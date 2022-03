Không chỉ là nội thất, chủ nhân của những ngôi biệt thự hạng sang đang dành mối quan tâm đặc biệt đến việc trang bị các tiện ích để gia tăng trải nghiệm hiện đại cho mái ấm của mình.

Xu hướng hưởng thụ tại gia

Thị trường tiêu dùng cao cấp (luxury) phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021. Nghiên cứu mới đây của Bain & Company cho thấy, năm 2020, thị trường hàng xa xỉ đã tăng trưởng 29%, đạt 283 tỷ EUR, tăng 1% so với năm 2019, ước tính, có thể đạt 360-380 tỷ EUR vào năm 2025 với mức tăng trưởng bền vững 6-8% hàng năm.

Theo Bain & Company, một trong những ngành hàng được giới thượng lưu chú ý nhất là các sản phẩm nội thất, đặc biệt là nội thất thông minh. Việc phải ở nhà nhiều hơn, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, khiến nhu cầu đầu tư cho những trải nghiệm tại gia cũng tăng cao. “Không chỉ là tổ ấm, nhà còn là nơi để hưởng thụ cuộc sống, nâng cao trải nghiệm và kết nối những người yêu thương”, anh Tăng Hiền Thanh - Giám đốc kinh doanh thị trường Việt Nam và Đông Dương của một tập đoàn thiết bị công nghệ quốc tế chia sẻ.

Hai năm nay, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, văn phòng tại Việt Nam của tập đoàn vẫn mở cửa nhưng phần lớn nhân viên đều làm việc tại nhà. Căn biệt thự mà anh cùng gia đình gây dựng ở ngoại ô Hà Nội làm nơi nghỉ dưỡng, cũng trở thành nơi anh xử lý các công việc. Để các thành viên trong gia đình ba thế hệ của mình có được những trải nghiệm thoải mái nhất, khâu đầu tư cho nội thất được anh chú trọng từ đầu.

Hiện lựa chọn nội thất cho phân khúc này trên thị trường khá phong phú. Tuy nhiên, với thang máy, thiết bị không thể thiếu với gia đình có cha mẹ già như anh, lựa chọn sao vừa tiết kiệm diện tích nhưng vẫn phải tinh tế sang trọng phù hợp với không gian chung với những thiết bị sang trong khác lại là bài toán khó. “Khi trong gia đình có người lớn tuổi và trẻ em, việc di chuyển thật ra là một trong những trải nghiệm hết sức quan trọng của đời sống”, anh Thanh nhận xét.

Việc di chuyển trong nhà là một trong những trải nghiệm quan trọng của giới thượng lưu.

Cũng như anh Thanh, người dùng Việt Nam, đặc biệt là giới thượng lưu sở hữu biệt thự vừa đến siêu sang đang quan tâm nhiều về các thiết bị nội thất siêu cao cấp, đặc biệt là thang máy. Nhu cầu của những người dùng đẳng cấp, không gói gọn ở tính tiện nghi của thiết bị mà phải đảm bảo được phong cách, thẩm mỹ cá nhân, tự do trải nghiệm sản phẩm theo sở thích.

Trải nghiệm di chuyển đẳng cấp

Đáp ứng được những yêu cầu cao cấp của khách hàng thượng lưu, hiện thị trường thang máy không nhiều sản phẩm thích hợp. Bởi, sản phẩm phải hội tụ được đủ đầy tiện ích, an toàn và sang trọng, hàm lượng công nghệ lẫn giá trị thẩm mỹ. Một trong những thương hiệu thoả mãn được nhu cầu ấy là thang máy gia đình Cibes đến từ Thuỵ Điển.

Được xem như "kiệt tác của không gian sống hiện đại", những sản phẩm của Cibes đều được thiết kế độc đáo nhưng lại cho khách hàng thỏa sức chọn lựa các tùy chỉnh, từ kích thước thang, màu sắc, hoạ tiết… để phù hợp với bất kỳ môi trường và phong cách nào, phục vụ được trọn vẹn nhu cầu cá nhân hoá của người sở hữu. Với diện tích thông thủy nhỏ nhất chưa tới 1m2, không hố pit, không phòng máy, giếng thang tích hợp… thang máy gia đình Cibes giúp tối ưu diện tích sử dụng từ 81,7% - 91%, điều mà thang máy gia đình truyền thống khó có thể làm được.

Thang máy Cibes có thể lắp đặt và tối ưu diện tích ở hầu hết không gian

Ngoài hoạ tiết ấn tượng, vẻ đẹp của các sản phẩm Cibes còn được tôn tạo thêm nhờ công nghệ chiếu sáng. Dải ánh sáng đầy màu sắc trong thang được tổ chức như các tác phẩm nghệ thuật, mang đến trải nghiệm thị giác khá thú vị cho người dùng. Giữa không gian sang trọng, trang nhã của ngôi biệt thự, chiếc thang máy của Cibes không khác gì món trang sức quý, tạo nên điểm nhấn ấn tượng, phá vỡ giới hạn kiến trúc.

Dù có vẻ ngoài hút mắt nhưng điều khiến gia chủ tự hào khi trang bị thang máy Cibes lại là trải nghiệm di chuyển đẳng cấp. Hệ thống vận hành thang Cibes được trang bị bảng điều khiển thông minh, tích hợp nhiều tính tăng đột phá, bao gồm: hệ thống bảng điều khiển và nút gọi tầng thông minh; Cùng với đó, ở một số dòng thang như Voyager V90/V70 Galaxy còn có hệ thống làm mát, hệ thống âm thanh giải trí được kết nối tích hợp sẵn và tùy biến theo nhu cầu của gia chủ…

Hoạ tiết ấn tượng, vẻ đẹp của các sản phẩm Cibes còn được tôn tạo thêm nhờ công nghệ chiếu sáng

Là thương hiệu đến từ Bắc Âu, vùng đất xem trọng giá trị và sự an toàn của con người, mọi sản phẩm của Cibes dù sản xuất tại bất kỳ công xưởng nào đều phải tuân theo tiêu chuẩn và quy trình kiểm định khắt khe, nghiêm ngặt của châu Âu, đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Do vậy, thang được trang bị hệ thống cảnh báo an toàn; hệ thống lưu trữ thông tin vận hành và viền an toàn, hệ thống ắc quy trong trường hợp mất điện,... Kết hợp tiện ích, giá trị thẩm mỹ và giá trị an toàn… thang máy Cibes, không đơn thuần là chinh phục những điểm đến mà cho phép người dùng sở hữu từng phút thăng hoa trong quá trình di chuyển của mình.

Chú trọng trải nghiệm nhưng thang máy Cibes lại đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu

Ngày 15/3, Cibes vừa cho ra mắt các dòng thang máy Cabin mới nâng cao trải nghiệm cho người dùng với 3 ưu điểm nổi bật: Siêu tiết kiệm diện tích, bộ xử lý thông minh và thiết kế đẹp mắt. Theo đó, 2 hệ thang máy Voyager V70, Voyager V90 (Aurora và Galaxy) này lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều gia chủ trong thời gian tới. Ngoài ra, Cibes cũng phục vụ sản phẩm thuộc hệ thang sàn nâng như Cibes Escosilent (A4000, A5000, A7000), Cibes Air (Wood, Textile, Metal), Cibes Voyager V80 (Aurora, Galaxy, Limited)…

