Những ngày này, Á hậu Yan My và ông bầu Kenbi Khánh Phạm cùng nhóm nghệ sĩ CLB "Thiện từ tâm" đã trao tặng hàng trăm suất ăn, đồ uống và thực phẩm tới người dân tại TP.HCM.

CLB "Thiện từ tâm" gồm những gương mặt quen thuộc được yêu mến của làng giải trí Việt như Chúng Huyền Thanh, Jay Quân, siêu mẫu Quỳnh Hoa, Á hậu Lý Kim Thảo, nhóm nhạc For7, Á hậu Ngọc Vân... Những ngày qua, CLB đã cùng nhau chia sẻ tình yêu thương tới những người nghèo tại TP.HCM.

Kenbi Khánh Phạm chuẩn bị đồ uống tặng người dân ở TP.HCM.

Do tình tình dịch bệnh Covid-19 và những đợt giãn cách xã hội, Yan My cũng như nhiều người bạn của mình đã có những ngày dài sống tĩnh lặng.



Cô chia sẻ: "Tôi đã sống chậm lại, biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, chăm sóc nhiều hơn cho mẹ và gia đình. Nhất là trong đợt dịch này, tôi xót xa vô cùng khi nhìn hình ảnh Sài Gòn yêu thương đang gồng gánh chống dịch bệnh".

Được biết, Yan My sinh tại Hà Nội và thành danh từ các cuộc thi dành cho tuổi teen khi cô bắt đầu 17 tuổi, sau đó là những bộ phim truyền hình. Nhưng thành công nhất chính là quãng thời gian 5 năm Nam tiến của Yan My.



Yan My luôn coi TP.HCM là quê hương thứ 2 của mình. Cô chịu ơn mảnh đất này đã cho cô nhiều cơ hội để cống hiến năng lực và tuổi trẻ.



Thời gian này, Yan My đang ở Hà Nội nên không thể di chuyển vào TP.HCM. Cô đã chủ động dành số tiền làm thêm từ việc bán hàng online nhờ Kenbi Khánh Phạm chuyển thành những phần quà thiết thực cho người dân như các suất ăn, nước hoa quả, nước sâm... tới những người vô gia cư, người khó khăn tại TP.HCM.

Những suất ăn, thực phẩm gửi đến nhà chùa, người dân ở TP.HCM.

CLB "Thiện từ tâm" đã đặt mua rau, củ quả sạch từ Đà Lạt và chia thành từng phần gửi tặng người dân trên các tuyến phố thuộc các quận Bình Thạnh , Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Quận 1, Quận 5, Quận 4...

CLB chia thành nhiều nhóm với nhiều khung giờ khác nhau để đi phát quà.

Kenbi Khánh Phạm xúc động nói, khi chứng kiến những người dân giữa thành phố ngủ màn trời chiếu đất, anh xót xa vô cùng.

"Khi đi ngang bệnh viện Quận 4 thoáng thấy những chiếc áo xanh, chúng tôi xin gửi ít cháo và quà tới các y bác sĩ trực đêm. Không ngờ đúng lúc đó, một vị bác sĩ nói có mấy bệnh nhân lớn tuổi đang không có đồ ăn giữa đêm và bảo chúng tôi gửi đồ ở bàn tiếp nhận. "Đúng lúc" - thật sự đúng lúc những hộp cháo nóng, quả trứng gà luộc, hộp xôi, hộp sữa... lại có giá trị lớn như vậy", Kenbi Khánh Phạm chia sẻ.

Yan My và Kenbi Khánh Phạm tại một sự kiện.

Được biết, đến nay CLB "Thiện từ tâm" đã phát hơn 500 phần quà tới những người vô gia cư ngoài đường phố.



Yan My cùng nhóm thiện nguyện nghệ sĩ đều cầu mong tình hình dịch bệnh giảm dần và mọi người chung tay góp sức vượt qua đại dịch này.

Lê Linh