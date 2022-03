Vợ chồng son tập 447:

Quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, chỉ sau hơn 1 tháng gặp mặt, cô gái Việt và chàng trai ngoại quốc đã nên duyên rồi trở thành vợ chồng.

Vợ chồng son tập 447 là sự xuất hiện của cặp vợ Việt chồng Tây khá thú vị. Emre Yusuf Sigura (41 tuổi, người Thổ Nhĩ) kết hôn với nữ TikToker Nguyễn Hồ Trà My (32 tuổi). Cặp đôi đã mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu ly kì.

Trà My chia sẻ, cả hai quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Sau một tháng trò chuyện qua điện thoại, hai người quyết định gặp mặt. Tuy nhiên, ngay lần đầu, Trà My đã có chút không hài lòng về anh chàng ngoại quốc khi anh để cô đợi hơn 1 giờ vì bận tập gym. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của Emre đã làm Trà My "choáng ngợp", cô hoàn toàn quên mất chuyện mình đã phải chờ. Bởi Emre có vẻ ngoài vô cùng bảnh bao.

Nói về vợ mình, Emre khen ngợi Trà My là người rất kiên nhẫn khi đã đợi anh cả tiếng đồng hồ. Hơn nữa, trong mắt anh, cô là người dễ gần và cũng khá trưởng thành so với tuổi.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau đến quán rượu. Lúc này, vì muốn trả thù Emre, Trà My đã tổ chức trò chơi "true or dare", hỏi đối phương những câu hỏi "18+". Cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đến khi chia tay, Emre đã chủ động hôn tạm biệt Trà My. "Tôi bị anh ấy cắn một cái ngay môi, chảy máu luôn. Nụ hôn như thể anh ấy không muốn rời đi", Trà My chia sẻ.

Lúc này, Trà My cũng khá ấn tượng với Emre tuy nhiên cô vẫn dè chừng vì đó là lần đầu gặp. Vì muốn "khám phá" người đàn ông này nhiều hơn nên Trà My quyết định hẹn hò Emre những lần tiếp theo.

Lần thứ hai và ba đều do cô chọn địa điểm. Trong lần hẹn thứ hai, Trà My nhận ra người đàn ông bên cạnh mình khá lãng mạn, ngọt ngào. Cả hai đi chơi đúng vào dịp lễ Noel, không khí rất vui vẻ, sống động. Trong tiếng nhạc Jazz, Trà My và Emre hòa mình cùng nhảy nhót không để ý đến mọi người xung quanh.

Lần thứ ba, cả hai đi ăn chay. Lúc này, Trà My nhận ra Emre là người khá tình cảm, nhẹ nhàng. Lần hẹn hò thứ tư vào cuối năm 2016 chính là lần quyết định giúp cặp đôi trở thành người yêu của nhau. Khi đó Trà My cùng bạn bè lên Đà Lạt chơi, Emre vì nhớ cô nên đã đi theo.

Tháng 1/2017, Trà My dẫn bạn trai về ra mắt. Mẹ Trà My hoang mang lo lắng sợ con mình bị "lừa", nhắc con phải tìm hiểu xem Emre đã có vợ bên nước ngoài chưa. Tháng 9/2017, Trà My bay sang Thổ Nhĩ Kỳ thăm gia đình bạn trai. Bố mẹ người yêu nhìn thấy Trà My thì rất quý mến, thân thiện.

Trà My chia sẻ, bố mẹ chồng là người rất dễ tính, thoải mái. Sau kết hôn, cuộc sống vợ chồng khá hòa thuận. Tuy nhiên Emre cũng nhận ra "tật xấu" của vợ mình: "Bất cứ khi nào em cố gắng chỉ cô ấy làm gì đó, hành động đầu tiên cô ấy làm là nói "em biết rồi"".

Trà My cho rằng chồng không có tật xấu nhưng có nhiều thứ rất hài hước. Emre mê mua sắm và thường mua hai cái để thử.

Ngoài ra, Emre còn rất mê game, có thể ngồi cả ngày để chơi. Thi thoảng anh hay thể hiện mình là người nhõng nhẽo, trẻ con khi ở nhà với vợ.

Cặp đôi hiện vẫn chưa sinh con và đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

