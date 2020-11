Hai hôm nay, tôi như ngồi trên đống lửa khi liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi của bố vợ. Bây giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào cho trọn vẹn.

Tôi và vợ mới kết hôn được 5 năm. Hiện chúng tôi đang nhờ mẹ vợ lên Hà Nội sống cùng để chăm 2 cháu mới sinh.



Bố vợ tôi ở nhà một mình nhưng tính ông chịu khó, biết tự lo cho bản thân. Thậm chí, ông còn tự cấy cày hàng mẫu ruộng nên chúng tôi rất yên tâm.



Gần đây, không hiểu thế nào mà ông ngoại tình với phụ nữ có chồng và bị người ta phát hiện.



Ông gọi điện cho tôi, nói bằng giọng đầy lo lắng rằng, chồng của người phụ nữ đó đòi ông nộp 100 triệu. Nếu không, ông ta sẽ báo chính quyền địa phương, làm ầm ĩ xóm làng để ông không còn mặt mũi nào sống ở đó nữa.



Hiện bố vợ tôi rất sợ. Ông nói rằng, cả cuộc đời ông sống chan hòa với bà con xóm làng, giờ việc này bị phanh phui ông sẽ không biết chui vào đâu để giấu mặt.



Ông cũng nói, chuyện ngoại tình là do người phụ nữ kia nhiều lần "bật đèn xanh", ông lại sống xa vợ nên đã phạm sai lầm. Giờ ông cần tôi giúp 100 triệu để ông lo liệu chuyện này. Tuy nhiên, ông muốn tôi phải tuyệt đối giữ bí mật với vợ và mẹ vợ tôi.



Mẹ vợ vốn bị bệnh tim nên bà chắc chắn sẽ không chịu được cú sốc đó. Vợ tôi thì trẻ người non dạ, tính lại nóng nảy nên sẽ làm hỏng chuyện.



Thú thật, khi bố vợ nói, do phải sống xa vợ nên ông lầm lỗi, tôi khá áy náy vì chính tôi đã mở lời nhờ mẹ vợ lên ở cùng để giúp 2 vợ chồng.



Tuy nhiên, vì mới kết hôn được 5 năm, vợ sinh con liên tiếp, lương tôi lại ba cọc ba đồng nên 100 triệu với tôi là số tiền rất lớn. Tôi khó lòng xoay sở được trong một thời gian ngắn.



Hơn nữa, tôi lại nghĩ, việc đưa 100 triệu liệu có giúp bố tôi giải quyết triệt để vấn đề hay chỉ vài hôm họ lại đến làm phiền bố tôi. Nếu mẹ và vợ tôi biết chuyện, họ sẽ nghĩ về tôi thế nào? Vì "cái kim trong bọc" kiểu gì cũng có ngày lòi ra.

Thế nhưng, không giúp bố thì tôi biết nói năng sao với ông?



Ông vốn không có con trai, chỉ sinh được mình vợ tôi. Khi chúng tôi cưới nhau, ông đã tuyên bố sẽ không coi tôi là con rể mà coi tôi là con trai của ông.



Từ đó, có chuyện gì ông cũng đứng về phía tôi, yêu thương tôi như ruột thịt của mình...



Bây giờ tôi phải làm thế nào cho trọn vẹn. Tôi thật sự đang rất rối bời. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Độc giả giấu tên