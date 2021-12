Nếu bạn đã đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc mà mắt vẫn trông thâm quầng, mệt mỏi thì hãy thử áp dụng một số lời khuyên của các chuyên gia da liễu dưới đây.

1. Cẩn thận với đồ uống

Uống đồ uống có chứa caffein không thực sự gây mất nước dù có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nếu bạn sợ cà phê có thể làm bạn mất nước và ảnh hưởng đến chất lượng của vùng da quanh mắt, đó không phải là vấn đề cần lo lắng.

Bên cạnh đó, caffeine là một chất co mạch và có thể làm co các mạch máu xung quanh vùng mắt, làm giảm sự xuất hiện của bọng mắt.

Tuy nhiên, đồ uống có chứa caffeine có thể gây đau đầu và mất ngủ ở một số người, vì vậy bạn không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày và nên dừng nếu bị mất ngủ.

2. Giảm tắc nghẽn xoang

Bạn hãy cần cẩn thận khi luôn bị sổ mũi. Bởi vì triệu chứng tắc nghẽn xoang mãn tính có thể khiến các tĩnh mạch dưới mắt chứa đầy máu sẫm màu.

Kết quả là, các tĩnh mạch có thể hiện rõ qua da và tạo ra các quầng thâm mắt. Các chuyên gia khuyên bạn nên làm sạch xoang dần theo thời gian.

3. Sử dụng retinol và niacinamide

Niacinamide là một chất chống oxy hóa, giúp giảm mẩn đỏ, tăng sắc tố và làm dịu làn da bị viêm.

Nó thường được thêm vào các sản phẩm có retinol để tăng gấp đôi hiệu quả. Vì vậy, hãy chú ý đến các sản phẩm dưỡng da có các yếu tố này.

4. Sử dụng mặt nạ caffeine

Dù có thể chữa quầng thâm bằng các sản phẩm hóa học nhưng rất nhiều người sở hữu làn da nhạy cảm và chỉ có những liệu pháp từ thiên nhiên mới có thể làm được điều này.

Bã cafe có rất nhiều công dụng. Bên cạnh việc làm nguyên liệu sinh học, thực phẩm lành mạnh, bạn có thể dùng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên.

Bạn có thể đắp cà phê xay hoặc đắp mặt nạ cà phê hòa tan để giảm bọng mắt, mệt mỏi và sạm da.

Bạn chỉ cần tránh lạm dụng, không dùng hàng ngày. Caffeine cũng chứa các axit amin có thể tăng cường sản xuất collagen cho da của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng các túi trà sau khi pha xong. Trong bã trà có các thành phần như caffeine, tanin chống oxy hóa nên rất có công dụng trong việc điều trị thâm mắt cũng như làm vùng da dưới mắt được được bảo vệ và chống lão hóa.

Sử dụng túi lọc trà khi còn ấm và đắp lên mắt khoảng 1-2 phút, lấy khăn khô lau lại mắt.

Cách trị thâm mắt này rất hiệu quả, bạn nên sử dụng 2-3 lần trong tuần sẽ thấy tác dụng của túi trà trị thâm mắt rất tốt.

5. Sử dụng phương pháp kết hợp

Quầng thâm có thể do da mỏng hoặc da quá nhợt nhạt. Theo một chuyên gia, bạn có thể thử phương pháp điều trị theo hai hướng.

Chỉ cần kết hợp huyết thanh axit hyaluronic và kem retinol để làm căng và khỏe vùng da dưới mắt.

6. Bổ sung bơ vào trong bữa sáng

Bạn không nên lấy đi chất béo tự nhiên của cơ thể. Ăn những thứ như bơ, cá hồi, pho mát và các sản phẩm từ sữa khác có thể giúp bạn duy trì màng tế bào khỏe mạnh, giúp giữ nước và chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, bạn có thể lấy hai thìa cà phê bơ sữa và bột nghệ trộn đều lại với nhau, sau đó đắp hỗn hợp này lên trên quầng thâm và để như vậy trong ít nhất 15 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm để có thể loại bỏ được những quầng thâm mắt.

7. Kiểm soát tư thế của đầu khi ngủ

Trong quá trình ngủ, cơ thể sẽ điều hoà và máu sẽ dẫn chất dinh dưỡng cùng nước đi nuôi cơ thể.

Khi chúng di chuyển lên vùng mắt là vùng có làn da nhạy cảm và khá mỏng, chúng sẽ lưu lại và chèn các mô tế bào khi bạn ngủ thấp gối khiến đầu bạn chúi hơn người. Lâu dần do sự đè nén đó, các cơ mí mắt dưới sẽ bị giãn và hình thành bọng mắt.

Vì thế, bạn nên giữ đầu của bạn bằng cách ngủ trên hai gối vào ban đêm. Điều này giúp giảm sự lưu giữ chất lỏng trong vùng mắt, do đó bạn ít sưng phồng vào buổi sáng và hạn chế nguy cơ bị bọng mắt sau này.

8. Tránh các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm

Nam và nữ giới đều có thể bị quầng thâm mắt. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt ó thể do nhiều lý do như stress, thiếu ngủ, thay đổi nội tiết tố, lối sống bị đảo lộn, do di truyền hay nhiều nguyên nhân khác.

Dị ứng, hen suyễn có thể là nguyên nhân gián tiếp tạo nên quầng thâm dưới mắt, khiến vùng da này sậm hơn lúc bình thường. Nếu dụi mắt, vùng này lại càng thâm đen hơn.

Trong trường hợp này, chuyên gia khuyên bạn nên dùng kem hydrocortisone 1% 2 lần trong 1 ngày và tránh các sản phẩm chăm sóc da có hương thơm. Ngoài ra hãy đeo kính chống ánh sáng xanh khi ngồi máy tính, nhìn màn hình trong thời gian dài.

