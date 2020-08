Tôi lặng người khi xem mảnh giấy mà vợ cũ của chồng đưa cho.

Cưới nhau đã hơn 2 năm mà chưa có thai, tôi nhanh chóng trở thành tội đồ trong mắt nhà chồng. Gia đình chồng tôi chỉ có anh là con trai duy nhất nên ai cũng mong tôi sớm sinh em bé. Tôi cũng bị áp lực nặng nề. Tháng nào thấy kinh nguyệt, tôi đều cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí có những tháng trễ, tôi nôn nao, hồi hộp mua que thử thai về thử nhưng rồi lại bật khóc một mình trong phòng tắm.

Tôi bỗng nhớ về chuyện cũ của chồng. Trước khi đến với tôi, anh từng có một đời vợ nhưng họ đã ly hôn vì chị ấy không có con. Khi nghĩ đến đó, tôi bỗng hoang mang. Nhưng mỗi lần tôi khuyên chồng đi khám, anh đều mắng tôi.

Anh nói chức năng sinh lí của anh bình thường thì chẳng có lí do gì để khám cả. Nếu như vô sinh thì chỉ có tôi là đàn bà "trứng lép". Tôi giận lắm. Có lần tôi nói bóng gió với mẹ chồng chuyện cả hai vợ chồng tôi sẽ đi khám và tìm cách chữa trị. Mẹ chồng tôi giãy nảy như đỉa phải vôi, sa sả mắng tôi coi thường gia đình bà. Bố chồng tôi có tới 4 người con, tại sao chồng tôi lại vô sinh được?

Cuộc sống của vợ chồng tôi ngày càng bế tắc, căng thẳng. Thậm chí trong đầu tôi còn nảy sinh tư tưởng để chồng đi bóc bánh trả tiền hoặc bao nuôi bồ nhí vài năm xem thử anh có con không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, chẳng người phụ nữ nào chấp nhận được chuyện như thế.

Cho đến hai ngày trước, tôi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ vợ cũ của chồng. Cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê trò chuyện. Đến nơi, tôi sốc khi thấy cô ấy đang mang thai, bụng đã lớn rồi.

Sau một lúc hỏi han, vợ cũ của chồng đưa tôi mảnh giấy nhàu nhĩ. Cô ấy nói thấy tôi hay đăng những dòng status đau khổ trên facebook nên không đành lòng nhìn tôi như vậy. Cùng là phụ nữ, cô ấy mong tôi sớm giải thoát khỏi một cuộc hôn nhân thiếu sự tôn trọng và công bằng giống như cô ấy. Đọc mảnh giấy, tôi điêu đứng.

Đó là kết quả chồng tôi bị vô sinh. Tôi hỏi cô ấy vì sao có được mảnh giấy này, cô ấy chỉ cười không đáp nhưng khẳng định kết quả là hoàn toàn chính xác. Hiện giờ cô ấy đang sống rất hạnh phúc bên chồng mới và đã có thai ngay sau khi cưới. Đây chính là bằng chứng cụ thể nhất.

Tôi lặng người, bàng hoàng. Hai ngày nay, tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ly hôn và giải thoát cho chính mình. Nhưng tôi không biết phải đưa lý do ly hôn là gì? Nếu nói do không có con, tôi sợ sẽ bị nhà chồng và chồng mắng mỏ và đổ lỗi do mình. Nhưng nếu muốn phanh phui sự thật thì tôi phải nhờ vợ cũ của chồng ra mặt một lần nữa. Tôi bối rối và băn khoăn quá.

