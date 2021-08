Đón mùa Trung thu 2021 đang tới, Almaz dành trọn tinh túy để tạo nên những vị bánh đặc biệt trong hộp bánh “Mãnh long cát vượng”, đánh thức ký ức ẩm thực khó quên của mỗi người Hà Nội khi rằm tháng 8 cận kề.

Nhân thập cẩm gà nướng truyền thống

Được ví von là “niềm tự hào của tinh hoa ẩm thực Hà Nội”, bánh Trung thu thập cẩm gà nướng Almaz là sự kết tinh từ hàng chục lớp hương vị của mỡ muối, lạp xưởng, vừng, lạc, mứt bí, hạt sen... hoà quyện. Để chiếc bánh thập cẩm thành phẩm thơm ngon xứng danh “đặc sản Trung thu Hà thành” bếp trưởng Almaz Phạm Minh Sơn đã dành rất nhiều tâm huyết và quyết tâm nâng tầm bánh nướng truyền thống.

Bánh thập cẩm ngon cần lớp vỏ nướng không dày, không quá mỏng, ép khuôn tay đều để hòa quyện với từng thớ nhân. Mỗi hương vị đặc biệt trong nhân được tinh chế bằng tay tỉ mẩn, qua hàng giờ ngào ủ để quyện trong “bản hòa ca của mùa trăng”. Bí quyết đặc biệt nhất trong chiếc bánh thập cẩm nướng Almaz là những sợi lá chanh tươi hái buổi sáng sớm đem xắt mỏng, tinh luyện để vẫn giữ được mùi thơm thanh mảnh, chút the the và hàm lượng vitamin C quý giá rất tốt cho sức khỏe.

Sự kỳ công của hơn 20 tiếng tinh chế nguyên liệu, ngào nhân, đóng bánh, canh lò… được bù đắp xứng đáng với những mẻ bánh thập cẩm truyền thống vàng ươm, đậm đà mùi lạp xưởng, hạt mứt hòa quyện cùng mùi bơ, bột đậm đà.

Biến tấu việt quất trứng muối và chocolate chảy

Bên cạnh những nguyên liệu truyền thống, “Mãnh long cát vượng” của Almaz còn sáng tạo bánh Trung thu nhân việt quất trứng muối với hương vị mới lạ. Sự kết hợp giữa loại trái cây ôn đới Bắc Mỹ và vỏ bánh nướng truyền thống mang đến vị bánh thanh tao, chua nhẹ tự nhiên dung hòa cho lớp bột béo bùi. Sở hữu hương thơm đậm đà và vị ngọt nhẹ nhàng của loại trái cây đặc trưng cho mùa hè, đây là một trong những loại bánh từng được giới trẻ ưa chuộng, “ăn hoài không ngán” trong mùa Trung thu trước.

Đặc biệt, khúc biến tấu mới lạ của ẩm thực truyền thống kết hợp với tinh hoa thế giới tạo nên vị bánh độc đáo nhất của Almaz năm nay. Nhân chocolate của Ý được chế biến và nướng tới nhiệt độ chính xác, đảm bảo chocolate luôn giữ được mùi thơm và vị đắng nguyên bản, tuôn chảy hấp dẫn sau mỗi lát cắt. Vỏ bánh ngọt dịu hòa quyện với chocolate đậm đà như một “bản giao hưởng hương vị” đặc sắc.

Đa dạng vị bánh nướng nhân ngọt, thân thuộc đặc sản Hà thành

Ký ức trung thu của rất nhiều người Hà Nội không thể thiếu vị bánh nướng nhân hạt sen, đậu xanh… thân thuộc mà đầy tinh tế. Từ những đài sen Tây Hồ thơm ngát, kết hợp cùng vị táo đỏ quý giá được tin dùng trong nhiều bài thuốc bổ Đông y, bánh Trung thu nhân sen táo đỏ trứng muối thực sự là món quà sức khỏe ý nghĩa.

Một trong những “hương vị Hà thành” trứ danh khác đó là bánh cốm xanh bùi, phảng phất hương lá sen ủ đầy sương sớm, ngọt dịu hơi thở mùa thu Hà Nội. Phần vỏ bánh dẻo mềm, hòa quyện với từng hạt cốm dừa thơm lừng, nhẹ tan trong miệng. Đây sẽ là “ký ức ẩm thực” không thể quên của những người con đất kinh kỳ.

Almaz còn sử dụng tài tình nguyên liệu may mắn trong dân gian là đậu đỏ, kết hợp với lòng đỏ trứng muối đậm đà, bùi ngậy. Chiếc bánh nướng không chỉ là một niềm mong ước thiêng liêng về những điều an lành sẽ đến mà còn là một món quà đầy ngọt ngào và thân thuộc với nhiều người.

Bánh Trung thu trứng chảy Tunglok Heen

Mùa trăng năm nay, Almaz tiếp tục thiết đãi thực khách “đại tiệc” bánh Trung thu nhân trứng chảy trứ danh từ thương hiệu Tunglok Heen. Với nguyên liệu chủ đạo là trứng muối đánh tan cùng bơ tạo nên lớp nhân chảy đậm đà, mặn - béo hòa quyện, thương hiệu ẩm thực nhượng quyền từ Singapore quả thực không phụ lòng thực khách.

Vị bánh nhân sen nhuyễn trứng chảy có cả vị ngọt bùi thanh tao của nguyên liệu truyền thống, hòa tan trong dòng trứng muối vàng tươi. Chiếc bánh sáng tạo từ trà Ô long thượng hạng lại tạo nên mùi thơm đặc biệt thâm trầm, và độ ngọt hoàn hảo cho một thức bánh dùng khi thưởng trăng.

Đặc biệt, Tunglok Heen còn đưa bánh tTung thu thành món ăn của sức khỏe với tổ yến kết hợp hai vị nhân quen thuộc. Vốn tượng trưng cho thông điệp thịnh vượng dồi dào, hình ảnh trứng muối chảy tràn khi cắt bánh chính là lời chúc phúc trọn vẹn Tunglook Heen và Almaz muốn dành tặng cho thực khách trong mùa Trung thu đặc biệt này.

Cùng chung tay đón rằm tháng 8 an toàn, Almaz có dịch vụ tặng quà tận nhà với đơn hàng chỉ từ 1 hộp bánh từ ngày 16/8 ngay khi các địa phương dừng giãn cách theo Chỉ thị 16. Trong suốt quá trình sản xuất và giao hàng, 100% nhân viên đều tuân thủ tiêu chuẩn 5K và được kiểm soát lịch trình chặt chẽ.

Almaz chính thức nhận preorder bánh Trung thu “Mãnh long cát vượng” từ ngày 4/8/2021. Bộ sưu tập của Almaz gồm 3 hộp quà: Mãnh Long, Kim Long, Cát Vượng có chi phí từ 699.000 đồng/hộp. Bánh Trung thu Tunglok Heen được bán từ 799.000 đồng/hộp cho 4 loại: Mãnh Long, Kim Long, Ngự Yến, Châu Sa. Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm ẩm thực và hội nghị Almaz: http://almaz.vn - Hotline: 094.9898.222

Minh Tuấn