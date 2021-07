Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo, trước mùa mưa bão, người dân nên kiểm tra lại hệ thống điện trong gia đình, kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề có nguy cơ gây sự cố tai nạn điện.

Đảm bảo an toàn trong lắp đặt diện

Khu vực miền Nam đang bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Để đảm bảo sử dụng điện an toàn, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn điện, EVNSPC đã tăng cường hướng dẫn người dân 21 tỉnh thành miền Nam cách sử dụng điện an toàn.

Điện lực TP. Cần Thơ khắc phục sự cố điện do mưa bão chiều ngày 20/7/2021

Theo đó, EVNSPC khuyến cáo, trước mùa mưa bão, người dân nên kiểm tra lại hệ thống điện trong gia đình, kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề có nguy cơ gây sự cố tai nạn điện. Người dân nên lắp thêm cầu dao chống giật để khi có bị chạm điện, thì thiết bị này sẽ tự động cắt nguồn điện, ngăn ngừa tai nạn điện.

Cùng với đó, dây nhánh sau đồng hồ điện phải được lắp song song 2 dây, cao hơn đầu người, chọn dây phù hợp công suất, bề mặt cách điện của dây dẫn tốt, chịu được lực căng. Dây phải được lắp vào thiết bị có sử dụng sứ cách điện, đảm bảo chắc chắn khi có mưa giông, gió lốc không bị gió đánh rơi xuống đất hoặc đứt. Đồng thời, người dân không nên dùng điện bằng cách lấy 1 dây (dây lửa), dây còn lại nối đất kéo ra ruộng, vườn, ao, đìa… để thắp sáng, tưới tiêu, bảo vệ tài sản, hoa màu, hoặc dùng điện để bẫy chuột, chim, bắt cá…

Đại diện EVNSPC lưu ý, người dân cần bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt điện có tính năng chống rò điện phù hợp.

Ngành điện miền Nam thường xuyên kiểm tra, bảo trì lưới điện trước mùa mưa bão

Đặc biệt, người dân không được lắp đặt kéo dây cột vào cây xanh hoặc để dưới đất, dưới nước; không để dây bị khuyết tật, gấp gẫy, trầy tróc lớp cách điện, dây giăng không quá căng và đạt độ võng an toàn. Trong trường hợp cần nối, người dân phải đảm bảo đúng kỹ thuật, chắc chắn, an toàn, mối nối so le nhau, sử dụng băng keo cách điện chuyên dùng để quấn.

Đồng thời, các dây kéo vượt sông vượt lộ, giao cắt với những điểm giao thông, khu vực đông dân cư phải đảm bảo độ cao, tuyệt đối không có mối nối tại những khoảng vượt này. Khi lắp đặt tủ điện ngoài trời phải đạt độ cao từ 1,4m để tránh ngập nước, thuận tiện cho thao tác nối đất thùng bảo vệ chống rò rỉ điện, che chắn chống thấm khi mưa gió, nước không tạt vào táp lô điện.

Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện

Song song với yếu tố kỹ thuật trong lắp đặt, EVNSPC còn khuyến cáo và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn điện thường ngày, nhất là trong mùa mưa bão.

Thi công lưới điện trong mùa lũ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

EVNSPC khuyến cáo, người dân không leo trèo lên cột điện, hộp bảo vệ công tơ treo ngoài cột điện, dây tiếp đất, dây néo cột… hay các thiết bị phụ kiện khác của hệ thống lưới điện; không dùng điện để rà (xiệc) cá, kể cả dùng điện bằng bình ắc quy; không để cầu dao, aptomat, công tắc... trong tầm tay trẻ em hoặc nơi có nguy cơ bị ngập trong nước.

Bên cạnh đó, chủ các thiết bị đặt ngoài trời như: cây ATM, box điện thoại, pano quảng cáo, trụ điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí cổng chào, máy bán nước tự động… phải kiểm tra tiếp đất, đảm bảo độ chắc chắn, an toàn, tránh tình trạng bị giông lốc cuốn bay vào công trình điện. Khi có mưa giông, người dân có thể tạm thời ngắt nguồn điện những thiết bị này.

Đặc biệt, người dân không tự ý cơi nới, xây dựng mới nhà ở, công trình gần lưới điện cao áp; không leo lên nóc nhà dưới đường dây điện để lắp angten, dựng dàn giáo, hoặc đưa những thiết bị có chiều dài đến gần dây dẫn điện; không đào đất gây sụt lún, sạt lở công trình điện như: gốc trụ, móng và kênh thoát nước của trạm, mương cáp điện ngầm...

Trước khi mưa bão, người dân cần gia cố mái nhà, đảm bảo khi có giông bão không bay mái tôn vào đường dây điện, tránh gây sự cố lưới điện và nguy cơ xảy ra tai nạn điện. Người dân cũng cần chặt tỉa cây cối, dọn dẹp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phòng tránh mưa gió quật vào công trình điện. Khi chặt tỉa, nếu nhận thấy không an toàn, người dân nên báo ngay đến cơ quan điện lực để được hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh đó, người dân không nên đứng cạnh cột điện, trạm điện tiếp xúc với các thiết bị điện khi trời mưa, không cột thuyền bè, gia súc, phương tiện khác vào trụ điện. Đồng thời, người dân nên ngắt nguồn điện (cúp cầu dao) nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn; cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn.

Khi xảy ra lũ lụt, nước dâng, mưa giông có sét… người dân phải ngắt ngay cầu dao điện chính. Nếu dây điện đứt rơi xuống đất phải báo ngay cho ngành điện gần nhất, đồng thời ngăn chặn người và gia súc đến gần đây điện đang nằm dưới đất.

“Mọi người đều cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, ngập lụt, thiên tai để bảo vệ người và tài sản. Hãy gọi ngay tới tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006 - 19009000 của tổng công ty để được hỗ trợ 24/7 khi có các vấn đề về điện, dịch vụ điện”, đại diện EVNSPC lưu ý.

L.V.Tám