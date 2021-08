Để người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm thân thiện với môi trường, dịp này, Samsung ưu đãi lớn cho các dòng sản phẩm: TV Neo QLED 8K, QLED 4K, UHD, The Frame, The Premiere và loa thanh đến ngày 31/09/2021. Cụ thể: Khách hàng đặt mua TV Neo QLED 8K hoặc 4K model 98QN90 hoặc TV Máy chiếu The Premier sẽ nhận ưu đãi quà tặng loa thanh HW-Q700A trị giá 12,99 triệu đồng. Khách hàng đặt mua TV QLED 4K model Q80A 65 inch; Q70A, Q60A, Q65A trên 75 inch và TV UHD AU8000 85 inch nhận ưu đãi quà tặng loa tháp MX-T40 trị giá 3,99 triệu đồng. Khách hàng đặt mua TV Frame trên 50” sẽ nhận được khung viền tùy biến Bezel trị giá 2,99 triệu đồng. Bảo hành lên đến 3 năm với các dòng TV Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, The Frame trên 55 inch và The Premiere giúp người dùng có thể yên tâm tận hưởng mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm, đắm chìm vào những bộ, chương trình hay với các gói xem phim không giới hạn trên các ứng dụng độc quyền từ Samsung như VieOn, Galaxy Play, FPT Play và Clip TV. Để kích hoạt các gói xem này, người dùng chỉ cần truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên, đăng nhập hoặc đăng ký bằng số điện thoại là hoàn thành thủ tục.