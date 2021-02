Đường hoa Home Hanoi Xuan với các khu Phố Xuân, Bến Xuân, Vườn Xuân, Đồng Xuân sẽ đón khách theo vé mời từ ngày 7 - 10/2/2021 (26 - 29 tháng Chạp). Sau đó, đường hoa sẽ mở cửa tự do từ 9h - 21h, từ ngày 10 - 17/2/2021 (30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Du khách tham quan đường hoa sẽ cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn, cho một năm mới bình an.