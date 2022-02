Mới đây, nữ diễn viên, Á hậu Yan My cùng đạo diễn truyền hình Nguyễn Lớp cùng tham dự buổi ra mắt phim điện ảnh "Người tình".

Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Đức Hải. Yan My và Đức Hải từng đóng chung trong bộ phim truyền hình dài tập Biệt thự Pensee. Trong phim Đức Hải vào vai bố của Yan My nên từ đó Yan My luôn gọi Đức Hải là ba và hai người rất thân thiết.

Diễn viên Yan My và Đức Hải

Yan My tái ngộ nhiều đồng nghiệp thân thiết từng hợp tác.

Yan My và đạo diễn Nguyễn Lớp

Diễn viên Minh Anh và bạn gái, diễn viên Đức Hải, Á hậu Yan My

Yan My và đạo diễn Lưu Huỳnh

Yan My và các đồng nghiệp hội ngộ tại sự kiện.

Linh Anh