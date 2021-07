Nếu chủ động chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng cả về tâm thế và tài chính trước rủi ro mắc bệnh ung thư, ai cũng có cơ hội “sống trọn”.

Lo ngại khi ung thư được phát hiện muộn

Phát hiện sớm là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp giảm chi phí điều trị và gia tăng cơ hội chữa lành bệnh ung thư. Tuy nhiên, không phải căn bệnh ung thư nào cũng có thể phát hiện sớm. Do không có triệu chứng bệnh rõ ràng, cũng như không thể phát hiện bằng những phương pháp xét nghiệm thông thường, nên một số bệnh ung thư khi được phát hiện đã quá muộn.

Theo Tạp chí sức khỏe, trung bình ở các nước đang phát triển, tỷ lệ ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn chiếm khoảng 2/3 số trường hợp, và con số ngày cũng tương tự với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Theo số liệu của WHO, năm 2020 Việt Nam có thêm hơn 26.200 ca mắc mới ung thư phổi và 75% trong số đó được chẩn đoán đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư khó phát hiện sớm đang là nỗi lo của nhiều người

Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần vượt qua bệnh tật, kéo theo chất lượng cuộc sống giảm rõ rệt bởi gánh nặng tài chính hiện hữu mỗi ngày.

Chủ động đi trước rủi ro bệnh tật một bước

Để bản thân mình không là “nạn nhân” tiếp theo do hệ lụy ung thư gây ra, mỗi người cần chủ động kiểm tra sức khỏe thường xuyên, tầm soát ngay khi cảm thấy có bất kì triệu chứng khác thường nào dù là nhẹ nhất. Đặc biệt, mỗi người cần nhìn nhận rằng khi không may mắc bệnh, phần tiếp theo đó là chuẩn bị cho mình một tinh thần lạc quan, một tâm lý vững vàng và một kế hoạch tài chính đầy đủ. Do đó, ngay cả lúc cuộc sống đang yên bình nhất, ai trong chúng ta cũng nên sở hữu những phương pháp đảm bảo tài chính toàn diện, từ đó có thể dự phòng mọi tình huống bất trắc xảy ra.

Sản phẩm “Ung Dung Sống Trọn” gây ấn tượng nhờ Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh ung thư đặc biệt

Với mong muốn đồng hành cùng người dân Việt Nam trong hành trình theo đuổi hạnh phúc, quẳng gánh lo âu về bệnh Ung thư, MB Ageas Life đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm “Ung dung sống trọn”. Điểm cộng lớn nhất của sản phẩm “Ung dung sống trọn” nằm ở Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh ung thư đặc biệt. Theo đó, người dùng được nhận thêm 25% số tiền bảo hiểm nếu có chẩn đoán mắc các bệnh ung thư đặc biệt. Điều này rất có ý nghĩa vì đây đều là những căn bệnh khó phát hiện, khó điều trị và chi phí cao, được quy định rõ ràng trong hợp đồng bao gồm: ung thư phổi nguyên phát, ung thư tụy nguyên phát, ung thư gan nguyên phát, ung thư thực quản nguyên phát, ung thư não nguyên phát, ung thư xương nguyên phát, ung thư hạch không Hodgkin.

Cùng bảo vệ bản thân và gia đình trước căn bệnh ung thư bằng cách tham gia sản phẩm “Ung dung sống trọn”

Bên cạnh đó với “Ung dung sống trọn”, khách hàng được nhận các quyền lợi bao gồm: không cần kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện mà chỉ cần trả lời 3 câu hỏi sức khỏe đơn giản, nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm khi có chẩn đoán mắc bệnh ung thư dù ở bất kì giai đoạn nào với điều kiện hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực ít nhất 90 ngày, nhận thêm 25% số tiền bảo hiểm nếu tiếp tục sống khỏe sau 2 năm kể từ ngày chẩn đoán mắc bệnh, được quyền tiếp tục tham gia ngay hợp đồng mới trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng cũ hết thời hạn, linh hoạt chọn lựa 3 gói 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu đồng tùy theo khả năng cá nhân.

Sản phẩm Bảo hiểm bệnh ung thư “Ung dung sống trọn” sẽ góp phần giúp người mắc bệnh ổn định về mặt tâm lý vì bớt đi nỗi lo tài chính. Thông qua đó, xác suất chiến thắng bệnh tật cũng cao hơn những người vừa mang bệnh tật, lại vừa phải lo lắng về chi phí chữa bệnh.Có thể nói, những sản phẩm bảo hiểm đảm bảo tài chính toàn diện như “liều thuốc” an ủi tinh thần và giúp người bệnh có cái nhìn lạc quan hơn về một cuộc sống tươi đẹp đang chờ ở phía trước.

Gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với tư cách là thành viên trẻ tuổi nhất, MB Ageas Life được kế thừa những thế mạnh khác biệt so với thị trường, đó là: uy tín từ thương hiệu Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank), kinh nghiệm chuyên gia từ Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và đẳng cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp từ Muang Thai Life (Thái Lan). Những thế mạnh này là kiềng ba chân vững chắc để MB Ageas Life có thể dần chinh phục được trái tim khách hàng Việt Nam. MB Ageas Life mong muốn trở thành người đồng hành tin cậy, mang đến một cuộc sống “ung dung” đúng nghĩa để khách hàng có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc quý giá bên những người thân yêu của mình. Website: https://www.mbageas.life/.

Phương Dung