4 mức độ nguy cơ dịch Covid-19 ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là: mức “Bình thường mới”, mức “Nguy cơ”, mức “Nguy cơ cao” và mức “Nguy cơ rất cao”.

4 mức độ nguy cơ dịch Covid-19

Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định hoả tốc số 89/QĐ-BCĐUBND về việc phân loại mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, 4 mức độ nguy cơ dịch ở các địa phương được phân thành: mức “Bình thường mới” (vùng xanh), mức “Nguy cơ” (vùng vàng), mức “Nguy cơ cao” (vùng cam), mức “Nguy cơ rất cao” (vùng vàng).

45 xã, phường, thị trấn thuộc vùng xanh

Tính đến ngày 15/8, Sóc Trăng có 45 đơn vị thuộc vùng xanh, 28 đơn vị thuộc vùng vàng, 27 đơn vị thuộc vùng cam và 9 đơn vị thuộc vùng đỏ.

Cụ thể, tại huyện Cù Lao Dung, thị trấn Cù Lao Dung thuộc vùng đỏ; xã An Thạnh 1, An Thạnh Nam, Đại Ân 1 thuộc vùng cam; xã An Thạnh 2, xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Đông thuộc vùng vàng; xã An Thạnh Tây thuộc vùng xanh.

Tại huyện Châu Thành, thị trấn Châu Thành thuộc vùng đỏ; xã Phú Tân thuộc vùng cam; xã An Hiệp, An Ninh, Hồ Đắc Kiện thuộc vùng vàng; xã Phú Tâm, Thiện Mỹ, Thuận Hòa thuộc vùng xanh.

Tại huyện Kế Sách không có địa phương thuộc vùng đỏ; xã Xuân Hoà thuộc vùng cam; thị trấn An Lạc Thôn, xã An Thới Hội, Đại Hải thuộc vùng vàng; 9 địa phương nằm trong vùng xanh là: thị trấn Kế Sách, xã An Lạc Tây, An Mỹ, Ba Trinh, Kế An, Kế Thành, Nhơn Mỹ, Phong Nẫm, Trinh Phú.

Tại huyện Phong Phú, xã Tân Thạnh thuộc vùng đỏ; xã Tân Hương thuộc vùng cam; xã Long Phú và thị trấn Long Phú thuộc vùng vàng; 7 địa phương thuộc vùng xanh là: xã Hậu Thạnh, Trường Khánh, Châu Khánh, thị trấn Đại Ngãi, xã Long Đức, Phú Hữu, , Song Phụng.

Tại huyện Mỹ Tú, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa và xã Thuận Hưng thuộc vùng đỏ; 3 đơn vị thuộc vùng cam là xã Mỹ Phước, Long Hưng, Mỹ Thuận; không có đơn vị thuộc vùng vàng; xã Hưng Phú, Mỹ Hương, Mỹ Tú, Phú Mỹ thuộc vùng xanh.

Tại huyện Mỹ Xuyên, xã Thạnh Quới thuộc vùng đỏ; không có đơn vị thuộc vùng cam; 6 đơn vị thuộc vùng vàng là: xã Hoà Tú 2, Ngọc Tố, Thạnh Phú, thị trấn Mỹ Xuyên, xã Đại Tâm, Tham Đôn; xã Ngọc Đông, Gia Hoà 1, Gia Hoà 2, Hoà Tú 1 thuộc vùng xanh.

Tại huyện Thạnh Trị có 2 đơn vị thuộc vùng đỏ là thị trấn Phú Lộc và thị trấn Hưng Lợi; 4 đơn vị thuộc vùng cam: xã Xuân Tức, Vĩnh Lợi, Thạnh Tân, Thạnh Trị; xã Lâm Tân thuộc vùng vàng; 3 xã Châu Hưng, Lâm Kiết, Vĩnh Thành thuộc vùng xanh.

Huyện Trần Đề không có đơn vị thuộc vùng đỏ và vùng vàng; 2 đơn vị thuộc vùng cam: xã Tài Văn, thị trấn Trần Đề; 9 đơn vị thuộc vùng xanh: xã Thạnh Đới An, Đại Ân 2, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Thạnh Thới Thuận, Trung Bình, Viên An, Viên Bình, thị trấn Lịch Hội Thư.

Toàn bộ 10 phường ở TP. Sóc Trăng thuộc vùng cam.

Thị xã Ngã Năm có không vùng đỏ; phường 1 thuộc vùng cam; 5 đơn vị thuộc vùng vàng là phường 2, phường 3, xã Mỹ Quới, Tân Long, Vĩnh Quới; xã Long Bình và Mỹ Bình thuộc vùng xanh.

Tại thị xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hải thuộc vùng đỏ; xã Lạc Hòa thuộc vùng cam; phường 1, phường 2, xã Hòa Đông, phường Khánh Hoà, xã Vĩnh Hiệp thuộc vùng vàng; phường Vĩnh Phước, xã Lai Hoà, xã Vĩnh Tân thuộc vùng xanh.

T.H