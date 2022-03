Ngày 8/3 đến rồi, hãy gửi cho người phụ nữ mà bạn yêu mến những lời chúc bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa này.

Lời chúc 8/3 bằng tiếng Anh dành tặng mẹ

1. Wishing a very Happy Women’s Day to the most amazing women I know

Gử tới người phụ nữ đặc biệt nhất mà con biết lời chúc ngày Phụ nữ vui vẻ!

2. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you, only you can complete this world. Happy Women’s Day!

Mọi gia đình, mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể biến thế giới của con trở nên hoàn thiện. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ!

3. The best thing about having you as my mother is that I am never short of a friend. Happy Women’s Day!

Điều tốt đẹp nhất khi mẹ là mẹ của con là con không bao giờ thiếu đi một người bạn. Chúc mừng ngày Phụ nữ, mẹ của con!

4. You will always be the first woman I will ever love this much. Happy Women’s Day mom!

Mẹ sẽ luôn là người phụ nữ đầu tiên con yêu nhiều đến thế. Chúc mẹ ngày Phụ nữ vui vẻ!

5. Mom, I want you to know that your hug is the best medicine in this world. Be happy because today is your day. Happy Women’s Day!

Mẹ ạ, con muốn mẹ biết rằng vòng tay mẹ chính là liều thuốc tốt nhất trên thế gian này. Mẹ hãy hạnh phúc nhé vì hôm nay là ngày của mẹ mà. Chúc mừng ngày Phụ nữ, mẹ yêu!

6. Wishing you a whole lot of happiness, today and for the rest of the year. Happy Women’s Day, mommy!

Chúc mẹ thật hạnh phúc, không chỉ hôm nay mà suốt cả năm mẹ nhé. Chúc mừng ngày Phụ nữ, mẹ của con!

7. I make this to give it to the most special woman in my life. Love you Mom!

Con làm nó để dành tặng cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con yêu mẹ!

8. Blessed is she who is guided, nurtured, and loved by a fabulously virtuous and beautiful woman like you. To me, you are such a spectacular model, sweet Mother.

Con thật có phúc khi được mẹ soi đường chỉ lối, được nuôi dưỡng và yêu thương bởi một người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh như mẹ. Với con, mẹ luôn là hình mẫu lý tưởng và người mẹ ngọt ngào nhất.

9. It must have taken a great deal of patience to raise an adventurous and stubborn kid like me. I want to thank you for sticking with me through all of it. Have a blissful International Women’s Day, Mom.

Chắc hẳn mẹ đã từng phải kiên nhẫn lắm mới nuôi nấng được một đứa trẻ ham chơi và bướng bỉnh như con. Cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trên bước đường đời. Chúc mừng mẹ ngày 8/3 ngập tràn niềm vui.

10. Happy Women’s Day to my mom. You are the pillar of our family and also a guardian angel for me. Thank you for being someone I can look up to.

Chúc mừng ngày Phụ nữ mẹ yêu. Mẹ là trụ cột của gia đình và là thiên sứ hộ mệnh của con. Cảm ơn mẹ vì đã là người cho con noi theo.

Lời chúc tiếng Anh dành cho vợ, người yêu

1. This is just my way of saying that you are a very special woman in my life! Thanks!

Anh chỉ muốn nói rằng em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em!

2. Just wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Women’s Day!

Anh muốn cảm ơn em từ tận đáy lòng vì tất cả những điều em đã làm cho anh. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc!

3. Happy Women’s Day to the one who has stolen my heart!

Chúc người đã đánh cắp trái tim anh một ngày 8/3 thật hạnh phúc!

4. All you need to do is to smile and then everything in the world changes. What a wonderful creature you are, happy women’s day!

Tất cả những gì em cần làm là mỉm cười, và rồi mọi thứ trên thế giới thay đổi. Em chính là một người phụ nữ tuyệt vời. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!

5. Happy Woman’s Day! On this special occasion, do whatever you like to do because it’s your day.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! Nhân dịp đặc biệt này, hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn bởi hôm nay là ngày của em.

6. As you lock your love in kisses… Let me wish you a Happy ever after!

Em đã khóa chặt tình yêu của chúng ta bằng những nụ hôn… Chúc em hạnh phúc bên anh mãi mãi.

7. Your love is like a flame that lights up my world! Sweetheart, I want your love to shine in my life forever…

Tình yêu của em giống như ngọn lửa thắp sáng thế giới của anh. Em yêu, anh muốn tình yêu của em soi sáng cuộc đời anh mãi mãi…

8. The best place in the world for me is by your side! I love you.

Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới với anh chính là bên cạnh em. Anh yêu em.

9. Always keep a smile on your lips! Happy Women’s Day, my love!

Hãy luôn giữ nụ cười trên môi của em. Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc, em yêu!

10. Side by side or miles apart, you are always on my mind and close to my heart!

Dù chúng ta gần hay xa cách, em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh, ngay cạnh trái tim anh.

Thanh Tú (tổng hợp)

Những món quà 8/3 chị em nào cũng thích Một món quà đúng ý và thiết thực ngày 8/3 sẽ mang lại niềm vui cho người phụ nữ mà bạn yêu quý.

Lời chúc ngày 8/3 ngọt ngào, ý nghĩa dành tặng người yêu, vợ Hãy gửi tới bạn gái, vợ của mình những lời chúc ngày 8/3 hay và ý nghĩa để họ cảm nhận được tình cảm của bạn.