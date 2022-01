Năm Nhâm Dần 2022 đã đến, hãy dành cho nhau những câu chúc tiếng Anh đầy ý nghĩa yêu thương, mừng tân xuân thắng lợi.

1. In this New Year, I wish you achieve all your goals in life, and get success at every step of life, enjoy a wonderful 2022.

(Trong năm mới này, tôi chúc bạn đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống và có được thành công trong mọi chặng đường, tận hưởng một năm 2022 tuyệt vời).

2. Wishing you a year filled with great joy peace and prosperity. Have a wonderful year ahead happy New Year!

(Chúc bạn và gia đình năm mới đầy niềm vui và sự thịnh vượng. Chúc một năm mới vui vẻ).

3. I wish in this New Year God gives you, 12 months of happiness, 52 weeks of fun, 365 days success, 8760 hours good health, 52600 minutes good luck, 3153600 seconds of joy … and that’s all.

(Tôi ước năm mới này Chúa sẽ ban cho bạn, 12 tháng vui vẻ, 52 tuần hạnh phúc, 365 ngày thành công, 8760 giờ sức khỏe, 52600 phút may mắn, 3153600 giây thú vị … Và đó là tất cả những gì tôi muốn chúc bạn).

4. Wishing you love, luck and longevity in the New Year.

(Mong bạn luôn có được tình yêu thương, may mắn và trường thọ trong năm mới).

5.Happy New Year to you and yours.

(Chúc mừng năm mới đến bạn và những người thân yêu của bạn).

6. I hope that the coming year bring you peace and prosperity.

(Tôi mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến với bạn).

7. As this year is ending. I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 2022 bring success and desired results for you.



(Tôi ước tất cả những điều tiêu cực, khó khăn sẽ kết thúc cùng với năm cũ và năm 2022 sẽ mang lại thành công và kết quả tốt đến với bạn).

8. In this New Year, I wish you achieve all your goals in life. And get success at every step of life, enjoy a wonderful 2022.

(Nhân dịp năm mới, tôi chúc bạn sẽ đạt được những mục tiêu trong cuộc sống và luôn thành công trong mọi bước đi của cuộc đời, tận hưởng năm 2022 thật tuyệt vời).

9. Everything starts a new with me New Year coming. May your new year be filled with me happiest things and your day with the bring test promise.

(Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và có những tháng đầy triển vọng).

10. Wishes of peace and joy from our family to yours in this New Year. (Gửi những lời chúc yên bình và vui vẻ từ gia đình tối đến gia đình bạn trong năm mới này).

T.T (tổng hợp)

