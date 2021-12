Nhằm mang đến không gian trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm an tâm nhất cho khách hàng, các TTTM Vincom toàn quốc triển khai nghiêm ngặt biện pháp 5K phòng dịch đảm bảo an toàn như: Không gian mua sắm được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc; Bắt buộc đeo khẩu trang với toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa ra vào; 100% nhân viên tiếp xúc với khách hàng đều đảm bảo có Thẻ Xanh Covid khi làm việc... Đặc biệt, một số TTTM Vincom đang thử nghiệm hệ thống Camera AI thông minh hỗ trợ nhận diện và cảnh báo khách hàng không đeo khẩu trang, đồng thời cập nhật theo thời gian thực khi lượng khách đạt số tối đa được phép để đảm bảo mật độ an toàn.