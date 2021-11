Nho sữa giá rẻ xuất hiện tràn lan trên mạng, không ít người tiêu dùng thất vọng khi nhận về sản phẩm không đạt chất lượng như mong muốn.

Nho sữa Trung Quốc giá rẻ bất ngờ

Nhiều bà nội trợ Việt đã bị thu hút bởi những lời quảng cáo có cánh trên mạng giới thiệu về nho sữa nội địa Trung Quốc như quả to đều, căng bóng, có màu xanh bắt mắt, đến khi mua về thì thất vọng với chất lượng của sản phẩm.

Theo một đầu mối bán nho sữa Trung Quốc ở Khương Đình (Thanh Xuân - Hà Nội), loại nho sữa này đang vào mùa nên giá nhập về càng ngày càng rẻ. Đầu mùa, chị nhập về bán với giá 165.000 đồng/kg. Nay giá giảm xuống dưới 100.000 đồng/kg nếu khách mua lẻ 1 chùm, còn khách mua cả thùng thì giá chỉ còn 90.000 đồng/kg.

Theo các đơn vị hoa quả nhập khẩu đánh giá, loại nho sữa Trung Quốc quả nhỏ, ăn chua là hàng xả, còn hàng cao cấp thì quả to, ăn ngọt sắc, cuống xanh và giá cao chứ không thể rẻ như trên mạng rao bán được.

Hình ảnh khách hàng nhận về những quả nho sữa Trung Quốc bé tẹo, thối cuống

Nho sữa được biết đến nhiều có xuất xứ từ Hàn Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam từ vài năm trước. Quả nho sữa Hàn Quốc có kích thước to nổi bật, lại căng mọng, giòn ngọt và thơm mùi sữa có giá từ vài trăm đến trên triệu đồng cho mỗi 1 kg. Chính vì hàm lượng dinh dưỡng cao, quy trình trồng và thu hoạch ngặt nghèo, đây được coi là loại nho cao cấp, là món quà biếu sang trọng được nhiều người chọn lựa.

Trong khi đó, những loại nho sữa được rao bán trên mạng với mức giá rẻ hơn 2-3 lần có xuất xứ từ Trung Quốc. Những tiểu thương giải thích do dòng nho sữa Hàn này được trồng thí nghiệm tại Nam Ninh, Trung Quốc, nên giá thành rẻ hơn rất nhiều so với trồng bên Hàn, chất lượng vẫn ngang nhau. Tuy nhiên khi mua về ăn thử, nhiều khách hàng cho biết loại nho này ăn cũng giòn, ngọt và thơm, nhưng chất lượng chỉ bằng 6 phần so với nho sữa Hàn, chưa kể quả cũng nhỏ hơn.

Nho sữa Hàn Quốc: “đắt xắt ra miếng”

Nho sữa Hàn Quốc (Shine Muscat), hay còn gọi là nho mẫu đơn, là giống nho xanh cao cấp được người Hàn Quốc mua giống và trồng với quy trình hiện đại, nghiêm ngặt. Tất cả các chùm nho trước khi đưa ra thị trường đều phải đạt 100% yêu cầu tiêu chuẩn GAPS của Bộ nông nghiệp Hàn Quốc, và được kiểm định chặt chẽ bởi Hiệp hội Xuất khẩu nho Hàn Quốc. Các sản phẩm nho sữa Hàn Quốc có chất lượng cao nhất đều có logo “K-grape” và dòng chữ “Produce of Korea” trên thùng.

Trên thị trường, nho sữa Hàn được bán với giá 800.000-900.000 đồng/kg loại từ 0,5-0,8 kg/chùm. Còn nho VIP trọng lượng trên 1,2 kg/chùm có giá 1,2 triệu đồng/kg. Mức giá này tương xứng với tiêu chuẩn chất lượng được kiểm định quốc tế cùng hương vị thơm ngọt đặc trưng hiếm thấy trên thị trường.

Nho sữa Hàn Quốc quả mọc sát, căng mọng, và vỏ mịn

Phân biệt nho sữa Hàn Quốc và nho sữa giá rẻ

Nho sữa Trung Quốc màu nhạt, vỏ mỏng, quả nhỏ hơn nho sữa Hàn Quốc, quả thưa nhưng rời nhau. Trong khi nho Hàn lại rất khít nhau, chùm nho quả to, đẫy chùm không kẽ hở, tròn đều, màu xanh ngọc, kích cỡ tiêu chuẩn từ 5-6 lạng/chùm.

Nho Trung Quốc vỏ quả mỏng, không có hạt, có vị ngọt mềm. Còn nho sữa Hàn không chỉ to tròn, vỏ mỏng tang, căng mịn như được phủ một lớp phấn trắng tự nhiên mà còn có vị ngọt đậm đà, thơm mùi sữa đặc trưng, phảng phất vị thơm như sữa đọng đầu lưỡi.

Nho sữa Hàn Quốc được bảo quản, đóng gói cẩn thận trước khi giao cho khách hàng

Để tránh mua phải những sản phẩm chất lượng kém, không bị mất tiền oan, bạn nên lựa chọn những siêu thị lớn, cửa hàng nhập khẩu trái cây có uy tín như Lotte Mart, K-Market,...,đồng thời thận trọng khi mua hàng online.

Minh Tuấn