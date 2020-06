Nghỉ dưỡng tại “ngôi nhà trong mơ” với không gian riêng tư, biệt lập, sở hữu hồ bơi bên bờ biển thơ mộng… hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với chi phí hợp lý ở Villa Vinpearl.

Tràn ngập niềm vui ở “những ngôi nhà xanh bên đại dương”

Tọa lạc tại những bãi biển đẹp bậc nhất Việt Nam như Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, Nghệ An, Hà Tĩnh… biệt thự biển Vinpearl thu hút du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ nguy nga của những tòa nhà màu trắng hiện đại. Thấp thoáng xung quanh là những bóng dừa, tán hoa sứ tinh khiết, du khách như lạc bước vào “những ngôi làng xanh thanh bình” bên bờ đại dương.

Mỗi căn biệt thự đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như một tổ ấm trong mơ: phòng khách hiện đại, trang nhã cho đến gian bếp xinh xắn, phòng ngủ ấm cúng… Đây sẽ là không gian lý tưởng để du khách có những ngày nghỉ ngơi thảnh thơi hoàn hảo và thoải mái, gắn kết như ở nhà.

Khi ánh bình minh khẽ chạm đến khung cửa phòng ngủ, du khách sẽ thức giấc trong tiếng sóng vỗ rì rào và hương café đầu ngày tỏa khắp từ phòng khách. Những món ăn sáng tươi ngon được bày biện đẹp mắt, sang trọng trên bàn ăn. Phía ngoài hồ bơi, tiếng trẻ thơ đùa nước, vui cười giòn tan như mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh đoàn viên hạnh phúc ở một nơi “không có khói bụi thành phố” và những lo toan, tất bật hàng ngày.

Bầu không khí đoàn viên sẽ thêm hoàn hảo với bữa tiệc BBQ đầy màu sắc bên bờ biển, xa xa là ánh chiều rực rỡ và huyền ảo trên mặt biển. Không chỉ được thưởng thức những buffet hải sản nướng tươi ngon, những món ăn Á - Âu hay đặc sản địa phương… đều được phục vụ tinh tế, trọn vị.

Khám phá thiên đường trải nghiệm bất tận

Ngay bên ngoài khuôn viên biệt thự là không gian giải trí - vui chơi đẳng cấp, vẻ đẹp tuyệt vời của các vùng biển nổi tiếng bậc nhất. Không chỉ mang đến một “kỳ nghỉ thượng hạng”, biệt thự biển còn gắn kết trực tiếp với hệ sinh thái dịch vụ trong quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế của Vinpearl, mang đến cho du khách trải nghiệm sang trọng: Cinema trên bãi biển, Akoya Spa danh tiếng, lặn biển, yoga, gym, trò chơi mạo hiểm trên biển…

Tại Phú Quốc, du khách có thể tham quan công viên chủ đề VinWonders lớn nhất Việt Nam chính thức khai trương từ ngày 1/6 với 6 phân khu và 12 câu chuyện chủ đề độc đáo, hơn 100 trò chơi trải nghiệm kỷ lục. Thiên nhiên trong lành và hoang dã tại công viên chăm sóc và bảo tồn động vật lớn nhất Đông Nam Á Vinpearl Safari cũng sẽ là một trong những điểm đến khám phá không thể bỏ qua. Trải nghiệm mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại khu Almaz, thử thách trí tuệ và vận may tại khu vui chơi giải trí công nghệ cao Corona Casino… là những dấu ấn thú vị cho kỳ nghỉ trên đảo Ngọc.

Tại Nha Trang, du khách có thể ghé thăm công viên giải trí VinWonders với muôn vàn trải nghiệm giải trí đẳng cấp, khám phá các trò chơi cảm giác mạnh kỷ lục của Việt Nam và thế giới. Show diễn thực cảnh đa phương tiện Tata show tầm vóc quốc tế được đầu tư 4,5 triệu USD sẽ là món quà mãn nhãn cho mọi giác quan. Ngoài ra, vịnh biển nhiệt đới sẽ là thiên đường của những chuyến lặn ngắm san hô tại Vinpearl Diving Club Nha Trang rộng tới 36.000m2 hoặc tiệc hải sản tươi ngon được các đầu bếp thượng hạng trực tiếp chế biến tại trung tâm ẩm thực Imperial Club...

Kỳ nghỉ biệt thự biển tại Đà Nẵng - Hội An sẽ mang đậm dấu ấn của “cung đường di sản”. Tham quan khu vui chơi giải trí VinWonders Nam Hội An, du khách sẽ chiêm ngưỡng show diễn Về bến trứ danh tái hiện đời sống sông nước miền Trung, tận tay thử dệt vải, làm gốm, giấy dó, chăm tằm… như nghệ nhân nghề truyền thống thứ thiệt. Bãi biển Bình Minh hoang sơ tuyệt đẹp hay phố cổ Hội An thơ mộng, thánh địa Mỹ Sơn cổ kính… sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đời sống địa phương đặc sắc hiếm có.

Sở hữu những “đặc quyền” riêng biệt, chủ nhân của những kỳ nghỉ biệt thự biển sang trọng sẽ có được những chuyến du lịch đầy kỷ niệm với những người thân yêu và bạn bè. Cùng với “bão khuyến mại” từ Vinpearl, du khách có thể đón đầu xu hướng du lịch thượng hạng với chi phí ưu đãi không tưởng.

Voucher “Viva Villa” - biệt thự mơ ước du lịch trong tầm tay Mong muốn mang phong cách du lịch thời thượng đến với du khách, từ nay đến 15/6, Vinpearl tung gói Villa Voucher có nhiều ưu đãi hấp dẫn với chi phí vô cùng hợp lý chỉ từ 3.500.000 đồng/người. Gói bán villa voucher có 3 mức giá: 15 triệu, 22 triệu và 28 triệu tương ứng với Villa 2, 3 và 4 phòng ngủ đi kèm chuỗi dịch vụ đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của đại gia đình hoặc các nhóm bạn. Khi mua voucher trên website www.vinpearl.com khách hàng sẽ cần đặt trước ngày đi và điểm đến. Trong trường hợp muốn mua voucher điện tử cho kỳ nghỉ trong tương lai hoặc làm quà tặng, khách hàng nên chọn mua trên www.vinpearltravel.vn. Bên cạnh đó, Vinpearl còn công bố kỳ nghỉ biệt thự biển trọn gói Premium Holidays siêu sang 3 ngày 2 đêm bao gồm villa nghỉ dưỡng và vé máy bay khứ hồi Việt Nam Airline với chi phí chỉ từ 5.950.000/người. Thông tin chi tiết xin xem tại: https://bit.ly/3cds8J3

Minh Tuấn