mình. Hành trình đã qua dạy tôi rằng: “Bạn không cần phải là một “nhà lãnh đạo” để có thể dẫn dắt người khác một cách hiệu quả”. Và đó cũng là lý do tôi say mê với công tác trao quyền cho giới trẻ, thông qua cố vấn và thúc đẩy khả năng tự lãnh đạo. Khi ấy, việc lãnh đạo sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ của tổ chức - như chính cách các bằng hữu AYF đang thực hiện, nhằm dẫn dắt những thay đổi to lớn trong cộng đồng, tại các quốc gia, trên toàn khu vực và rộng hơn nữa.

- Vậy trải nghiệm ở AYF 2021 đã giúp ích gì vào những mục tiêu và kế hoạch trong tương lai của anh, chị? Nhất là trên phương diện bền vững, ở quy mô quốc gia và khu vực.

Ken Trần: Chương trình là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội kết nối với những nhà lãnh đạo trẻ ưu tú trên khắp khu vực, có được những hiểu biết sâu sắc từ các nhà hoạch định chính sách cấp cao và mở mang tầm mắt của mình.

Cả hai ghé thăm Insectta - trại nuôi côn trùng ở vùng đô thị đầu tiên tại Singapore

Ngay sau chương trình, cộng đồng bằng hữu đã cùng nhau lên kế hoạch cho nhiều dự án và sáng kiến tại Singapore và các quốc gia ASEAN, theo sát các chủ điểm có tính thời sự của khu vực như: biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, số hóa, phục hồi và phát triển hậu Covid-19. Với xuất phát điểm và kinh nghiệm đa dạng, chắc chắn chúng tôi có thể hợp tác để đem đến những tác động mạnh mẽ cho cộng đồng ASEAN.

Tracy Nguyễn: Trải nghiệm AYF thực sự là vượt ngoài mong đợi của chúng tôi. Tôi vô cùng tâm đắc với những cuộc đối thoại với các nhà hoạch định cấp cao. Đó là cơ hội để chúng tôi lên tiếng về các vấn đề nổi cộm; đồng thời hiểu hơn về quy trình thảo luận đằng sau những chính sách, quyết sách của cấp lãnh đạo. Tôi cũng đặc biệt ngưỡng mộ tinh thần và ý chí của những nhà sáng lập doanh nghiệp xã hội mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc trong chương trình.

- Anh, chị nhận ra thông điệp gì từ hành trình AYF 2021? Anh, chị đã có kế hoạch cụ thể cho dự án nào tại Việt Nam chưa?

Ken Trần: Chắc chắn tinh thần của AYF sẽ theo tôi mãi về sau, với tư cách là một thành viên của Hội Bằng hữu trẻ ASEAN, để cùng nhau củng cố bản sắc chung của khu vực và xây dựng một tương lai bền vững. Việt Nam luôn nằm trong kế hoạch mở rộng của tôi. Tôi vô cùng hào hứng với ý tưởng thực hiện các dự án tái chế và công nghệ thực phẩm trên chính quê hương mình.

Thăm trang trại năng lượng mặt trời nổi

Tracy Nguyễn: Tôi đã học được rất nhiều về hợp tác tin cậy, trao quyền cho thanh niên và sáng tạo số phục vụ cho một tương lai bền vững. Quan trọng hơn cả, tôi được truyền cảm hứng bởi những người bạn tài giỏi, mang tư duy đổi mới và nguồn năng lượng tích cực.

Tôi mong muốn được hợp tác với những người bạn AYF trong các dự án vì cộng đồng, trao quyền cho giới trẻ tại Việt Nam thông qua: các buổi nói chuyện, webinar, cố vấn cá nhân cũng như chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức, doanh nghiệp xã hội. Việt Nam sẽ là một trong những nơi đầu tiên chúng tôi thí điểm triển khai các sáng kiến cấp khu vực của mình.

Quỳnh Trang(thực hiện)