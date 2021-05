SHE Vietnam là công ty thời trang thành lập năm 2015 bởi nhà thiết kế Hòa Nguyễn, với 3 thương hiệu thời trang là Shebyhoanguyen, Ma Chérie, SoYoung. Đây là 3 thương hiệu thuộc phân khúc luxury local brand Việt Nam. SHE Vietnam vận hành 3 thương hiệu với hơn 100 nhân sự. SHE Vietnam đã ứng dụng các tiện ích từ công nghệ thông tin để vận hành doanh nghiệp hiệu quả: theo dõi công việc trên nền tảng số, thanh toán lương trực tuyến và nhanh chóng cho nhân viên qua ứng dụng ngân hàng MBBank…