Để đảm bảo không gian trải nghiệm an toàn cho khách hàng, các TTTM Vincom đã thiết lập 5 lớp bảo vệ "TTTM xanh" gồm: - Kiểm tra thân nhiệt tại cửa ra, vào và bắt buộc đeo khẩu trang với toàn bộ nhân viên và khách hàng. - Yêu cầu khách hàng khai báo y tế, quét mã QR khi đến mua hàng. - Vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc trong TTTM. - Cung cấp nước rửa tay sát khuẩn tại các gian hàng. - Khuyến khích giãn cách an toàn ít nhất 2m khi mua sắm và thanh toán. Đáp ứng tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP.HCM, các TTTM Vincom trên địa bàn thành phố đảm bảo 100% nhân viên Vincom và nhân viên gian hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có “Thẻ Xanh Covid” theo quy định và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn hiệu lực. Khách hàng cũng được kiểm tra “Thẻ Xanh Covid” khi vào trung tâm thương mại.