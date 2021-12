Đi kèm những món quà không gì tuyệt vời hơn là một lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa cho dịp Tết Dương lịch 2022. Hãy cùng tham khảo những gợi ý dưới đây.

1. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky.

Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc.

2. Wish you and your family a joyful, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year.

Chúc bạn và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc nhất trong năm phía trước! Chúc mừng năm mới.

3. May the new year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Cầu chúc năm mới mang đến cho bạn hơi ấm tình yêu, ánh sáng dẫn lối đến một nơi tốt đẹp.

4. Thank you for being a friend even when I did not deserve one. You are a gem. May you have the happiness celebration on New Year.

Cảm ơn bạn đã trở thành bạn của tôi ngay cả khi tôi không phải là một người xứng đáng. Bạn là một viên ngọc quý. Chúc bạn có một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc nhất vào năm mới.

5. I am fortunate to have friends who bring so much joy to this life. I can’t imagine what it would be like without you cheering me on. Have a great New Year’s celebration.

Tôi thật may mắn khi có những người bạn mang nhiều niềm vui tới cuộc sống này. Tôi không thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ thế nào nếu không có bạn cổ vũ. Chúc bạn một kỳ nghỉ lễ năm mới tuyệt vời.

6. A new year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

Năm mới là một quyển sách trống, và chiếc bút nằm trong đôi tay bạn. Đây là cơ hội để bạn viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình. Chúc mừng năm mới.

7. Another year passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you. Happy New Year.

Một năm nữa trôi qua, một năm mới đã đến. Tôi chúc bạn, mỗi năm, đạt được tất cả những ước mơ của mình. Cầu Chúa ban phát tình yêu và quan tâm đến bạn. Chúc mừng năm mới.

8. Another year of success and happiness has passed. With every new year comes greater challenges and obstacles in life. I wish you courage, hope and faith to overcome all of the hurdles you may face. May you have a great year and a wonderful time ahead.

Một năm thành công và hạnh phúc đã qua đi. Mỗi một năm mới lại có nhiều thách thức và trở ngại trong cuộc sống hơn. Tôi chúc bạn can đảm, hy vọng và niềm tin để vượt qua tất cả những rào cản mà bạn có thể gặp phải. Chúc bạn có một năm và một khoảng thời gian tuyệt vời phía trước.

9. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Thành công và hạnh phúc có ở trong bạn. Quyết tâm để giữ niềm vui và hạnh phúc, bạn sẽ trở thành một người bất khả chiến bại với những khó khăn.

10. Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the brightest promise.

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

11. Allow me to congratulation you on arrival of the new year and to extend to you all my good wishes for your perfect health and lasting prosperity.

Cho phép tôi chúc mừng bạn nhân dịp năm mới đến và xin gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp: dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

12. Wishing you a year filled with great joy peace and prosperity. Have a wonderful year ahead Happy New Year!!!

Chúc bạn và gia đình năm mới đong đầy niềm vui, an lành hạnh phúc và thịnh vượng. Một năm rất tuyệt vời, chúc mừng năm mới!!!

13. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

14. Life is happiest moments, and luck is greatest favors this year. Wish you Happy new year.

Cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.

Đăng Dương

