Diện mẫu thiết kế mới, Yan My cho thấy vẻ thanh lịch, sang trọng.

Những ngày cuối năm này, á hậu, diễn viên Yan My bận rộn hơn với các hợp đồng quay phim sitcom, diễn mẫu...

Cô chia sẻ: "Hi vọng từ bây giờ dịch bệnh sẽ được kiểm soát để mình cũng như giới showbiz được rộn ràng trở lại như trước đây".

Nghề tay trái là kinh doanh bất động sản của Yan My cũng bắt đầu sôi động trở lại, cô hi vọng mình sẽ phục hồi lại kinh tế sau 2 năm "bất động" vì dịch bệnh.



Ngắm Yan My trong thiết kế dành cho cô nàng sang chảnh:

Set Tweed cao cấp dành cho cô nàng "tiểu thư"

Sơ mi được biến tấu bằng chiếc nơ kiểu cách linh hoạt.

Cho dù là bữa tiệc trang trọng hay một ngày công sở bận rộn, các cô gái vẫn toát lên nét thanh lịch hiện đại bởi tính linh hoạt của bộ váy.

Linh Anh

Photo: Nguyễn Khánh Hoà