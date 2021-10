Ngày 16/10/2021 Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) trao tặng TP. Hà Nội 300.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19, 30 xe cứu thương và hỗ trợ 30 xe tiêm chủng cơ động. Tổng giá trị trao tặng là 84 tỉ đồng.

Theo Thaco, 300.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được trao tặng là các bộ kit test nhanh của châu Âu và được Bộ Y tế đánh giá là bộ kit cho kết quả chính xác cao hiện nay. 30 xe cứu thương hiệu IVECO của Italy với tiêu chuẩn châu Âu cao cấp. Mẫu xe này, ngoài những trang bị đầy đủ của một xe cứu thương, còn được lắp đặt bộ khử khuẩn và làm sạch không khí với áp lực âm để chuyên dùng cấp cứu và chuyển viện đối với bệnh nhân Covid trở nặng.

Ngoài ra, Thaco còn hỗ trợ 30 xe tiêm chủng vắc xin cơ động do công ty sản xuất. Đây là mẫu xe được thiết kế linh hoạt với cabin kép có 6 chỗ ngồi, thuận tiện cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm nhanh và tiêm chủng tại chỗ ở những địa bàn nhỏ hẹp mà dân cư đông. Sau khi hết dịch, số xe này sẽ được Thaco thu hồi lại để cải tạo sử dụng vào mục đích khác, chi phí khấu hao mỗi xe là 400 triệu đồng.

Thaco là Tập đoàn công nghiệp đa ngành với các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam. Song song với việc tập trung sản xuất kinh doanh để tạo dựng giá trị thương hiệu phát triển bền vững, Thaco luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với giá trị tài trợ trong 5 năm gần đây hơn 2.000 tỷ đồng.

Từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Thaco nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất kinh doanh bị giảm sút do giãn cách xã hội, khó khăn về giao nhận, vận chuyển.

Ngay từ khi dịch xuất hiện, Thaco đã xây dựng chương trình “Chung tay và đồng hành” cùng cả nước trong khả năng của mình, đồng thời nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Thaco đã hỗ trợ vật tư y tế cùng các sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch trong cả nước với kinh phí hơn 1000 tỷ đồng bao gồm 3,8 triệu bộ kit test nhanh Covid-19, 63 xe chuyên dụng vận chuyển vắc xin, 63 xe tiêm chủng lưu động, 60 xe cứu thương, 1 xe chụp X-Quang và xét nghiệm lưu động và điều động hỗ trợ 81 xe tiêm chủng cơ động cùng nhiều vật tư, trang thiết bị y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Đặc biệt, Thaco cũng đã trao tặng bồn chứa ô xy, bộ van điều áp cho Bệnh viện Thủ Đức, Quận 6 và hệ thống oxy lỏng trung tâm cho bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị y tế tại đây điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, để hỗ trợ học sinh có thể tiếp cận chương trình giáo dục trong tình hình dạy và học online như hiện nay, Thaco đã trao tặng cho ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh 1.000 smart tivi. Với món quà đặc biệt này, Thaco mong muốn sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn.

“Với nguyên tắc “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”, Thaco cam kết đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch và tạo môi trường làm việc an toàn nhất để người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tinh thần và trách nhiệm phòng chống dịch, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn do dịch để duy trì sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho hơn 55 ngàn lao động trong toàn Thaco”, đại diện Thaco cho biết.

Xuân Thạch