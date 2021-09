BTC chương trình thiện nguyện ‘Từ trái tim đến trái tim - Từ thời trang thành hơi thở’ vừa trao tặng máy thở cao tần cho Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM.

Vũ Thu Phương cùng đại diện chương trình thiện nguyện trao máy thở cho Bệnh viện Hùng Vương.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương rất xúc động khi nhận thiết bị từ chương trình.

Bà cho biết: "Đối với trẻ sơ sinh, trẻ sinh non những chiếc máy thở sẽ có nhiệm vụ giúp chống suy hô hấp cho các bé. Đặc biệt với dòng máy thở cao tần mà chương trình ‘Từ trái tim đến trái tim - Từ thời trang thành hơi thở’ trao tặng, các bác sỹ sẽ có thêm vũ khí để có thể nuôi các bé sinh non và cực non một cách hiệu quả hơn".

Chia sẻ về lựa chọn Bệnh viện Hùng Vương cho lần hỗ trợ vật tư y tế lần này, bà Trang Lê - trưởng BTC chương trình từ thiện nói: "Nhờ sự kết nối của bạn bè, chúng tôi đã liên hệ được với ban lãnh đạo bệnh viện và biết được rằng bệnh viện đang rất thiếu máy thở cao tần chuyên dành cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non. Vì thế, chúng tôi quyết định bằng mọi giá phải tìm mua được chiếc máy thở này vì đây là loại máy ít có sẵn trên thị trường".

Bà Trang Lê - trưởng BTC chương trình thiện nguyện.

Có mặt tại buổi trao máy thở, siêu mẫu Vũ Thu Phương xúc động chia sẻ: "Thay mặt các mạnh thường quân đã đóng góp cho chương trình, Thu Phương cảm ơn chị Trang Lê và BTC đã hành động rất nhanh chóng và kịp thời để biến những đóng góp về vật chất của mọi người trở thành những trang thiết bị y tế ý nghĩa, dành cho các bác sỹ và bệnh viện tuyến đầu".

