Kiên định với tinh thần theo đuổi sự hoàn hảo, thương hiệu bia hàng đầu Đan Mạch vừa ra mắt phát kiến mới mang tên Ly bia hảo hạng - “The Better Glass” cho những trải nghiệm bia thêm trọn vẹn.

Phát kiến độc đáo từ Carlsberg

Thế nào là vị bia hảo hạng? Đây quả là một câu hỏi khó, vì khẩu vị của thực khách là vô cùng đa dạng và khó để chinh phục. Tuy vậy, có những tiêu chuẩn khắt khe trong việc thưởng bia sẽ giúp nâng tầm vị bia lên đúng điệu. Đó là ly bia với lớp bọt sánh mịn, chất bia êm mượt mát lạnh, lưu giữ hương thơm tự nhiên của hoa bia cao cấp một cách trọn vẹn.

Người yêu bia có thể tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp này ở bất cứ đâu cùng Ly bia hảo hạng “The Better Glass” - phát kiến mới từ Carlsberg. Với các chi tiết chạm nổi bằng laser tinh xảo từ công nghệ đặc biệt Nucleation Stamp, The Better Glass sẽ giúp làm tăng quá trình tạo ra các lớp bong bóng từ đáy ly, mang đến một ly bia cùng lớp bọt sóng sánh, mịn mượt, nâng niu hương vị thơm ngon trọn vẹn tới người thưởng thức.

Hơn thế nữa, với dáng cong tinh tế và đầu ly thuôn nhọn, The Better Glass mang đến trải nghiệm rót bia được êm mượt. Phần vành ly mỏng vừa đủ chuẩn để lưu giữ lớp bọt mịn màng và hương thơm êm ái, kích thích khứu giác của bất cứ ai đã trót phải lòng thức uống này.

Ly bia hảo hạng cùng chi tiết hoa bia Carlsberg được chạm nổi tinh tế cho lớp bọt dày mịn và hương bia kéo dài

Trải nghiệm bia ngày càng được nâng tầm

Trong suốt hơn 170 năm hình thành và phát triển của mình, Carlsberg - thương hiệu bia đến từ Đan Mạch đã luôn kiên định với tinh thần không ngừng “theo đuổi sự hoàn hảo” từ trong chất bia thơm ngon cho đến những trải nghiệm bia đẳng cấp.

Carlsberg Premium Smooth Draught ra đời năm 2018 là một lời khẳng định trên hành trình đó của thương hiệu. Với chất bia êm mượt, hài hòa giữa ngọt thanh và đắng, lần đầu tiên người yêu bia có thể tận hưởng “trọn vị bia tươi vừa mới rót” ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Không chỉ dừng lại ở vị bia tuyệt hảo, sau một năm ra mắt, Carlsberg đã ứng dụng phát minh tiên tiến của ngành - nắp chai ZerO2 cho Carlsberg Premium Smooth Draught.

Mang công nghệ scavenger trong lớp lót giúp loại bỏ lượng oxy tồn đọng ở khoảng không phần đầu chai bia, nắp ZerO2 có thể lưu giữ hương vị tươi ngon của bia hiệu quả hơn 15% so với nắp chai thông thường.

Với Ly bia hảo hạng, từng chi tiết dù là nhỏ nhất của The Better Glass đều đến từ tâm huyết và khát khao của Carlsberg nhằm nâng tầm trải nghiệm của những tín đồ yêu bia. Mang trong mình tinh thần “theo đuổi sự hoàn hảo”, Carlsberg Premium Smooth Draught cùng Ly bia hảo hạng sẽ giúp cho những buổi tụ họp thêm phần trọn vẹn. Khi ta cùng bạn bè, người thân nâng ly cho những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống, vị bia êm mượt cùng lớp bọt mịn, sóng sánh sẽ dẫn lối cho cảm xúc thăng hoa, kết nối những tâm hồn đồng điệu.

“Ly bia hảo hạng” cho những cuộc vui thêm phần trọn vẹn

Có thể nói, với Carlsberg, sự tinh tế không chỉ đến từ nghệ thuật ủ bia được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mà còn đến từ chính sự chú tâm của thương hiệu tới từng trải nghiệm của người thưởng thức và “Ly bia hảo hạng” sẽ tiếp tục là minh chứng cho hành trình “theo đuổi sự hoàn hảo” của thương hiệu với bề dày hơn 170 năm lịch sử này.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Carlsberg và ly bia hảo hạng, truy cập: https://www.carlsbergvietnam.vn/vi/

