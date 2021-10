Á hậu, diễn viên Yan My vừa ủng hộ hàng nghìn chiếc khẩu trang vải cho các em học sinh Trường dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Liền, huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Niềm vui của các bạn học sinh khi đã có khẩu trang vải dùng nhiều lần.

Đây là trường nằm trên địa bàn xã Bản Liền thuộc xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thuộc huyện nghèo của cả nước. Hiện nhà trường có 510 học sinh gồm cấp tiểu học 291 em và cấp THCS là 219 em.

Các em học sinh đi học dùng khẩu trang 1 lần rất tốn kém, gia đình và nhà trường không có điều kiện cấp phát hàng ngày. Chính vì thế, khi thầy hiệu trưởng Trường dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bản Liền bày tỏ mong muốn, á hậu, diễn viên Yan My rất hào hứng và ngỏ ý muốn hỗ trợ giúp nhà trường.

Để đảm bảo cho các em học sinh dùng khẩu trang trong các giờ học hàng ngày được thoáng khí, không bị ngứa và đẹp, phù hợp với các bạn nhỏ, Yan My đã đặt may tại 1 xưởng may uy tín tại TP.HCM.

Khi nhận được khẩu trang, nhà trường đã cấp phát cho các em sử dụng ngay.

Á hậu, diễn viên Yan My

Yan My được nhiều người biết đến khi tham gia nhiều bộ phim và quảng cáo. Khi dịch bùng phát, Yan My kinh doanh online, tư vấn làm đẹp, làm đồ ăn thực dưỡng.

Lợi nhuận từ việc kinh doanh online, Yan My trích ra cùng nhóm bạn của mình để làm từ thiện tại TP.HCM, với hàng nghìn suất ăn gửi tới những người vô gia cư...

Yan My và các em nhỏ trong 1 chuyến từ thiện trước đây.

Yan My cho biết, cô từng có cuộc sống chật vật từ nhỏ nên cô luôn có sự đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Minh