Tiếp tục đồng hành cùng miền Nam, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trao tặng UBND TP.HCM 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 để hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, tổng giá trị lên đến 123 tỷ đồng.

Đây là một trong những hỗ trợ mới nhất của Techcombank, chung tay cùng các cơ quan, ban, ngành trong kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM.

Ông Hồ Anh Ngọc - Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Techcombank chia sẻ: “Tiếp tục đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch của thành phố là trách nhiệm của Techcombank, cũng như nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Techcombank sẽ nỗ lực hết sức để TP.HCM - đầu tàu của nền kinh tế đất nước từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất, giúp cuộc sống của người dân sẽ bình yên trở lại. Tôi tin rằng TP.HCM sẽ sớm “khỏe” lại và tiếp tục nhịp đập kinh tế sôi động, phát triển vượt trội hơn mỗi ngày”.

Đại diện lãnh đạo Techcombank trao tặng 2 triệu kit test Covid-19 cho UBND TP. HCM

Để đáp ứng chiến lược mở cửa, từng bước thích ứng an toàn với dịch Covid 19, các địa phương, đặc biệt là các tỉnh thành trực thuộc trung ương vẫn quán triệt công tác xét nghiệm và giãn cách xã hội. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn tiếp tục triển khai thần tốc lấy mẫu xét nghiệm, để phân loại nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời. Đại diện Techcombank đánh giá, 2 triệu bộ kit test Covid-19 (trị giá 123 tỷ đồng) mà Techcombank trao tặng sẽ hỗ trợ cho ngành y tế TP.HCM trong quá trình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Đại diện Techcombank cho biết, chỉ trong 7 tháng, từ tháng 2 - tháng 9/2021, Techcombank và cán bộ nhân viên đã đóng góp 415 tỉ đồng cho các hoat động phòng chống Covid-19 và an sinh xã hội. Các hoạt động tiêu biểu gồm: đóng góp 60 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin Covid-19; hỗ trợ các lực lượng truyến đầu chống dịch; cung ứng hơn 1.000 trang thiết bị y tế cấp thiết đến các bệnh viện Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An; đóng góp 100 tỷ đồng xây dựng bệnh viện điều trị nhân Covid-19 tại Hoàng Mai, Hà Nội; cùng nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp các “chiến sĩ áo trắng” tại các bệnh viện tuyến đầu; hỗ trợ công nhân, người lao động nghèo các tỉnh khó khăn do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Techcombank đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ an toàn cho cán bộ nhân viên và khách hàng giao dịch, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Với tầm nhìn “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank tiếp tục tăng cường các giải pháp ngân hàng trực tuyến, an toà, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Doãn Phong