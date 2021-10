Nhân dịp lễ hội Halloween 31/10 năm nay, người đẹp tung bộ ảnh mang hơi hướng ma mị.

Khi mới vào TP.HCM lập nghiệp, Yan My có tham dự tiệc hóa trang của nhóm bạn trong dịp Halloween, đây cũng là lần đầu tiên cô hòa mình vào một không khí ma mị cổ tích như vậy.



Dù đã chuẩn bị trước tâm lý về những trò nghịch ngợm của các bạn nhưng Yan My vẫn bị "hết hồn" khi cô bạn mình trong bộ dạng tay lòng thòng của một xác sống Zombie.



Những lễ hội Halloween về sau này, cô đã bớt bị ám ảnh hơn. Tuy nhiên, Yan My thường tham dự lễ hội với hình ảnh dễ thương theo chiều hướng cosplay nhân vật như: quả bí ngô, khoai tây, công chúa... Đôi khi cô thể hiện sự sắc lạnh nhưng vẫn rất dễ thương với những bộ đồ trắng.

Ngắm Yan My với bộ ảnh White Witch - Phù thuỷ trắng:

Yan My sắc lạnh, kiêu kỳ trong bộ ảnh mới.

Mỗi dịp Halloween về, cô thường cùng bạn bè "bày trò".

Thay vì chọn hóa trang thành những nhân vật đáng sợ, Yanmy chọn cosplay các nhân vật dễ thương như công chúa, bí ngô, khoai tây...

Linh Anh

Photo: Khánh Lê