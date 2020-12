Xuất phát từ một sinh viên Bách khoa chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, anh Phạm Hồng Thưởng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vinako lại ghi dấu ấn trong mảng chuyên chuyên phân phối mỹ phẩm vào các spa, thẩm mỹ viện

Anh Phạm Hồng Thưởng từng chia sẻ, may mắn của anh là có cơ hội sang Hàn Quốc, làm việc tại công ty sản xuất, chế tạo máy, chế tạo khuôn mẫu và được tiếp xúc với quy trình, công nghệ sản xuất mỹ phẩm của một trong những quốc gia có nền công nghiệp làm đẹp phát triển bậc nhất thế giới. Niềm đam mê, hoài bão khởi nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm bắt đầu nhen nhóm trong anh.

Khi đứa con thứ 2 chào đời, anh Thưởng trở về Việt Nam và trở thành CEO cho công ty may. Mặc dù có một công việc tiến triển tốt và nguồn thu nhập ổn định nhưng trong thâm tâm mình, anh vẫn luôn ấp ủ một điều gì đó lớn lao hơn, mang dấu ấn của bản thân mình.

Giám đốc công ty TNHH Vinako - anh Phạm Hồng Thưởng

Từ đó, anh Thưởng luôn thôi thúc bản thân không ngừng cố gắng, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Rồi cơ duyên cũng đến để anh tới với ngành làm đẹp và trở thành giám đốc công ty phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam.

Anh Thưởng kể lại “Thời điểm đó, vợ tôi bị nám nặng sau sinh, mỗi ngày thấy cô ấy buồn phiền ngắm nhìn mình trong gương, tôi lại trăn trở, không biết làm gì ngoài an ủi vợ. Thế rồi ký ức về những ngày ở xứ sở Kim Chi ùa về, tôi ngay lập tức liên hệ với công ty mỹ phẩm mình từng hợp tác đặt mua sản phẩm cho vợ sử dụng. Sau một thời gian, vết nám trên da mặt vợ tôi mờ dần, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mỹ phẩm được sản xuất có quy trình hiện đại ở Hàn Quốc thực sự mang lại hiệu quả cao. Vậy tại sao mình không tạo ra giá trị, tạo ra niềm vui cho chị em phụ nữ - một nửa quan trọng của thế giới.”

Anh Thưởng quyết định rời khỏi chiếc ghế CEO công ty may và thành lập công ty nhập khẩu, phân phối mỹ phẩm chuyên phân phối vào các spa, thẩm mỹ viện. Thời gian đầu mở công ty không tránh khỏi khó khăn, nhiều người còn nghi ngờ về năng lực của anh vì đặc trưng ngành kỹ thuật chẳng liên quan gì đến làm đẹp, mỹ phẩm. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, anh đã gặt hái được thành quả và đưa công ty Vinako trở thành một trong những đơn vị hàng đầu phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam. Đặc biệt năm 2020 Công ty TNHH Thương mại Vinako vinh dự được trao giải Top 10 thương hiệu mạnh Asean.

Giám đốc Phạm Hồng Thưởng Đại diện công ty TNHH VINAKO lên nhận giải Top 10 thương hiệu mạnh Asean

Anh Thưởng chia sẻ: “Thời còn trẻ tôi luôn tâm niệm, đàn ông ai lại làm nghề may. Nhưng sau đó tôi đã làm CEO cho công ty may. Tôi ghét con trai dùng mỹ phẩm bởi như vậy là yếu đuối. Vậy mà cuối cùng tôi lại làm việc trong ngành mỹ phẩm một cách say mê. Tới mức ăn hay ngủ cũng đều nghiên cứu các loại mỹ phẩm mới. Trong phòng tôi bày biện la liệt đủ loại mỹ phẩm để tiện tìm hiểu và nghiên cứu. Đúng là nghề chọn mình!”

Hiện các sản phẩm mỹ phẩm mang hai nhãn hiệu GSC & Dr. Leemee (sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc và phân phối bởi Công Ty TNHH TM Vinako) nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng. Anh Thưởng cùng đội ngũ công ty vẫn không ngừng tìm tòi nhiều sản phẩm mới, đồng hành cùng phụ nữ Việt chăm sóc sắc đẹp.

Tố Uyên