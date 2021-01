Nhiều lần vay tiền ngân hàng, thậm chí đã bán nhà để chế tạo xe cứu hỏa... người dân gọi ông Nhơn Thành, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) là “người Sài Gòn tốt bụng’.

Dân yêu, dân gọi ‘chú Chì’ Lý Nhơn Thành

Ông Lý Nhơn Thành, hiện đang là trưởng ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1, TP.HCM). Ông Thành chia sẻ, tuy năm nay 55 tuổi, nhưng ông đã có hơn 45 năm cứu hỏa và giúp người.

Ông Thành từng có thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang với chức vụ Tổ phó an ninh của Ban chỉ huy Quân sự Quận 1. Vào năm 2008, khi nghe tin phường Nguyễn Thái Bình thành lập tổ bảo vệ dân phố, ông xin chuyển về đây công tác. Theo ông: “Ở đây mới gần bà con, hiểu được cái khổ, cái khó của người ta, để hễ khi dân cần là mình có mặt ngay được”.

Đối với Lý Nhơn Thành, “cái gì có lợi cho dân thì mình làm”, chỉ cần giúp được dân thì không quản khó khăn, ông luôn sẵn lòng ra tay tương trợ. Vì lẽ đó, mọi người xung quanh thường trìu mến dành tặng ông biệt danh: Thành “Chì” hay “chú Chì”. Bởi với họ, ông như một chú lính chì trong đời thực.

Ngoài biệt danh Thành “Chì”, ông Lý Nhơn Thành còn được biết đến như là “người Sài Gòn tốt bụng” hay “ông bụt chữa cháy”, đặc biệt từ sau vụ cháy trung tâm thương mại ITC vào tháng 10/2002. Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ cháy, ông xả thân vào đám cháy, giải cứu nhiều mạng người.

“Lửa đi rất nhanh, chỉ cần chậm 1 giây thôi là nó đi cả cây số rồi, nhưng cháy trong hẻm thì xe cứu hỏa vô khó lắm.”, ông Thành cho biết

Về sau, gặp nhiều vụ cháy giữa cầu, hay những nơi không có sẵn nguồn nước, ông Thành mới nghĩ đến việc cải tiến chiếc xe ba gác, đặt thùng và gắn máy bơm lên để có thể lưu động hỗ trợ hơn. Ông chia sẻ: “Tai nạn về khuya do chạy quá tốc độ, người ngã bị tai nạn nặng, nhưng các phương tiện gần đó thì ngại chở, xe cứu thương thì lâu đến. Đợi xe đến hy vọng mất dần, vậy nên tôi quyết đổi xe”.

Trong hành trình cống hiến của mình, ông Thành phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, khó khăn. Trong vụ cháy ITC, ông chẳng may bị kính đâm vào mạch lươn, vết thương nặng và nhiễm trùng tới tận ruột non, khiến ông đau đớn cả tháng trời. May mắn được anh em xung quanh tự vận động đóng góp, ông mới có tiền để phẫu thuật và chữa trị vết thương.

Dẫu vậy, ông Thành vẫn tận tâm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng, bởi tâm nguyện của ông đơn giản là: “Còn sống, là còn cống hiến và giúp đỡ mọi người”.

MB Ageas tiếp sức Lý Nhơn Thành “Mở lời Đồng ý”

Hiểu được những rủi ro và hiểm nguy mà ông Lý Nhơn Thành gặp phải trong quá trình cứu hỏa, cứu nạn, công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đã tặng ông gói “Bảo hiểm Tai nạn bảo vệ toàn diện” với hy vọng đây sẽ là điểm tựa cho ông Thành thêm vững tâm, để tiếp tục “Mởi lời Đồng ý” – thông điệp của MB Ageas Life mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực từ hôm nay, bắt đầu từ những điều rất dễ dàng, đơn giản.

Ông Thành bồi hồi chia sẻ: “Thực ra trước đây tôi có để dành mua bảo hiểm cho con trai và con gái rồi. Nhưng lúc này, khi được công ty tặng gói bảo hiểm, tôi khó giữ được cảm xúc. Vì mình sống hôm nay không biết ngày mai, thậm chí còn chưa biết đủ tiền buổi chợ sáng không, lỡ gặp chuyện là cả một vấn đề lớn. Vậy nên với tôi, giá trị của gói bảo hiểm này cao lắm.”.

“Năm nay, tôi có 2 niềm vui lớn nhất. Một là, được tặng cho cái máy để nâng cấp xe chữa cháy. Hai là, gói bảo hiểm của MB Ageas Life trao tặng.”, ông Thành chia sẻ

Ông Thành là một trong nhiều tấm gương đã “mở lời đồng ý” tạo ra những điều tuyệt vời cho cuộc sống. Đại diện MB Ageas Life chia sẻ, những nhân vật như ông Lý Nhơn Thành sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi người sống tích cực, hạnh phúc và tạo ra những điều ý nghĩa ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Ông Thành “mở lời đồng ý” tận tâm giúp người

MB Ageas Life là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan. MB Ageas Life luôn cố gắng ưu tiên mang lại giá trị hạnh phúc cho khách hàng. Đại diện MB Ageas Life chia sẻ, chỉ cần khách hàng “mở lời đồng ý”, MB Ageas sẽ đồng hành cùng khách hàng dựng xây hạnh phúc và tạo ra những điều tuyệt vời.

