“Người đàn ông muốn bảo vệ tốt vợ mình phải là người bản lĩnh, hành xử văn minh, lịch thiệp chứ không phải người dùng bạo lực, nắm đấm để giải quyết vấn đề”.

Mới đây, vụ việc nam diễn viên Willl Smith đánh MC Chris Rock tại lễ trao giải Oscar đã dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội. Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này. Có người ủng hộ cách làm của Will Smith nhưng cũng không ít người cho rằng hành động bạo lực ngay trên sóng truyền hình của nam diễn viên là mất kiểm soát, nóng vội.

Nhà văn Hoàng Anh Tú: Cái tát của Will Smith cổ xúy bạo lực nhưng Chris Rock cũng phải xin lỗi

Theo Hoàng Anh Tú, cái tát của Will Smith trên sóng truyền hình đã vô tình định hướng những suy nghĩ lệch lạc đối với giới trẻ và trẻ em. Nó cổ xúy cho bạo lực leo thang. Nó thành cơn cớ cho việc chúng ta bỏ qua mọi luật lệ để hành xử luật cá nhân, đặt cảm xúc cá nhân lên trên mọi luật pháp.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú

“Mỗi chúng ta, không cứ gì phải có tầm ảnh hưởng như Will Smith mới phải nhìn nhận, cân nhắc hành động của mình nơi công cộng. Bởi mọi hành vi, ứng xử, cách thể hiện của chúng ta đầu tiên và trước nhất cũng đã ảnh hưởng đến chính con cái chúng ta. Nhìn cây sửa đất - Nhìn con sửa mình chính là như vậy”, nhà văn nói.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, anh từng có chia sẻ đứng về phía Will Smith, nhưng sau khi đọc những phân tích, chia sẻ của mọi người, anh đã có cái nhìn khác.

“Tôi thú nhận rằng tôi đã từng nghĩ mình sẽ như Will Smith. Bài viết trên trang cá nhân của tôi về sự kiện này cũng đã thu hút được hơn 1000 like. Nhưng tôi “quay xe” sau khi đọc được những phân tích, chia sẻ của mọi người. Bởi dùng bạo lực để trả đũa lại những bạo lực chỉ khiến bạo lực leo thang.

Cú đấm của Will Smith có lẽ chỉ được coi là hành động bộc phát và nó cần được sửa chữa lại. Nhưng hành động miệt thị cá nhân cũng cần được lên án mạnh mẽ hơn thay vì chỉ tập trung vào cú đấm. Will Smith đã xin lỗi công khai. Nhưng Chris Rock cũng cần phải xin lỗi và coi đó là một vấn đề nhận thức cần được thay đổi trong tương lai.

Do đó, việc bảo vệ người thân trước công chúng cũng cần được đánh giá và nhìn nhận lại. Bởi qua rồi cái thời chúng ta giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Tôi đã nghĩ lại và “quay xe” vì thế. Mỗi ngày, mỗi câu chuyện xảy ra là một bài học giúp chúng ta xây dựng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn chứ không phải bằng việc lặp lại sai lầm cũ. Cá nhân tôi rất biết ơn bài học này, nó giúp tôi trưởng thành thêm”.

MC Lê Anh: Thế giới của tình yêu không có chỗ cho bạo lực

Chia sẻ với VietNamNet, MC Lê Anh không ủng hộ bạo lực, dù là bạo lực ngôn từ hay "nắm đấm". Lời nói có thể giết người, anh mong mọi người cũng phản ứng với những lời lẽ gây tổn thương như ứng xử với bạo lực. Tuy nhiên trong tình huống cụ thể này, Lê Anh cho rằng, thái độ và hành vi của một MC trên sân khấu chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, họ không phải luôn luôn ở trạng thái tốt nhất trong lao động, đó là điều có thể chính họ cũng không nhận thức được và không mong muốn.

Vậy nên, chúng ta có thể hiểu được một số trạng thái “lố” trong quá trình dẫn dắt chương trình. Trong nghề MC, MC Lê Anh nhấn mạnh, không ai dám nói cả đời nghề không xảy ra “vạ miệng” và bị công chúng “ném đá” là điều phải chấp nhận, một cách sòng phẳng. Tuy nhiên, bị dư luận công kích khác với bị đánh ngang nhiên trước đám đông! Ở đây, tôi muốn nhắc đến hậu quả khi công chúng phải chứng kiến hành động đó, chứ không bàn thêm về việc MC đó có xứng đáng phải chịu cú đánh đó không!

MC Trịnh Lê Anh

Sân khấu lớn hay diễn đàn trực tiếp Oscar 2022 không phải là nơi riêng tư của một vài người mà là nơi cả triệu triệu người từ khán phòng đến khán giả xem truyền hình đang hướng về. Trong hàng triệu người ấy có cả trẻ em và những người nhạy cảm trước các hành vi bạo lực công khai. Hành động của Will Smith có thể được cho là hành vi bốc đồng, thiếu kiểm soát vô tình đã khiến nhiều người có cái nhìn khác đi về lối sống, cách ứng xử “chuẩn” của “gentleman” (quý ông)!

Là một người có tầm ảnh hưởng, Will Smith hoàn toàn có thể chọn cách khác để bảo vệ, bênh vực vợ mình. Anh cần hết sức kiềm chế, có thể tạm gác lại câu chuyện này và giải quyết sau sự kiện bằng cách nói chuyện riêng với MC đó; thậm chí thông qua báo chí, trả lời phỏng vấn để nói lên quan điểm của bản thân về hành động đùa cợt thiếu tế nhị của đồng nghiệp và yêu cầu lời xin lỗi chính thức! Hoặc cũng có thể là một hành động “cướp diễn đàn” nhưng sẽ nói một điều gì đó trước toàn thể công chúng ngược lại thái độ và nội dung châm chọc của MC về hình thức của vợ mình… Công chúng sẽ ủng hộ, và người còn lại sẽ nhận sự trừng phạt của khán giả!

Tuy nhiên, tài tử này đã không chọn cách làm đó. Anh đã “tặng” cho MC cái tát ngay trên sóng truyền hình khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Sau hành động bất ngờ, nội dung “Will Smith đánh MC” là cụm từ khóa được tìm kiếm chóng mặt trên google. Nam tài tử sau khi nhận giải và bình tĩnh lại cũng đã công khai gửi lời xin lỗi tới MC Chris và Viện hàn lâm, các nhà sản xuất chương trình cũng như tất cả những người tham dự trực tiếp cũng như xem tường thuật lễ trao giải trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, theo MC Lê Anh, việc cộng đồng mạng và cả một số người có ảnh hưởng ở Việt Nam lên tiếng ủng hộ hành động của Will Smith đã khiến giới trẻ có thể hiểu hành vi này theo hướng không cần phải kiềm chế: “Cứ tức giận là dùng bạo lực, muốn bảo vệ người thân yêu của mình khỏi lời xúc phạm của người khác thì hãy dùng cái tát, cú đấm để đáp trả…”.

Bất bạo lực và chân lý không thể tách rời và bao hàm lẫn nhau. (Non-violence and truth are inseparable and presuppose one another) - Mahatma Gandhi.

“Bản lĩnh của người đàn ông rất quan trọng, nó không thể hiện ở sức mạnh thể lực mà ở thái độ sống của người đó. Trong trường hợp này, Will Smith hoàn toàn có thể bảo vệ vợ mình bằng nhiều cách khác nhau chứ không phải là cách dùng bạo lực lên người khác”, MC Lê Anh nói thêm. Anh cũng đặt một câu hỏi giả định cho tình huống này: “Nếu đó không phải là Chris Rock và là The Rock (ngôi sao hành động cơ bắp) thì sao nhỉ?!”.

“Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của anh ấy, tôi cũng rất ấn tượng với những tuyên ngôn của anh ấy: “Vì yêu ta có thể làm điều điên rồ!” nhưng đến mức như trong Oscar 2022 thì tôi khó chấp nhận”.

Anh cũng cho rằng, những người phụ nữ đang ủng hộ, tự hào, cảm thấy hoan hỉ vì có một người chồng dám làm như cách Will Smith bảo vệ vợ và mong muốn được chồng mình bảo vệ như vậy thì họ cũng nên suy nghĩ lại. “Dù thế nào, phụ nữ không nên cổ xúy cho người đàn ông bảo vệ người mình yêu thương bằng cách dùng bạo lực. Trong thế giới của tình yêu không có chỗ cho bạo lực. Hãy để người đàn ông bảo vệ người phụ nữ của họ bằng cách phù hợp hơn, thông minh và quảng đại hơn, điềm đạm và khoan dung hơn. Đó mới là cách bảo vệ phụ nữ chính đáng và cần được ủng hộ”, MC Lê Anh nhấn mạnh.

Nhà báo Trương Anh Ngọc: Will Smith bênh vợ là đúng, nhưng không phải bằng cái tát

Nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định đó cái tát mà Will Smith dành cho MC Chris Rock là “một cái tát mang thông điệp”.

Nhà báo Trương Anh Ngọc

Cả Will Smith và MC Chris Rock đều không ai đúng. Đối với MC Chris mà nói, lời nói động chạm đến vợ của Will Smith là một câu nói đùa nhưng bản thân Will Smith lại không nghĩ vậy. Trong bài phỏng vấn với tạp chí QG vào hồi năm ngoái, nam tài tử kể khi 9 tuổi từng nhiều lần chứng kiến bố bạo hành mẹ. Và anh ấy cảm thấy hèn nhát vì không bảo vệ được mẹ, người phụ nữ anh yêu thương nhất, trước bạo lực của bố. Đó có thể là lý do khiến anh luôn ám ảnh về chuyện phải bảo vệ người thân của mình khi bị ai đó xúc phạm.

Cái tát mà Will Smith dành cho đồng nghiệp trước công chúng tuy không phải hành động đúng nhưng đó là hành động có thể được thông cảm ở một góc độ nào đó. Câu nói của MC không chỉ là một câu nói đùa, nó còn là câu nói sát thương tinh thần vô cùng lớn.

Chúng ta đã lên án bạo lực dưới hình thức tác động vật lý (nắm đấm, cái tát) nhưng dường như chúng ta coi nhẹ tác động tiêu cực của bạo lực ngôn từ. Bạo lực ngôn từ không phải chỉ là những lời chửi rủa, chỉ trích mà đó còn là những câu nói đùa vô duyên. Ai trong chúng ta cũng đã bị không ít lần như thế. Và sẽ còn bị như thế nữa nếu ta không có hành động để cho đối phương biết rằng đó là điều không nên nói. Bạo lực về thể xác nguy hiểm nhưng bạo lực bằng ngôn từ cũng gây nên hậu quả không kém.

Nếu hôm nay Will Smith không hành động thì rất có thể những câu nói đùa về vợ của anh ấy sẽ vẫn còn tiếp diễn. Tất nhiên, đó không nên là hành động dùng bạo lực để răn đe.

Ở một khía cạnh nào đó, hành động của Will đã “cảnh tỉnh” tất cả những người chưa dám đứng ra bảo vệ người thân của mình khi họ bị xúc phạm. Đây cũng là lời nhắc nhở cho những ai luôn thích mang người khác ra chế giễu và coi đó là điều bình thường. Nếu điều đó trở thành thói quen, nếp sống thì chính bạn cũng không hiểu tại sao người khác lại phản ứng gắt với lời nói của mình như vậy.

“Hạnh phúc là biết bảo vệ những người thân yêu nhất của mình cũng như chính bản thân mình trước sự vô duyên của kẻ khác. Ngẫm lại hành trình đời đã qua, mình cảm thấy tiếc cho chính mình, bởi có lúc, lẽ ra mình cũng cần dữ dội như Will để bảo vệ chính những người thân thiết của mình”. Đó là bài học mà nhà báo Trương Anh Ngọc có được sau câu chuyện dậy sóng tại lễ trao giải Oscar.

Tú Linh