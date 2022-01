Đôi khi chúng ta cảm thấy quá áp lực với công việc hoặc một thói quen không tốt nào đó có thể khiến bạn khó ngủ. Vì vậy, hãy xem xét những mẹo dưới đây bạn có thể dễ dàng có được giấc ngủ ngon mỗi đêm.

1. Cắt giảm caffeine

Nói một cách đơn giản, caffeine có thể giúp bạn tỉnh táo. Tuy nhiên, nó có thể tồn tại trong cơ thể bạn lâu hơn bạn nghĩ - tác dụng của caffein có thể mất đến 8 giờ để biến mất. Vì vậy, nếu bạn uống một tách cà phê vào buổi chiều và bạn vẫn cảm thấy tỉnh táo cho đến tận đêm, thì caffeine có thể là lý do khiến bạn mất ngủ. Cắt giảm caffeine ít nhất bốn đến sáu giờ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

2. Tránh uống quá nhiều rượu

Bạn nên hạn chế việc sử dụng rượu hoặc đồ uống có cồn như một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Rượu ban đầu có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, nhưng nó cũng gây rối loạn giấc ngủ, dẫn đến giấc ngủ không yên. Uống rượu trước khi đi ngủ có thể khiến bạn thức giấc vào ban đêm. Hơn nữa, những loại đồ uống có cồn như rượu, bia có thể gây ra ảnh hưởng xấu cho cơ thể của bạn.

3. Thư giãn trước khi đi ngủ

Căng thẳng không chỉ khiến bạn khó chịu mà còn tàn phá giấc ngủ của bạn. Bạn nên để cơ thể thư giãn khoảng từ 10 phút đến 1 giờ trước khi ngủ để giảm thiểu sự căng thẳng đồng thời cũng giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Kết hợp điều này với một khoảng thời gian thư giãn này, bạn có thể đọc một cuốn sách, hoặc ngồi thiền, sử dụng liệu pháp hương thơm để thư giãn hoặc tắm nước nóng cũng có thể giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.

4. Lựa chọn thời điểm tập thể dục thích hợp

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Thời gian và cường độ tập thể dục dường như đóng một vai trò quan trọng trong ảnh hưởng của nó đối với giấc ngủ. Nếu bạn muốn cơ thể tràn đầy năng lượng hoặc trở nên tỉnh táo hơn sau khi tập thể dục, tốt nhất bạn nên tập thể dục vào buổi sáng. Theo một nghiên cứu, tập thể dục thường xuyên vào buổi sáng thậm chí có thể giúp giảm chứng mất ngủ.

5. Giữ phòng ngủ của bạn yên tĩnh, tối và thoải mái

Đối với nhiều người, ngay cả tiếng ồn hoặc ánh sáng nhỏ nhất cũng có thể làm phiền giấc ngủ như tiếng mèo kêu hay ánh sáng từ máy tính xách tay hoặc TV của bạn. Vì thế, hãy sử dụng nút tai, rèm cửa và chăn điện hoặc điều hòa nhiệt độ mọi thứ có thể để tạo ra một môi trường ngủ lý tưởng. Và không sử dụng đèn chiếu sáng nếu bạn cần thức dậy vào ban đêm; thay vào đó hãy sử dụng đèn ngủ nhỏ. Hơn nữa, bạn cũng nên điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ để đảm bảo bạn có một giấc ngủ tốt và không bị tỉnh giấc vào ban đêm khi nhiệt độ xuống quá thấp hoặc lên quá cao.

6. Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ điều độ

Cố gắng không đi ngủ khi đói , nhưng tránh các bữa ăn nặng trước khi đi ngủ.Việc ăn quá no sẽ khiến bạn trở nên khó ngủ hơn. Bạn có thể bổ sung một số loại thực phẩm có thể giúp ích cho giấc ngủ của mình. Sữa có chứa tryptophan, một chất giúp thúc đẩy giấc ngủ. Các loại thực phẩm khác có thể giúp thúc đẩy giấc ngủ bao gồm cá ngừ, cá bơn, bí ngô, atisô, bơ, hạnh nhân, trứng, cải ngọt, đào, quả óc chó, mơ, yến mạch, măng tây, khoai tây, kiều mạch và chuối. Ngoài ra, cố gắng không uống chất lỏng sau 8 giờ tối. Điều này có thể khiến bạn không phải thức dậy để đi vệ sinh trong đêm.

7. Hạn chế nicotine

Hút thuốc trước khi đi ngủ khiến bạn cảm giác thư giãn nhưng thực chất lại đưa chất kích thích vào máu của bạn. Tác dụng của nicotine tương tự như tác dụng của caffeine. Nicotine có thể khiến bạn tỉnh táo và đánh thức bạn vào ban đêm. Đặc biệt nên tránh sử dụng gần giờ đi ngủ và nếu bạn không muốn mình phải thức giấc lúc nửa đêm.

Ảnh minh họa

8. Tránh ngủ trưa quá nhiều giờ

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho việc ngủ trữ thì bạn sẽ thường khó ngủ hơn vào buổi tối. Nếu bạn muốn ngủ trưa, hãy giữ cho giấc ngủ của bạn chỉ kéo dài từ 15 đến 30 phút.

9. Tránh để thú cưng trên giường khi ngủ

Thú cưng cũng có thể khiến bạn thức giấc trong đêm bởi một vài lí do như bạn bị dị ứng với lông của chúng hoặc do chúng di chuyển. Do đó, để có một giấc ngủ ngon, bạn nên ngăn thú cưng vào phòng của mình khi ngủ.

10. Tránh xem TV, ăn uống trên giường

Việc ăn uống sẽ khiến những vết bẩn từ thực phẩm dính lên bộ đồ giường gây ra những mùi khó chịu. Đây là lí do khiến bạn không thể nào đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Ngoài ra, những hoạt động như xem ti vi hoặc chơi game trước khi ngủ sẽ khiến mắt của bạn cực kì khó chịu và việc đi vào giấc ngủ cũng trở nên khó khăn hơn, thậm chí bạn có thể mất ngủ./.

Theo VOV