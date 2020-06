Sống trong rừng từ những năm 1970, Robert có vợ và 6 người con nhưng hiện tại họ đều đã rời nơi đây.

Ông Robert Runyon sống trong rừng từ những năm 1970.

Ở tuổi 71, Robert Runyon cho biết, ông vẫn muốn sống trong rừng và hoàn thiện căn nhà của mình mỗi ngày.

Cách đây 2 năm khi những người làm chương trình New Lives in the Wild đến thăm người đàn ông này, nhiều người đã rất ấn tượng với sự khéo léo và lạc quan của ông.

Hiện tại Robert vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi khỏi đây mặc dù cuộc sống trong rừng sẽ rất khó khăn với một người già sống cô đơn.

Sinh năm 1949 ở Newport, miền đông bang Arkansas, Mỹ, khi đang học trường y thì Robert bỏ học vào rừng sinh sống.

Ông nuôi dạy 6 người con cũng trong khu rừng này. Cùng lúc đó, ông vẫn làm việc như một thợ xây nhà gỗ. Hiện các con ông đã trưởng thành và rời khỏi khu rừng.

Với quyết tâm “để lại một di sản”, ông Robert tiết lộ rằng chưa có một ngày nào trôi qua mà ông không làm việc kể từ khi bắt đầu dựng lên ngôi nhà vào năm 1974.

Bạn đời của ông là bà Dorothy – người đã sống cùng ông trong suốt 20 năm, nhưng sau đó bà đã chuyển tới sống ở gần thị trấn. Bà Dothory chia sẻ rằng việc chăm sóc cho ông rất khó khăn bởi vì ông luôn bắt mình phải làm việc thay vì nghỉ ngơi.

Nói chuyện với người làm chương trình trong căn nhà gỗ, ông Robert chia sẻ bây giờ ông đã gầy hơn, chậm chạp hơn và cần nhiều thời gian hơn mỗi khi muốn phục hồi sức khoẻ.

6 người con của Robert hiện đã trưởng thành và rời khỏi khu rừng.

Sống một mình trong rừng, cụ ông 71 tuổi người Mỹ không ngại làm bất cứ công việc gì. Cũng vì thế mà trong quá trình hoàn thiện căn nhà, ông bị thương khá thường xuyên, thậm chí là những vết thương nặng.

Cách đây 2 năm, ông tiết lộ mình đã bị mù một bên mắt. Ông cũng có nhiều vết thương trong một lần ngã từ mái nhà xuống đất.

Mặc dù bỏ ra rất nhiều công sức nhưng cabin trong rừng của Robert vẫn chưa được hoàn thành sau 40 năm. Ông cho rằng, lý do là vì ông bị phân tâm bởi các công việc hằng ngày khác như đốn củi, cắt đá.

Nơi ở của Robert có nước chảy vào từ một con suối gần đó. Nguồn điện có được nhờ một tấm pin năng lượng Mặt Trời. Hiện tại, ngoài thực phẩm tự tay sản xuất ra, ông sống nhờ một khoản trợ cấp nhỏ sau khi nghỉ hưu cách đây 7 năm.

Bà Dorothy, người đã sát cánh bên ông trong suốt 20 năm cho biết, dù bây giờ, 2 người đã không sống chung nữa nhưng họ vẫn gặp nhau mỗi khi người kia cần.

Chia sẻ về chồng cũ, bà Dorothy nhận xét ông Robert là người kiên nhẫn, dễ ăn, không than phiền nhiều. Ông không thích nằm trên giường quá lâu, vì thế bà cũng không bận tâm về việc ngăn cản ông làm việc, bởi vì đó là việc khiến ông hạnh phúc nhất. “Khi phải ngồi lâu một chỗ, ông ấy sẽ trở nên gắt gỏng” – bà nói.

