Nước thì nhiều nhưng nước sạch lại thiếu khiến người dân ngoại ô TP.HCM lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Thời gian gần đây, bà con đã tìm được cách tự lọc nước giếng khoan tại nhà hiệu quả.

Nước giếng khoan siêu bẩn

Có một thực tế là không chỉ tại các vùng nông thôn mà ngay ở những vùng ngoại ô TP.HCM như quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn… nhiều người dân vẫn lựa chọn việc sử dụng nước giếng khoan để đun nấu, sinh hoạt.

Việc sử dụng nước giếng khoan được nhiều người cho là tiện lợi, đỡ tốn chi phí nước máy. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đô thị, các hoạt động của con người như sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, bể tự hoại, rác thải sinh hoạt và hóa chất thải từ các nhà máy công nghiệp đã ngấm sâu xuống các tầng đất khiến nước giếng khoan bị ô nhiễm. Hơn nữa người dân thường sử dụng bể lọc 2 tầng với vật liệu lọc cơ bản là sỏi và cát để lọc nước giếng khoan nhưng trong quá trình lọc thì gần như diện tích cát tiếp xúc với nước rất thấp, do vậy nguồn nước sạch thu được không cao.

Biểu hiện rõ nhất là ở nhiều địa phương, nước giếng khoan có màu vàng đục, mùi tanh, độ pH thấp (nước axit), khi đun nấu dễ sinh cặn, đáy bình nước, nồi lâu ngày có vảy vàng.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, sử dụng nước giếng khoan chưa được kiểm tra các chỉ số vi sinh và chưa lọc sạch các chất ô nhiễm độc hại, vi khuẩn E.coli, Coliform... có thể gây dị ứng da, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Nặng hơn, người dân còn có các nguy cơ nhiễm độc cấp tính và mạn tính, tổn thương gan, thận và ruột, thiếu máu, thậm chí là ung thư nếu nước giếng khoan nhiễm độc tố asen, cadimi, crom, đồng, chì, selen...

Tìm cách “săn” nước sạch

Khi các thông tin khoa học ngày càng dễ tiếp cận, nhận thức được nâng cao, người dân dần nhận ra các vấn đề nguy hiểm tiềm tàng từ nước giếng khoan và bắt đầu thay đổi. Theo đó nhiều hộ gia đình đã tìm cách “săn” nước sạch bằng những chiếc máy lọc nước hiện đại thay vì phương pháp lọc nước truyền thống và đun sôi lỗi thời.

Với hệ thống lõi lọc siêu việt ứng dụng công nghệ SMAX đỉnh cao, các màng lọc thẩm thấu ngược với kích thước siêu nhỏ chỉ 0.1-0.5 nanomet sẽ chỉ cho các phân tử nước đi qua, mang đến nguồn nước tinh khiết loại bỏ 99,99% vi khuẩn, các chất gây mùi, chất độc gây hại và kim loại nặng như chì, thủy ngân, sắt, cadimi… có trong nước giếng khoan.

Đặc biệt, công nghệ lọc SMAX vượt trội giúp tối ưu nhất bài toán chi phí khi nhân đôi công suất lọc và tuổi thọ lõi lọc cũng kéo dài gấp 2 so với những công nghệ lọc thông thường. Công nghệ này đang được ứng dụng độc quyền trong các dòng máy lọc nước của hãng Karofi.

Theo nhà sản xuất, với máy lọc nước Karofi, nguồn nước giếng khoan sau lọc có vị ngọt tự nhiên, giàu khoáng chất do nhà sản xuất bổ sung thêm các lõi lọc chức năng như lõi khoáng đá bổ sung kali, natri, canxi; lõi Hydrogen Plus bổ sung gấp đôi lượng Hydrogen tự nhiên loại bỏ các chất oxy hóa; lõi Tourmaline tạo ion âm hỗ trợ tăng đề kháng... Đây cũng là hãng máy lọc nước đạt chuẩn quốc gia nước uống tinh khiết do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y Tế (QCVN6-1:2010/BYT) chứng nhận theo quy trình hướng dẫn của WHO và Unicef.

Đại diện Karofi khẳng định, người dân có thể uống nước trực tiếp mà không cần đun sôi. Ngoài ra, người dân còn có thể tự kiểm soát chất lượng nước 24/24 bằng công nghệ AIoTec khi kết nối với điện thoại.

Với chi phí chỉ từ 5-7 triệu và thời gian bảo hành lên đến 36 tháng để mua máy lọc nước giếng khoan là không hề đắt so với những giá trị về sức khỏe và sự tiện lợi mà người dân vùng ngoại ô nhận được, bởi vậy không ít hộ gia đình dần dần thay đổi thói quen sử dụng trực tiếp nước giếng khoan mà sắm chiếc máy lọc nước Karofi đặt tại nhà.

Là chuyên gia siêu thấu hiểu nước, những chiếc máy lọc nước mang thương hiệu Karofi xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình dùng nước giếng khoan ở ngoại ô, vùng ven và trở thành thói quen sử dụng nguồn nước tinh khiết để bảo vệ sức khỏe gia đình. Thương hiệu vừa vinh dự nhận cú đúp danh hiệu máy lọc nước số 1 thị phần và máy lọc nước được yêu thích nhất tại Việt Nam với 79% lượt bình chọn (theo Báo cáo nghiên cứu thị trường lọc nước của Techsci tháng 1/2021). Hotline: 1900 6418

Ngọc Minh