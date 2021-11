Được mệnh danh là “nữ hoàng trái cây” của xứ sở Kim chi, dâu tây Hàn Quốc không chỉ được yêu thích tại thị trường trong nước, mà còn chinh phục người tiêu dùng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Khác với các loại dâu tây nhỏ, khô, dâu tây Hàn Quốc có kích thước lớn gấp đôi, nhiều nước, kết hợp hài hòa giữa vị ngọt và chua, phần thịt dâu mềm và hàm lượng đường cao. Đây là một loại trái cây cao cấp, có hương thơm rõ rệt và khác biệt so với các loại dâu được trồng ở xứ nóng.

Mùa dâu tây ở Hàn Quốc thường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Dâu Hàn Quốc phát triển tốt nhất vào mùa xuân trong điều kiện khí hậu ôn hòa, nhiều nắng và bắt đầu chín từ 20 ngày. Do đó, theo người Hàn, thời điểm thích hợp để thu hoạch và phân phối dâu tây cho hương vị ngon ngọt nhất là vào tháng 1, 2.

Là dòng trái cây cao cấp, đẹp về hình thức và ngon ngọt về hương vị, dâu tây Hàn Quốc phù hợp để làm quà biếu tặng, là nguyên liệu đặc biệt cho các món tráng miệng trong dịp lễ, Tết hoặc những sự kiện quan trọng.

Dâu tây Hàn Quốc chín và cho lứa quả thơm ngon nhất vào mùa xuân

Được quản lý chất lượng nghiêm ngặt

Dâu tây Hàn Quốc “chính hãng” được chọn lọc từ những trang trại có chứng nhận quản lý tốt các yếu tố về dư lượng thuốc trừ sâu của hệ thống PLS (Positive List System) nghiêm ngặt tại Hàn Quốc. Nơi sản xuất phải đảm bảo an toàn vệ sinh, quản lý theo tiêu chuẩn của từng giai đoạn sản xuất, thu hoạch và phân phối.

Dâu được trồng trong nhà kính thông minh (smart farm), tự động hóa, cùng hệ thống chăm sóc giảm tối đa việc sử dụng: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… theo quy trình quản lý thực hành nông nghiệp (GAP). Nhờ đó, những trái dâu đến từ các thương hiệu, trang trại uy tín thường đạt chuẩn chất lượng cao.

Dâu tây Hàn Quốc được trải qua quá trình chọn lọc, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt

Thức quả giàu giá trị dinh dưỡng

Tốt cho tim mạch

Chất flavonoid có trong dâu tây giúp kiểm soát LDL - một loại cholesterol có hại cho tim mạch. Vitamin C trong loại quả dâu tươi còn hỗ trợ lưu thông máu cho cơ thể.

Chứa chất giúp phòng ung thư

Dâu tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như: lutein và zeathanacins, liên kết với vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa, đẩy lùi các tác nhân gây hại, tăng sức đề kháng, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Dâu tây chứa các chất giúp ngăn ngừa ung thư

Giàu vitamin C

Dâu tây Hàn Quốc được biết đến là loại trái cây giàu vitamin, đặc biệt hàm lượng vitamin C rất cao. Cùng một khối lượng quả (100g), dâu tây chứa lượng vitamin C gấp 1,5 lần so với quýt, gấp 2 lần so với chanh và gấp 10 lần so với táo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, con người nên bổ sung thêm dâu tây vào thực đơn hàng ngày để được cung cấp vitamin C - vitamin giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Dâu tây Hàn Quốc - loại trái cây giàu vitamin C

Giúp kiểm soát cân nặng

Trong dâu tây Hàn Quốc có chứa nhiều chất xơ nhưng rất ít natri, đường và không có chất béo; nên lượng calo nạp vào cơ thể không nhiều, hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện cân nặng. Vì vậy, thức quả này thường được đưa vào thực đơn ăn kiêng, nhằm duy trì vóc dáng, giúp da hồng hào; đồng thời vừa cung cấp đủ các vitamin và những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Cách rửa và bảo quản dâu tây

Dâu tây mềm hơn so với hầu hết các loại hoa quả khác nên cần rửa nhẹ dưới vòi nước. Nếu dâu ngâm trong nước trên 30s có thể bị giảm mùi vị. Lưu ý, chỉ nên rửa dâu nhẹ nhàng và tráng nhanh bằng nước pha dấm hoặc muối.

Dâu tây Hàn Quốc nên được bảo quản còn vỏ nguyên vẹn và không để bị ướt, vì dâu tây dễ bị bong tróc hoặc mốc trong hộp ẩm. Cần bảo quản ở nhiệt độ từ 1 - 5 độ C trong túi/ hộp giấy/ bọc trên nhựa và bảo quản trong tủ lạnh.

Tìm mua dâu tây Hàn Quốc ở đâu?

Ở Việt Nam, dâu tây Hàn Quốc vài năm trở lại đây vô cùng được ưa chuộng vì hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Để đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên đến trực tiếp các cửa hàng uy tín, chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu hoặc các siêu thị lớn như: Lotte Mart, K-market, Klever fruit.

Chọn mua Dâu tây Hàn Quốc “chính hãng” tại những địa chỉ có uy tín

Mọi thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hoa quả Hàn Quốc, người tiêu dùng có thể liên hệ fanpage I Like K-food: https://www.facebook.com/ilikekfood

Bùi Huy (tổng hợp)