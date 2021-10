Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, với việc nới lỏng giãn cách, các hoạt động sản xuất - kinh doanh tại TP.HCM đang dần khôi phục. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là sớm ổn định việc làm và đời sống của người lao động.

Bên cạnh bài toán giải quyết việc làm cho người lao động, công tác hỗ trợ người lao động từ BHXH, BHTN cũng được tiến hành nhanh chóng để thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch hiệu quả gắn với phục hồi kinh tế, an sinh xã hội.

Kết nối online doanh nghiệp và người lao động

Từ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách từ đầu tháng 10/2021, nhiều lĩnh vực, ngành nghề được hoạt động trở lại. Bên cạnh một số doanh nghiệp vẫn chưa vận hành hết công suất do cần thăm dò diễn biến của dịch Covid-19 thì cũng có nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lớn.

Nhằm hỗ trợ kết nối việc làm nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch sau giãn cách, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã áp dụng nhiều giải pháp thích ứng với tình hình mới, vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động hiệu quả. Trong đó, nổi bật là việc sử dụng công nghệ thông tin để kết nối online giữa nhà tuyển dụng và ứng viên tìm việc trên nền tảng Zalo giảm bớt các chi phí đi lại, rút ngắn thời gian tìm việc.

Cụ thể, từ ngày 13/10, trung tâm đã khai trương Cổng thông tin việc làm trên Zalo. Đây là nơi đăng tải, cung cấp các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Người lao động có thể truy cập Zalo “Cổng thông tin việc làm TP.HCM” để nhận những thông tin việc làm mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi triển khai, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên Zalo “Cổng thông tin việc làm TP.HCM” ngày càng đa dạng, chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như: Lao động phổ thông, nhân viên bán hàng, thu ngân, tư vấn viên, kho bãi, bảo vệ, công nghệ thông tin, giao nhận… với mức lương dao động từ 5 - 25 triệu đồng.

“Tôi cũng vừa biết Zalo “Cổng thông tin việc làm TP.HCM” do người bạn chung dãy phòng trọ chỉ. Trước đây tôi từng làm nhân viên tính tiền cho một cửa hàng tiện lợi nên bây giờ chắc tôi cũng sẽ tìm một công việc mới tương tự”, chị Ngọc Anh (28 tuổi, quận 12, TP.HCM) cho biết.

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, nhiều cơ hội việc làm triển khai kết nối với những doanh nghiệp để giới thiệu cho người lao động sau thời gian dài giãn cách xã hội.

“Do dịch Covid, công ty cắt giảm nên tôi phải nghỉ ở nhà gần 4 tháng trời, mới đây tôi có xin được một vị trí vận hành kho bãi, khoản tuần sau sẽ có thể đi làm trở lại”, anh Thanh Minh chia sẻ.

Sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, nhiều lao động và công nhân đã quay lại thành phố làm việc (Ảnh: Phạm Ngôn)

Theo dự báo của Sở LĐ - TB&XH TP.HCM, trong quý IV/2021 nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng so với hiện nay do doanh nghiệp mở rộng hoạt động phục vụ cho thị trường cuối năm. Các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM cần khoảng 43.600 - 56.800 lao động. Tuy nhiên, việc phục hồi, sản xuất sẽ gặp khó khăn do một số lượng lớn người lao động về quê chưa quay lại.

Hiện nay, UBND TP.HM đã có Văn bản 3231 về phương thức đưa đón người lao động quay lại thành phố, do đó thời gian tới, số lao động trở lại làm việc sẽ tăng lên và tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ khả quan hơn.

Song song, TP.HCM sẽ triển khai các hoạt động như: Tổ chức cung ứng nguồn lao động thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm; liên kết với các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành để thống kê nhu cầu lao động, tổ chức các buổi phỏng vấn trực tuyến…

Nhanh chóng để người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN

Theo thông tin đăng tải tại Zalo “Bảo hiểm xã hội TP.HCM”, tính tới ngày 18/10/2021, toàn hệ thống BHXH thành phố đã giải quyết chi hỗ trợ cho gần 7.800 đơn vị và hơn 232.000 lao động. Tổng số tiền chi hỗ trợ là 571,4 tỷ đồng.

Ghi nhận phản ánh từ người lao động và người sử dụng lao động cho thấy, đa số đều phấn khởi vì có thể nhanh chóng tiếp cận gói hỗ trợ này.

Chị Minh Anh (nhân viên văn phòng, quận 7, TP.HCM) không giấu được sự bất ngờ khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN do cơ quan BHXH chuyển tới: “Chỉ sau hơn một tuần đăng ký thì mình đã nhận được tiền hỗ trợ. Mình mới nghe nói về chính sách hỗ trợ nhưng không nghĩ thủ tục nhận lại nhanh chóng và thuận tiện đến vậy khiến mình khá bất ngờ”.

Người lao động, doanh nghiệp được tiếp sức bởi các chính sách hỗ trợ (Ảnh: Zalo “Bảo hiểm xã hội TP.HCM”)

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, việc nhận được hỗ trợ mang lại nhiều ý nghĩa, với người lao động, sự hỗ trợ này sẽ giúp họ có một khoản thu nhập bổ sung trang trải cuộc sống. Trong khi đó, doanh nghiệp sẽ có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động.

BHXH TP.HCM nhận định, Nghị quyết 116/NQ-CP là điểm sáng cho thấy sự quan tâm kịp thời, những nỗ lực không ngừng của Nhà nước nhằm chung tay khắc phục hậu quả và khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Qua đây thấy được lợi ích từ việc tham gia BHXH, BHTN đối với người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức giúp doanh nghiệp chia sẻ rủi ro hiệu quả hướng tới mục tiêu cân bằng và ổn định lâu dài.

Cũng theo BHXH TP.HCM, hiện các thông tin về BH xã hội, BH thất nghiệp, BH y tế đều được cập nhật đầy đủ tại Zalo “Bảo hiểm xã hội TP.HCM”. Người dân có thể tra cứu mã BHXH, mức đóng BHXH, hạn sử dụng thẻ BHYT, DVC trực tuyến... Ngoài ra, người dân còn có thể gọi điện để được tư vấn hỗ trợ qua các số hotline được kết nối trực tiếp tại trang Zalo này.

Ngọc Minh