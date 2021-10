Trong đại dịch, có không ít những câu chuyện ấm lòng được viết nên bởi sự yêu thương của những người dân Việt Nam đã dành cho nhau. Như những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình Nối trọn yêu thương tháng 9 trên VTV1.

Những câu chuyện “nối trọn yêu thương”

Trong hơn 3 năm qua, chương trình Nối trọn yêu thương (VTV1) đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, những con người đáng mến, khát khao cống hiến cho cộng đồng bằng tất cả sự yêu thương.

Tâm Ngô Đồng là cái tên quen thuộc với những ai đã từng xem chương trình. Chàng trai đi bộ xuyên Việt để làm từ thiện, tuy nhiên do dịch bệnh nên hành trình ấy đành phải tạm gác lại, Tâm đã bắt đầu bằng một hành trình đầy ý nghĩa khác.

Những phần quà do nhóm của Tâm Ngô Đồng trao tặng đến tuyến đầu

Khi TP.HCM trở thành điểm nóng về dịch bệnh, Tâm đã bắt tay ngay thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ gạo cho các gia đình, trao tặng sữa, thức uống và hỗ trợ thuốc cho F0 tại nhà… Hành trình của Tâm không chỉ nhận được sự động viên từ phía gia đình mà còn từ các mạnh thường quân.

Từ cơ duyên năm 2020 khi tham gia chương trình Nối trọn yêu thương và được kết nối với tập đoàn Tân Hiệp Phát, nên ngay trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Tâm đã kêu gọi tập đoàn đồng hành, hỗ trợ hàng nghìn thùng sản phẩm nước uống để trao cho các điểm chốt, bà con gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa.

Anh Nguyễn Khắc Cường có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch

Cũng là một nhân vật đã từng xuất hiện trong chương trình Nối trọn yêu thương, anh Nguyễn Khắc Cường một giáo viên dạy trẻ tự kỷ, tăng động ở một trung tâm chuyên biệt tại Nghệ An. Trong đợt dịch thứ 4, khi Nghệ An áp dụng chỉ thị 16 và 16+, anh Cường tích cực tham gia đội lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, truy vết, điều phối lương thực thực phẩm cho người dân, kêu gọi hiến máu… Khi tình hình dịch bệnh giảm, anh tiếp tục hỗ trợ chốt trực tại cầu Bến Thủy 1 và tham gia trao tặng túi an sinh cho bà con gặp khó khăn.

San sẻ yêu thương, tinh thần đoàn kết của “đại gia đình” Tân Hiệp Phát

Không chỉ lan tỏa lòng tốt của những cá nhân trong cuộc chiến với đại dịch, Nối trọn yêu thương tháng 9 còn chia sẻ về những giá trị tinh thần “đại gia đình” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong những ngày “3 tại chỗ”. Chính sự kỷ luật, tinh thần đoàn kết của tất cả các nhân viên thực hiện 3T đã tạo nên sức mạnh và truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp khác trong thời điểm khó khăn này.

“Những hoang mang, lo lắng ban đầu đã nhanh chóng được “xóa bỏ”, thay vào đó là sự bản lĩnh, đồng lòng quyết tâm, truyền năng lượng để cùng nhau bước tới", bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ.

Tinh thần “đại gia đình” được thể hiện một cách rõ nét

Từ khi dịch chớm bùng phát, toàn bộ lãnh đạo tập đoàn Tân Hiệp Phát đã họp và quyết định hỏi ý kiến người lao động xem họ mong muốn duy trì sản xuất hay tạm dừng. Điều bất ngờ là trên 1.000 nhân sự từ công nhân đến cấp quản lý đều thể hiện chung ý chí, quyết tâm thực hiện 3T duy trì sản xuất, bởi tất cả đều ý thức được rằng, người Tân Hiệp Phát làm việc không chỉ vì mình, mà còn vì gia đình và xã hội.

Quan điểm người lao động có việc làm, có thu nhập, thì gia đình của họ mới tồn tại; người nông dân tiêu thụ được nguyên liệu, vùng nguyên liệu, đất đai mới được bảo vệ; chuỗi sản xuất, cung ứng được duy trì, người tiêu dùng có sản phẩm để dùng, ngân sách có nguồn thu… ngấm vào từng nhân sự Tân Hiệp Phát và theo đó, tạo nên sức mạnh mới cho tinh thần vừa kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, vừa sản xuất, kinh doanh, đóng góp những giá trị có ích cho cộng đồng.

Chăm lo từng bữa ăn cho đến đời sống tinh thần

Hơn 1.000 người lao động Tân Hiệp Phát ở các nhà máy tại 4 tỉnh, thành phố đã vượt qua 90 ngày “sống chung cùng đại dịch” với tinh thần “không gì là không thể”, tiếp tục sản xuất, cung ứng hàng triệu sản phẩm nước giải khát tốt cho sức khỏe ra thị trường, góp phần trao tặng hơn hai triệu sản phẩm đến tuyến đầu chống dịch.

“Đại gia đình” là phải cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch. Các cấp quản lý sẵn sàng hy sinh, đồng hành cùng nhân viên. Minh chứng bằng câu chuyện của một Giám đốc phụ trách mảng an ninh của Tân Hiệp Phát. Trong thời gian anh thực hiện 3T, áp lực trong công việc, rồi những chuyện xảy ra ở gia đình khiến tâm trạng anh ngổn ngang, rối bời. Thế nhưng, với trọng trách là người đứng đầu của một bộ phận về an ninh, tinh thần trách nhiệm và sự kỷ luật, anh đã không để những cảm xúc ấy lấn át, ảnh hưởng đến công việc. Cùng với đó, những lời chia sẻ, động viên và sự hỗ trợ của công ty cho gia đình đã giúp anh thêm vững tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Trần Uyên Phương chia sẻ với chương trình Nối trọn yêu thương về sự kỷ luật, tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh cho các thành viên trong “đại gia đình” Tân Hiệp Phát

Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đời sống tinh thần cho những nhân viên đang làm “3 tại chỗ”, mà ngay cả những nhân viên, người thân đang ở nhà cũng luôn nhận được quan tâm kịp thời để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, lan tỏa đến cộng đồng trào lưu ‘Chuyền Dr Thanh’ để cùng nhau chia sẻ những cách chăm sóc sức khỏe, thanh nhiệt giải độc bảo vệ bản thân, vượt qua những cơn ‘nóng trong người’.

Đó là một trong số rất nhiều câu chuyện thể hiện sự yêu thương, bản lĩnh con người Tân Hiệp Phát từ trong những thách thức của đại dịch. Chính tinh thần “Không gì là không thể” đã gắn kết, tạo nên sức mạnh cho các thành viên trong “đại gia đình” Tân Hiệp Phát đi xuyên qua khó khăn của đại dịch và lan tỏa những điều tích cực ra cộng đồng.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bQPenhz_u2o

Thế Định