Với bộ đôi công nghệ Blue Ag+ và 3Di Inverter, Panasonic lần đầu tiên mang đến định chuẩn mới cho thế hệ máy giặt thông minh: không chỉ giặt sạch mà còn là “thanh lọc quần áo”.

Công nghệ Blue Ag+ diệt vi khuẩn đến 99,99%

Quần áo mỗi ngày không chỉ tiếp xúc với bụi bẩn, mồ hôi, mà còn tiềm ẩn nguy cơ trú ẩn của vi khuẩn... Cho nên, quần áo cần được chú trọng làm sạch, khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người mặc. Từ đó, Panasonic nghiên cứu và đưa ra phương pháp “thanh lọc quần áo”. Đây là tên gọi khác của giải pháp chăm sóc quần áo với ý nghĩa tương tự như thanh lọc cơ thể - loại bỏ tất cả những chất độc hại bám trên sợi vải, đảm bảo tiêu diệt vi khuẩn và giúp cho sợi vải luôn tươi mới.

Là một trong những thương hiệu điện tử hàng đầu tại thị trường Nhật Bản, với tâm huyết mang lại lợi ích cho cộng đồng từ những công nghệ tiên tiến, Panasonic tiên phong mang đến giải pháp làm sạch quần áo với công nghệ Blue Ag+ (diệt khuẩn bằng nước lạnh).

Đại diện Panasonic cho biết, công nghệ diệt khuẩn mới này sẽ phát ra các tia UV (tương tự tia cực tím trong ánh nắng mặt trời) để kích hoạt các tinh thể bạc tạo ra gốc OH- tự do. Các gốc OH- tự do này bám dính phân tử Hydro (H) có trong vi khuẩn, phản ứng tạo ra H2O (nước). Từ đó, khiến vi khuẩn bị rút mất phân tử hydro, phá vỡ cấu trúc và bị tiêu diệt.

Đặc biệt, công nghệ Blue Ag+ của Panasonic có thể diệt vi khuẩn đến 99,99%. Hơn nữa, sức mạnh kháng khuẩn bám trên bề mặt sợi vải còn được duy trì 18 tiếng đồng hồ sau khi giặt.

Bên cạnh đó, nhờ khả năng giặt sạch bằng nước lạnh sẽ giúp quần áo bền màu, bền sợi vải hơn, kể cả với những chất liệu mỏng manh như: voan, lụa… Đại diện Panasonic chia sẻ, quần áo được làm sạch nhẹ nhàng trong suốt quá trình giặt sẽ góp phần “nâng niu” làn da người mặc, đặc biệt nhà có trẻ nhỏ và người có da nhạy cảm.

Ở máy giặt Panasonic thế hệ mới, tính năng vệ sinh lồng giặt được tích hợp mặc định ở lượt xả cuối của chu trình giặt, giúp máy giặt luôn sạch, hạn chế ẩm mốc và mùi khó chịu.

Tối ưu hiệu quả giặt, tiết kiệm hơn với 3Di Inverter

Nếu Blue Ag+ là công nghệ làm sạch vượt trội, thì công nghệ 3Di Inverter trên máy giặt Panasonic thế hệ mới sẽ giúp tối ưu hiệu quả giặt.

Động cơ 3Di Inverter thông minh với 4 cảm biến tự động xác định được các yếu tố: khối lượng và chất liệu giặt; nhiệt độ nước; mức nước và chuyển động rung của lồng giặt. Từ các dữ liệu đến từ các cảm biến này, động cơ 3Di Inverter sẽ tự đưa ra lựa chọn về lượng nước và chuyển động của lồng giặt phù hợp nhất để tiết kiệm điện năng, lượng nước và giữ sự cân bằng cho quần áo bên trong. Nhờ vậy, hiệu suất giặt được cải thiện mà vẫn tiết kiệm.

Đại diện Panasonic chia sẻ, kết quả thử nghiệm của Panasonic cho thấy: lượng nước tiêu thụ giảm 41%, tiết kiệm thời gian 40% và năng lượng tiêu thụ tiết kiệm đến 70%. Nhờ đó, quá trình giặt sạch quần áo trở nên dễ dàng, tối ưu hơn.

Với bộ đôi công nghệ trên, máy giặt Panasonic thế hệ mới mang lại giải pháp giặt áo sạch áo quần ấn tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng Việt.

Máy giặt Panasonic cửa trước thế hệ được ứng dụng 2 công nghệ: Công nghệ diệt khuẩn nước lạnh đến 99,99% Blue Ag+ và động cơ cảm biến thông minh 3Di Inverter với khả năng tiết kiệm điện, nước, thời gian vượt trội. Tìm hiểu thêm về giải pháp “thanh lọc quần áo” tại: https://bit.ly/3iKTvPA

Ngọc Minh