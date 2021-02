Sự quan tâm, thăm hỏi nhau nên là việc diễn ra thường xuyên, không phải chỉ vào ba ngày Tết. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh bùng phát, việc bạn đến chơi Tết, gia chủ liệu có thoải mái?

Thăm hỏi, chúc Tết đầu năm vốn là tục lệ đẹp của người Việt từ xa xưa. Họ quan niệm, nhận được nhiều lời chúc sẽ giúp gia chủ có thêm may mắn, thuận lợi trong năm mới.

Với những người ở phương xa lập nghiệp trở về quê hương, đây càng là dịp quan trọng để họ đi thăm hỏi người quen, họ hàng. Người già sẽ được mừng hộp bánh, gói quà, trẻ con sẽ được nhận lì xì, bánh kẹo.

Bởi vậy các cụ có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”, cho thấy người Việt rất coi trọng lễ nghi chúc Tết đầu năm.

Ảnh: VietNamNet

Với gia đình tôi cũng vậy. Những ngày cận Tết, bận đến mấy, tôi cũng phải chuẩn bị ít nhất vài chục gói bánh, đủ loại.

Để hoàn thành việc chúc Tết, chúng tôi bắt đầu đi từ ngày 29, 30 cho đến mùng 1, mùng 2, mùng 3… Những ngày đó, chồng tôi được đặc cách nghỉ mọi việc khác, chỉ chú tâm vào việc đi biếu quà. Mỗi nhà một hộp bánh, anh tất tả đến nhà các cô, dì, chú, bác… trong họ để chúc Tết. Mỗi nhà chỉ kịp nói được vài câu, tặng vội hộp bánh, anh lại chạy sang nhà khác.

Không chỉ chồng tôi đi biếu, các gia đình khác cũng biếu lại bố mẹ chồng tôi. Đó dường như là cái lệ bất thành văn. Sau mỗi dịp Tết, ở nhà chồng tôi, bia và hộp bánh chất đầy phòng khách. Có năm số quà lên đến gần 70 hộp bánh, hàng chục két bia.

Ăn không hết, mẹ chồng tôi sai người nhà mang cho hàng xóm, con cháu. Nhưng các bạn biết đấy, nhà nào cũng nhận được ít thì chục hộp bánh, nhiều thì vài chục. Ai cũng lắc đầu chối từ. Vì vậy, có năm bánh hỏng, bà phải đem bỏ đi.

Điều đáng nói là bánh kẹo ăn không hết nhưng cứ mỗi Tết đến xuân về, số tiền chi cho việc mua bánh kẹo, quà Tết đi biếu lên đến hàng chục triệu đồng.

Năm nay, tôi đã mạnh dạn đề nghị nhà chồng nên thay đổi tập tục cũ, không còn phù hợp. Theo đó, ngày xưa kinh tế khó khăn, miếng bánh cái kẹo ngày Tết là niềm mong ước của mọi người. Nhưng ngày nay, nhà nhà đều thoát ra khỏi cảnh đói kém. Bánh kẹo không còn là thực phẩm được mong chờ nữa. Bên cạnh đó, bánh kẹo, đồ ngọt… luôn luôn là kẻ thù của sức khỏe.

Ngoài ra, mỗi nhà đều chi số tiền không nhỏ cho việc mua bánh, đem biếu qua biếu lại nhau thật sự không hề văn minh, gây lãng phí cho các gia đình.

Đặc biệt hơn, năm nay, do dịch Covid-19, việc đi chúc Tết lại càng nên hạn chế. Việc đến chúc Tết đầu năm không còn mang lại may mắn mà ngược lại có khi tiềm ẩn những nguy cơ, nguy hiểm cho gia chủ. Đặc biệt nhiều người từ thành phố trở về quê ăn Tết, họ đi qua các bến tàu xe, sân bay… làm sao đảm bảo sự an toàn tuyệt đối?

Tôi nghĩ rằng, sự quan tâm, thăm hỏi nhau nên là việc diễn ra hàng ngày, hàng tháng để thể hiện tình cảm. Không phải chỉ ba ngày Tết mới là cơ hội để thăm hỏi một cách hình thức, cho có lệ. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh như vậy, việc bạn đến chơi Tết chắc gì gia chủ đã thoải mái?

Trải qua một năm đầy khó khăn bởi Covid-19, thiên tai… tôi kêu gọi người người, nhà nhà hãy ăn một cái Tết tiết kiệm, an toàn, ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. Các gia đình nên chuyển sang phương thức hỏi thăm online bằng tin nhắn, gọi điện…

Ở mỗi gia đình, nếu các con cháu bắt buộc phải về thăm hỏi cũng nên chuẩn bị nước rửa tay, khẩu trang và mọi sự thăm hỏi đều nên diễn ra trong nội bộ gia đình, nhanh chóng, gọn nhẹ.

Có ý kiến cho rằng, năm nay do dịch Covid-19 bùng phát, các gia đình nên hạn chế việc thăm hỏi, gặp mặt để đảm bảo an toàn. Thậm chí, kể cả không có Covid-19, việc chúc Tết cũng nên hạn chế để tránh lãng phí. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Xin chia sẻ bằng cách phản hồi dưới bài viết hoặc gửi email về địa chỉ Bandoisong@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn quý độc giả!

Độc giả Ngọc Hà