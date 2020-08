Mấy hôm nay, chuyện một người vợ đi bắt gian chồng ngoại tình rồi tung lên mạng xã hội khiến dân tình sục sôi bàn tán...

Ngoại tình - chuyện xưa như trái đất rồi sao lại vẫn “nóng” như vậy?

Là vì, một người đàn ông mỗi ngày đều viết cho vợ những tin nhắn “ngôn tình” không ngờ cùng lúc có một người đàn bà khác.

Là vì, người vợ kia vừa có học thức, vừa xinh đẹp lại giàu có nhưng không hiểu sao chồng vẫn đèo bòng thêm một hình bóng khác.

Chỉ có thể nói: Khi một người ngoại tình, cái gì cũng có thể là lý do, hoặc chẳng cần lý do nào hết cả.

Tôi nhớ vài tháng trước, chị hàng xóm của tôi ly hôn. Chị phát hiện chồng bồ bịch bên ngoài, về mách bố mẹ chồng. Không ngờ nhà chồng không xót thương chị, còn buông lời mỉa mai. Đại ý là chị gái chồng nói: “Mợ xem, nhìn mợ có ai mê nổi không. Đàn ông yêu bằng mắt, mà mợ thì ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tiền chồng kiếm về cứ lo tiết kiệm, ki ki cóp cóp cho cọp nó xơi. Mình thì lúc nào cũng lôi thôi, gái ngon thiên hạ mời chào, cậu ấy không say mới lạ”. Mẹ chồng thì nói: “Làm đàn bà phải biết dỗ ngọt đẩy đưa, đằng này hở chút là cằn nhằn, thằng đàn ông nào chả chán”.

Rất nhiều người đàn ông ngoại tình, khi bị phát hiện lỗi lại đổ lên đầu phụ nữ. Là do vợ không biết làm đẹp, không khéo ăn khéo nói, không học rộng tài cao nên chồng nó chán. Nhiều khi những lý lẽ kia chẳng phải do người đàn ông bạc bẽo nói ra đâu, mà bắt nguồn từ những người phụ nữ khác.

Ừ, thì đàn ông “yêu bằng mắt”, thì là do vợ không biết chăm chút bản thân, lôi thôi cũ mèm nên đàn ông như bướm ong thích vờn hoa tươi mật ngọt. Nhưng, có những người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giàu có, vừa học thức, vừa hết lòng với gia đình vẫn bị chồng phản bội đấy thôi. Vậy thì đàn ông ngoại tình, có thật sự nguồn cơn đều do “vợ thế nào thì nó mới đi tòm tem bên ngoài” như người ta vẫn nói?

Thật đáng buồn, nhiều người phụ nữ cũng nghĩ như vậy, họ nghĩ chồng ngoại tình là do mình.

Khi người ta ngoại tình, có rất nhiều lý do để ngụy biện: Vì bạn đời không thấu hiểu, không biết sẻ chia, vì hoàn cảnh xô đẩy, vì bị “gài bẫy”, vì một phút yếu lòng, vì trăm nghìn lý do mà có giải thích cũng không thể rõ ràng. Nhưng lý do chính đáng nhất, đó chính là không còn thật lòng thương yêu bạn đời của mình nữa.

Nếu yêu đủ nhiều, thương đủ nhiều, bản thân mỗi người khắc sẽ biết kiềm chế ham muốn của bản thân. Nếu như có đi sai đường, chẳng lẽ không có lúc nào tỉnh ra để tự quay về mà còn dây dưa đến lúc bị phát hiện mới ăn năn hối lỗi?

Rất nhiều phụ nữ, dẫu bị tổn thương đến tột cùng vẫn không thể dứt áo ra đi. Không phải vì họ yêu nhiều đến nỗi không thể rời bỏ, mà là họ mang những nỗi lo khác.

Lo mình không đủ tiềm lực nuôi con, lo mình tuổi tác đã nhiều khó bắt đầu lại, và họ chấp nhận “cố đấm ăn xôi” trong đớn đau tủi nhục, hoài nghi. Vậy nên điều quan trọng nhất phụ nữ nên làm, không phải là tìm mọi cách giữ chồng (vì nếu người muốn đi thì chẳng giữ nổi đâu) mà là tìm mọi cách để nâng cao giá trị bản thân, để ngay cả lúc mình không được yêu thương nữa vẫn có khả năng tự yêu thương bản thân mình.

Bị phụ tình, chẳng phải ai đó có trái tim sắt đá không biết đau, cũng chẳng phải mạnh mẽ hơn người thường. Có chăng là vì độc lập, vì tự chủ, vì biết rõ mình là ai, mình muốn gì nên không cần tỏ ra bi thương sợ hãi. Đằng nào thì cũng tổn thương rồi, người không cần giữ thì không nên giữ, cứ nhẹ nhàng mà buông như một chiếc lá khô.

Nhiều người cứ nói rằng, khi chồng ngoại tình, phụ nữ nên nhìn lại bản thân để xem vì sao chồng lại đến nông nỗi ấy. Nhưng tôi thì nghĩ, phụ nữ nên nhìn lại không phải để đổ lỗi cho bản thân, để tìm lý do nguy biện cho lỗi sai của chồng. Mà kể cả là có do mình đi chăng nữa thì cũng nhìn lại để xem mình thật sự muốn gì, và người đàn ông ấy có xứng đáng để mình yêu thương, thậm chí có xứng đáng để mình đau khổ?

Con người, ai cũng có lúc đúng lúc sai, nhưng ngoại tình thì chỉ có sai không bao giờ đúng. Phụ nữ mình nếu có khóc, cũng chỉ nên khóc vì những người xứng đáng mà thôi.

