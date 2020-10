Hướng đến những đám cưới “đơn giản, sang trọng và tinh tế”, Triển lãm Cưới tối giản Almaz 2020 đem đến cho các cặp đôi những trải nghiệm mới lạ nhưng vẫn không thiếu dấu ấn cá nhân trong ngày trọng đại của cuộc đời.

“Triển lãm Cưới tối giản” diễn ra ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Almaz (Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội), quy tụ hơn 30 thương hiệu lớn ngành cưới, từ váy cưới, vest cưới, nhẫn cưới, trang điểm cô dâu, ảnh cưới đến các dịch vụ tư vấn-điều phối, lễ hỏi, trang trí, tổ chức sự kiện, tiệc cưới, trăng mật, nghỉ dưỡng…

Chị Hải Vân, người sáng lập thương hiệu 7799 Wedding Storyteller với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang trí và lập kế hoạch tổ chức đám cưới cho biết xu hướng cưới tối giản bắt đầu nhen nhóm tại Việt Nam trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. “Đám cưới tối giản không có nghĩa là sơ sài hay giới hạn chỉ mời bao nhiêu khách, chỉ chi tiêu bao nhiêu tiền mà là được tổ chức một cách tinh tế, ấm cúng, tập trung vào cảm xúc của cô dâu, chú rể và các khoảnh khắc quan trọng trong lễ cưới”, chị Hải Vân chia sẻ.

Không chỉ tối giản trong việc tổ chức, xu hướng Minimalism còn đi sâu vào cả những thiết kế váy cưới vốn được các cô dâu đặc biệt chú trọng và đầu tư. “Váy cưới tối giản có nhiều kiểu, thể hiện ở cả phom dáng và chi tiết. Phom dáng không còn quá cầu kỳ như trước đây nhưng vẫn có điểm nhấn và không đơn điệu, chi tiết thì giảm bớt thay vì đính kết quá nhiều”, chị Mai Vân Anh, quản lý thương hiệu Linh Nga Bridal tại Hà Nội, lý giải.

Thay vì mất nhiều thời gian, công sức cho việc chụp ảnh cưới, với phong cách Minimalism, các cặp đôi sẽ kết hợp đám cưới và chụp ảnh gói gọn trong một ngày. “Địa điểm tổ chức được đám cưới trọn gói như vậy phải thỏa mãn được các yêu cầu như: có không gian để tổ chức lễ, có quang cảnh đủ đẹp để chụp ảnh và có dịch vụ ăn nghỉ cho khách mời. Khách hàng thường lựa chọn các resort biển, đặc biệt là ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, nơi vừa có dịch vụ nghỉ dưỡng vừa có địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn”, anh Huy An, Giám đốc hình ảnh của TuArt Wedding, tiết lộ. Nếu không muốn mất công đi xa, tổ chức một lễ cưới Minimalism ngay tại Almaz cũng là một lựa chọn lý tưởng.

Anh Vũ Tiến Khoa và chị Hoàng An dự định tổ chức cưới vào cuối tháng 10 sau một thời gian phải trì hoãn vì Covid-19. Thời gian chuẩn bị không nhiều nên cả hai cảm thấy rất may mắn khi được tham gia triển lãm. “Đơn vị tổ chức đã kết nối được tất cả những nhà cung cấp chất lượng tại một địa điểm, chúng tôi vừa dễ dàng tham khảo được phong cách tổ chức cưới mới nhất vừa chốt được tất cả dịch vụ chỉ trong một buổi thay vì phải đi lại nhiều. Hơn nữa, tất cả đều có ưu đãi, đặc biệt là một số dịch vụ còn có ưu đãi chéo, rất có lợi cho khách hàng”, chị Hoàng An hồ hởi.

Trong khuôn khổ Triển lãm, các cô dâu chú rể tương lai còn được nghe Vlogger Giang ơi chia sẻ về cách tổ chức một đám cưới tinh giản, tiết kiệm nhưng vẫn trang trọng và trọn vẹn từ chính kinh nghiệm của bản thân. Đặc biệt, chủ kênh Youtube với 1,33 triệu người theo dõi còn gợi ý cho các cặp đôi biết đến một dịch vụ giúp họ được “thảnh thơi và xả hơi” trong việc tổ chức lễ cưới, đó là thuê người lên kế hoạch tổ chức đám cưới: “Người lên kế hoạch sẽ hiểu cô dâu chú rể hơn cả các nhà cung cấp dịch vụ lẻ vì được chia sẻ ý tưởng từ đầu, vì thế sẽ giúp khoanh vùng nhà cung cấp phù hợp nhất và tiết kiệm thời gian, chi phí”.

Đặc biệt, nhiều cặp đôi đặc biệt thích thú khi được trải nghiệm xu hướng “destination wedding” - kiểu đám cưới thân mật được tổ chức ở một địa điểm đẹp, kết hợp cùng du lịch nghỉ dưỡng với số lượng khách mời hạn chế. Những điểm đến được lựa chọn thường là những khu nghỉ dưỡng biển đẹp, dịch vụ đầy đủ. Kịch bản cưới và trang trí cũng được “may đo” riêng theo gu thẩm mỹ và sở thích của cô dâu, chú rể. “Tham dự lễ cưới, tất cả khách mời đều được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời ở một khung cảnh lãng mạn, thay vì chỉ đến dự tiệc mừng rồi nhanh nhanh chóng chóng ra về mà đôi khi cô dâu chú rể cũng không nhớ hết những ai đang dự đám cưới của mình”, chị Hải Vân cho biết.

Theo bà Ngô Phương Linh (Giám đốc Kinh doanh Công ty Vinpearl), với việc sở hữu chuỗi resort 5 sao đẳng cấp tại những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Vinpearl từ lâu đã được nhiều cặp đôi chọn để tổ chức “destination wedding”. Năm 2018, Vinpearl tổ chức thành công đám cưới cho 1 tỷ phú Ấn Độ; năm 2019, là “đám cưới thế kỷ” của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. “Tháng 10 hàng năm đến tháng 3 năm sau là giai đoạn đẹp nhất trong năm để tổ chức destination wedding lại Nha Trang hay Phú Quốc. Tất cả dịch vụ cưới tại Vinpearl, từ A-Z, đều được ưu đãi so với giá thông thường”, bà Linh gợi ý.

Sau 2 ngày tổ chức, “Almaz Minimalism Wedding Fair” đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự trực tiếp và theo dõi qua livetream trên fanpage của đơn vị tổ chức Almaz. Lần thứ 2 tham gia triển lãm, các nhà cung cấp dịch vụ cưới cho biết đều cảm thấy mình việc đồng hành cùng với Almaz và Vinpearl là lựa chọn sáng suốt để tạo nên chuỗi sự kiện đáng nhớ.“Almaz và Vinpearl đều là những thương hiệu hàng đầu, giống như đầu tàu, kéo những nhà cung cấp dịch vụ trong ngành cùng phát triển”, chị Nguyễn Ngọc Ánh, quản lý thương hiệu Julliete Bridal, chia sẻ.

Minh Tuấn