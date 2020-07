Rèn luyện cho trẻ thói quen đi bộ và tận hưởng niềm vui đến trường là bí quyết dạy con tự lập của những bà mẹ Nhật. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cha mẹ thường e ngại cho trẻ nhỏ tự tới trường do điều kiện giao thông.

S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville là toà căn hộ trong phân khu nằm gần trường học Vinschool nhất tại đại đô thị Vinhomes Smart City sẽ giúp cư dân xóa bỏ nỗi lo đưa đón con mỗi ngày và an tâm rèn luyện sự tự lập cho con.

Bài học từ “dạy con kiểu Nhật”

Thời gian gần đây, phương pháp dạy con kiểu Nhật được rất nhiều cha mẹ Việt Nam tìm hiểu và áp dụng. Một trong những điểm nổi bật trong cách dạy con của người Nhật đó là tạo thói quen tự lập từ sớm cho con với những việc quen thuộc như: tự đi học, giúp cha mẹ đi mua sắm…

Trẻ em Nhật được khuyến khích tự đi học để rèn luyện tính tự lập ngay từ nhỏ

Thông thường, trẻ con học mẫu giáo tại Nhật đã được bố mẹ rèn luyện cho con tính tự giác trong các việc cá nhân. Lên tiểu học, các bé được khuyến khích tự đi học, thậm chí giúp đỡ bố mẹ trong các công việc nhỏ trong gia đình hàng ngày như đi chợ, các công việc nhỏ để chăm sóc nhà cửa. Được rèn luyện từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ em Nhật Bản hình thành thói quen tự giác, tự lập xây dựng sự tự tin cùng nền tảng phát triển nhân cách tốt.

Trẻ em Nhật cũng được rèn luyện sự tự giác, tính trách nhiệm trong cuộc sống từ những việc nhỏ

Trái ngược với các bà mẹ Nhật, tại Việt Nam, chúng ta dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh bố mẹ chờ đón con tại cổng trường, bận việc vẫn phải tranh thủ đưa đón con vì nhiều nỗi lo đường xá xa xôi, an ninh không đảm bảo, xe cộ đông đúc… Có nhiều gia đình phải cắt cử riêng bố hoặc mẹ, thậm chí thuê giúp việc để phụ trách nhiệm vụ đưa đón con mỗi ngày.

Anh Tuấn Minh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Mỗi ngày việc đưa đón con cũng “ngốn” mất hơn 1 tiếng đồng hồ đi lại trên đường của tôi, nhiều hôm bận việc về đến nơi thì thấy cả trường về hết, mỗi mình con lủi thủi chơi ở phòng bác bảo vệ. Chưa kể con trai đã học lớp 5 mà vẫn phải bố mẹ đưa đón nên con cũng mất đi cơ hội để tự lập và trưởng thành hơn. Gia đình tôi đang cân đối tài chính để mua một căn hộ gần trường Vinschool tại Vinhomes Smart City để cho con tự đi học, rèn luyện sự tự lập”.

Trên thực tế, ngày càng có nhiều gia đình trẻ lựa chọn thực hành phong cách dạy con kiểu Nhật. Giống gia đình anh Minh, họ tìm kiếm những căn hộ an ninh an toàn tại các khu đô thị có trường học nội khu để con có thể tự đi đến trường mà bố mẹ vẫn có thể an tâm cho công việc cũng như có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Sapphire Parkville - lựa chọn hoàn hảo để bố mẹ trao cho con sự tự lập

Dự án đang được anh Tuấn Minh tìm hiểu nhắc đến ở trên chính là tòa căn hộ S4.02, phân khu Sapphire Parkville, thuộc đại dự án Vinhomes Smart City. Sự ưu ái của khách hàng với S4.02 không chỉ bởi vị trí đắt giá ngay giao lộ của các tuyến đường chính mà còn nhờ vị trí ngay sát trường học, đặc biệt hơn đây lại là Vinschool - ngôi trường được nhiều gia đình trẻ mong muốn.

Trường Phổ thông liên cấp Vinschool sát cạnh làm nên ưu thế đặc biệt cho phân khu Sapphire Parkville

Là hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam, Vinschool được các bậc phụ huynh trên khắp cả nước tin tưởng với hơn 27,000 học sinh đang theo học ở tất cả các cấp từ mầm non tới hết phổ thông. Tại Vinschool, học sinh học tại Vinschool không chỉ được trang bị kiến thức mà cả kỹ năng sống, khả năng tư duy, lãnh đạo để trở thành công dân toàn cầu ưu tú.

Con trẻ có thêm nhiều không gian để phát triển kỹ năng sống, xây dựng sự tự tin

Chị Hồng Anh, một khách hàng vừa xuống tiền mua S4.02 cho hay: “Cho con học tại trường gần nhà không chỉ rèn cho con tính tự lập mà còn tiết kiệm thời gian đưa đón, không phải chịu cảnh tắc đường kẹt xe mỗi sáng”.

Bố mẹ có thêm nhiều thời gian dành cho con để nuôi dưỡng tuổi thơ nhiều sắc màu

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng an tâm lựa chọn căn hộ S4.02 để có môi trường cho con phát triển toàn diện với sân chơi trẻ em, bể bơi ngay trong nội khu, thêm vào đó là khu shophouse đa dạng dịch vụ dưới chân nhà, thuận tiện cho con tự tin giúp đỡ cha mẹ đi mua sắm,…

Ngoài tiện ích nội khu, bộ ba công viên bao quanh Sapphire Parkville cũng sẽ giúp các con thoả sức khám phá và gia đình có không gian để vui chơi giải trí, tăng cường gắn kết.

Minh Tuấn