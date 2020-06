Phần lớn người hút thuốc bắt đầu trước tuổi 20, đa số là do sự hiểu biết cụ thể về tác hại của thuốc lá còn hạn chế, kiến thức của mọi người dân trong đó có các em thanh, thiếu niên chưa được trang bị một cách đầy đủ.

Tác hại nhiều mặt của việc hút thuốc lá

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bệnh viện Ung bướu Trung ương, tỉ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá lên tới 96%. Đáng chú ý khói thuốc lá thụ động cũng là nguyên nhân gây các bệnh về tim mạch, phổi, suy giảm chức năng hô hấp và sức khỏe sinh sản.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, hiện nay trên thế giới cứ 10 người trưởng thành có 1 người chết vì thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sáng lập ra Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day) vào năm 1987 nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu tham gia bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai trước những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế, môi trường và xã hội do thuốc lá.

Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp thuốc lá đã cố tình sử dụng các chiến thuật tinh vi và dùng nguồn lực lớn để quảng cáo thu hút giới trẻ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nghiện chất nicotine. Các tập đoàn công nghiệp thuốc lá trên trên thế giới đã chi các khoản tiền khổng lồ cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng, từ việc thiết kế sản phẩm hấp dẫn giới trẻ cho đến các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút một thế hệ người dùng thuốc lá mới là giới trẻ, để thay thế cho hàng triệu người chết mỗi năm do các bệnh liên quan đến thuốc lá gây ra.

Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá năm 2020: “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá” để bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện chất nicotine và các tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá, ngăn chặn các chiến thuật quảng cáo có hệ thống của ngành công nghiệp thuốc lá.

Năm 2004, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của WHO; Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Các hoạt động tuyên truyền hàng năm với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng, tiến tới giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Mạnh tay phòng, chống hút thuốc lá trong giới trẻ

Thuốc lá đang xâm chiếm và từng bước làm nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe cho chính người sử dụng nó và cho ngay cả những người xung quanh hàng ngày hít phải khói thuốc lá. Thuốc lá gây ô nhiễm môi trường sống, làm giảm chất lượng học tập và hiệu quả làm việc, bào mòn sự thông minh, sáng tạo của thế hệ trẻ, lứa tuổi mà hiện nay chúng ta đang rất cần xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng.

Trước thực trạng đó, công tác phòng, chống hút thuốc lá là một vấn đề bức thiết, hơn ai hết đối tượng đáng được quan tâm nhất là các em thanh, thiếu niên để góp phần đẩy lùi tình trạng này không chỉ riêng trách nhiệm của nhà trường mà nó cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Cần có những việc làm mạnh tay hơn của các sở, ban, ngành chức năng trong việc phòng, chống hút thuốc lá.

Cần tích cực tuyên truyền, giáo dục về tác hại thuốc lá tới HSSV thông qua các diễn đàn hoặc sân khấu hóa, đồng thời tổ chức các hoạt động thu hút HSSV tham gia tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, để mỗi HSSV là một tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến bạn bè, người thân của mình. Phụ huynh, thầy giáo, cô giáo, những người xung quanh luôn gương mẫu chấp hành nghiêm những quy định về không hút thuốc lá để làm gương cho các em.

Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và đặc biệt là các bạn thanh, thiếu niên chúng ta hãy cùng nhau ra sức thực hiện lộ trình tiến tới xây dựng một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - Không khói thuốc lá và cương quyết “Nói không với thuốc lá”

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc là 31/5 với chủ đề “Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá”. Sáng ngày 29/5/2020 tại Bộ Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2020.

Doãn Phong