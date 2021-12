Theo đuổi mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực toàn diện với triết lý “Phát triển con người để phát triển kinh doanh”, Mondelez Kinh Đô đã kiến tạo môi trường làm việc cân bằng và cam kết hỗ trợ cuộc sống vui khỏe cho nhân viên.

Theo đó, ba chiến lược trọng tâm được Mondelez Kinh Đô thực hiện là : Tôn vinh tính độc nhất của mỗi nhân viên, đề cao sự linh hoạt và văn hóa quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Tôn vinh sắc màu riêng của mỗi cá nhân

Con người là nền tảng quan trọng để tạo nên một doanh nghiệp lớn mạnh bền vững. Ngay từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô đã xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp với các chính sách nhân sự chú trọng tới sự đổi mới, đa dạng và hòa nhập. Môi trường làm việc linh hoạt tại Mondelez Kinh Đô cũng mang lại sự cân bằng, vui tươi cho nhân viên cùng những trải nghiệm sự khác biệt với các thương hiệu toàn cầu và địa phương nổi tiếng như Oreo, LU, sôcôla Cadbury, Toblerone, bột cam Tang, Kinh Đô, Cosy, Solite & AFC.

Tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp với các chính sách nhân sự chú trọng tới sự đổi mới, đa dạng và hòa nhập(Ảnh chụp trước giãn cách xã hội)

“Tại Mondelez Kinh Đô, chúng tôi luôn tôn trọng và đề cao sự khác biệt của từng thành viên trong công ty. Đội ngũ lãnh đạo luôn khuyến khích sự sáng tạo và ưu tiên những ý tưởng mới, hướng tới hành động và bứt phá mọi giới hạn để thực hiện sứ mệnh tiên phong dẫn đầu tương lai của ngành thức ăn nhẹ.”, bà Lê An Bình, Phó Tổng Giám đốc nhân sự Công ty Mondelez Kinh Đô cho biết.

Trong bốn yếu tố chính của nguyên tắc "Make it" được Mondelez Kinh Đô xây dựng để tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên, bao gồm: Make it uniquely yours (Hãy là chính mình), Make it with pride (Làm việc với niềm tự hào), Make it possible (Cùng hành động), Make it matter (Làm điều ý nghĩa), thì yếu tố “Hãy là chính mình” được doanh nghiệp tôn vinh đầu tiên và mọi cá nhân tại Mondelez Kinh Đô đều được tạo cơ hội để phát triển chính mình một cách toàn diện.

"Chúng tôi đã trải qua một năm nhiều thử thách và biến động. Song, đối với chúng tôi đó lại là cơ hội để thúc đẩy sự sáng tạo hơn nữa và tập trung phát triển nguồn nhân lực không chỉ khỏe mạnh về mặt thể chất mà còn cân bằng về mặt tinh thần", bà Lê An Bình chia sẻ.

Theo đó, Câu lạc bộ “The Right You” được thành lập để hoàn thành sứ mệnh mang đến sự chăm sóc và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên nhằm đảm bảo sức khỏe về thể chất (Right Body), tinh thần (Right Mind) và kết nối (Connection).

Hàng loạt các hoạt động thể thao đã được tích cực triển khai để nâng cao sức khỏe như Bước đi nhỏ - Lợi ích to; Hoạt động 30 ngày thử thách, cùng nhau tập luyện hàng ngày giữa các thành viên Mondelez tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, nhân ngày Purpose Day của Tập đoàn Mondelēz International, Tuần lễ thể thao đã được triển khai trên toàn quốc, với các môn thể thao được yêu thích như Arobic, chạy bộ, đi bộ, đạp xe đạp, bóng bàn…

Câu lạc bộ “The Right You” được thành lập nhằm chăm sóc và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên nhằm đảm bảo sức khỏe về thể chất, tinh thần và kết nối

Về hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần, các buổi nói chuyện từ nhiều chuyên gia chuyên về sức khỏe tinh thần đã thu hút được toàn thể nhân viên tham gia. Các hoạt động như Hội thảo sức khỏe trực tuyến “Hệ Miễn dịch và cơ chế phản vệ”, “Thiền - Làm thế nào để giảm stress hiệu quả”, Chữa đau đầu bằng phương pháp điện chấn, Cách phòng bệnh đau cổ vai gáy, Tư vấn các bệnh liên quan đến tim mạch… đã trang bị thêm cho nhân viên các kiến thức và thực hành cần thiết để cân bằng tinh thần qua các thời điểm khó khăn.

Đặc biệt trong thời gian tới, công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ 24/7 miễn phí cho nhân viên và người thân trong gia đình. Dịch vụ này được cung cấp từ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam nhằm giải đáp các thắc mắc trong mọi lĩnh vực từ chăm sóc y tế, tài chính, pháp luật, nuôi dạy con cái cho đến chế độ dinh dưỡng, thể thao…Công ty tin rằng với sự hỗ trợ này, mọi nhân viên trong công ty và người thân trong gia đình sẽ có được sự chăm sóc toàn diện nhất nhằm mang lại sự an nhiên trong cuộc sống.

Các hoạt động gắn kết do Mondelez Kinh Đô tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo nhân viên cùng gia đình (Ảnh chụp trước giãn cách xã hội)

Ngoài ra, công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động gắn kết nhân viên toàn công ty như Women’s Day, Adam’s Day, cùng các hoạt động sống xanh, bảo vệ môi trường, các chương trình gây quỹ hỗ trợ cho đồng nghiệp và cộng đồng gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19... Sự kiện Ngày hội gia đình vừa qua đã kết nối sự tham gia và tranh tài của hàng trăm gia đình cán bộ công nhân viên với các chủ đề Gia đình tôi yêu, gia đình vui nhộn, gia đình vi diệu…

Các sáng kiến và hoạt động ý nghĩa trên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo nhân viên, giúp nâng cao nhận thức cho nhân viên về việc chăm sóc sức khỏe toàn diện, duy trì trạng thái sức khỏe tinh thần, thể chất và tăng cường sự kết nối giữa bản thân, đồng nghiệp, cũng như người thân và cộng đồng.

Đề cao tính linh hoạt để nhân viên được chủ động giữa công việc và cuộc sống

Đối với Mondelez Kinh Đô, yếu tố cốt lõi của chính sách xây dựng môi trường làm việc cân bằng là trao quyền cho nhân viên chủ động giữa công việc và cuộc sống. Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp để nhân viên cảm thấy công ty như một “ngôi nhà chung”, nơi họ có cơ hội được thử thách, được phát triển bản thân, được nâng cao chất lượng cuộc sống từ đó nâng cao sự gắn kết với ngôi nhà đó.

“Tại Mondelez Kinh Đô, chúng tôi thiết kế và triển khai các chính sách nhân sự mang lại sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên. Rất nhiều quyết định từ Ban Giám đốc đều hướng tới việc tối ưu hóa thời gian và công việc để nhân viên có sự cân bằng tốt nhất cho cuộc sống và gia đình”, bà Lê An Bình cho biết.

Yếu tố cốt lõi của sự hài hòa được xây dựng tại Mondelez Kinh Đô là niềm tự hào và sự đam mê. Tự hào khi được làm việc với các nhãn hàng mà mình yêu thích, và tự hào với sứ mệnh tiên phong dẫn dắt tương lai của ngành thức ăn nhẹ. Công ty luôn hướng nhân viên của mình tới khẩu hiệu “Dream Big, Act Fast and be All together” (Ước mơ lớn - Hành động nhanh - Tinh thần đồng đội). Với tinh thần cháy hết mình đó, yếu tố cân bằng sẽ không còn đo đếm bằng thời gian mà được đo bằng chỉ số cảm xúc - đó là niềm vui, sự tự hào, sự ghi nhận và niềm hạnh phúc của mỗi cá nhân.

Với tinh thần trên, chính sách “Nơi làm việc linh hoạt” (Flexible Working Pledge) đã được áp dụng tại Tập đoàn Mondelēz toàn cầu trong đó có Việt Nam nhằm trao cho nhân viên quyền được lựa chọn nơi làm việc tại văn phòng công ty hoặc ngoài văn phòng phù hợp với nhu cầu tại từng thời điểm.

Chính sách này đã giúp nhân viên có thể cân bằng được thời gian và địa điểm làm việc phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân mà vẫn đáp ứng được hiệu quả công việc. Đây là chương trình với tầm nhìn dài hạn, không chỉ nhằm đáp ứng với điều kiện làm việc “bình thường mới”, mà còn là cam kết lâu dài hướng tới một phương thức làm việc thúc đẩy năng suất của mọi người hôm nay và trong tương lai.

Mondelez Kinh Đô mang đến cơ hội làm việc trong một môi trường thân thiện, ấm áp, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển (Ảnh chụp tháng 3/2021)

Văn hóa quan tâm và chăm sóc lẫn nhau

Năm vừa qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ra rất nhiều thử thách cho doanh nghiệp và khiến cho cuộc sống của nhiều người lao động lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng sẻ chia yêu thương, tập thể nhân viên và Công ty Mondelez Kinh Đô đã triển khai nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ các đồng nghiệp đang gặp khó khăn.

Tiêu biểu phải kể đến các hoạt động như “Quỹ yêu thương”, “Phiên chợ hạnh phúc” do tập thể cán bộ công nhân viên công ty Mondelez Kinh Đô chung tay xây dựng để hỗ trợ các nhân viên đang gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày và do tác động của đại dịch. Tại các nhà máy cũng luôn có những hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hàng nghìn nhân viên đang làm việc tại đây.

Mondelez Kinh Đô san sẻ khó khăn với nhân viên trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra khá phức tạp trên cả nước

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nỗ lực để đảm bảo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn người lao động trong suốt mùa dịch, đồng thời đầu tư nguồn lực rất lớn để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người lao động.

“Dù trong bất kỳ tình huống nào, sự an toàn, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu tại Mondelez Kinh Đô. Công ty cam kết luôn làm những gì tốt nhất để hỗ trợ nhân viên từ đó tạo nên sức mạnh tập thể, đoàn kết và vững vàng cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong tương lai”, bà Lê An Bình chia sẻ thêm.

Chính những điều này đã giúp mọi nhân viên tại đây cảm thấy Mondelez Kinh Đô chính là gia đình thứ hai của mình.

Ngọc Minh