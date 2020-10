The Terrace TV QLED 4K ngoài trời đầu tiên và dòng loa thanh ngoài trời The Terrace được thiết kế đặc biệt, đồng bộ đi kèm. Thiết bị nằm trong bộ sưu tập sản phẩm “TV phong cách 2020” đậm dấu ấn sáng tạo của Samsung. Với kích thước 65 inch và 75 inch, TV The Terrace sở hữu khả năng kháng nước, kháng bụi (chuẩn IP55) và kháng nhiệt. Sở hữu độ phân giải chuẩn 4K cùng độ sáng vượt trội đến 2000 nits và công nghệ chống phản chiếu ánh sáng ấn tượng giúp hạn chế tối đa hiện tượng phản xạ ánh sáng, giảm thiểu đáng kể độ lóa của TV. Đặc biệt, công nghệ Adaptive Picture giúp TV tự động điều chỉnh để tối ưu độ sáng hình ảnh và độ tương phản theo điều kiện môi trường xung quanh. Từ ngày 1/10 - 31/12/2020, khi mua TV The Terrace, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là loa thanh The Terrace trị giá 27.990.000 đồng, và gói ứng dụng giải trí cao cấp có giá trị lên đến 17.165.000 đồng.