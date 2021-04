Hoiana, khu nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại bậc nhất khu vực Châu Á, trải dài trên bờ biển dài hơn 4km và tọa lạc gần với Di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận – Phố cổ Hội An. Khu nghỉ dưỡng phức hợp bên bờ biển tuyệt đẹp bao gồm các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và giải trí hiện đại - Khu vui chơi có thưởng Hoiana Suncity, sân gôn Hoiana Shores Golf Club 18 hố Championship được thiết kế bởi huyền thoại Robert Trent Jones Jr., bốn khách sạn hạng sang được hợp tác quản lý bởi Tập đoàn Rosewood gồm có Hoiana Hotel & Suites, và sắp khai trương New World Hoiana Hotel, KHOS Hoiana và Rosewood Hội An.