Trong khi dịch Covid-19 đang phức tạp, nhiều người trẻ đã tận dụng công nghệ để thể hiện sự quan tâm cho cha mẹ mình từ những điều thiết thực nhất.

Tận dụng công nghệ, quan tâm cha mẹ đúng cách

Đã hơn 4 tuần kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam bùng phát, Hà An (25 tuổi, làm việc tại Hà Nội) chưa thể về thăm bố mẹ ở TP. Hải Phòng vì lý do “hạn chế di chuyển khi không cần thiết” để đảm bảo an toàn sức khỏe mùa dịch.

Những dòng tin nhắn của An gửi về cho bố mẹ: "Dịch bệnh phức tạp bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe và hạn chế đến nơi đông người" khiến cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, càng lo lắng cho những sinh hoạt hàng ngày của bố mẹ ở nhà bởi họ chủ yếu dùng tiền mặt khi đi chợ, siêu thị, điều này có thể không an toàn bởi tiền mặt cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Là người trẻ hiện đại, Hà An luôn bắt kịp trào lưu thanh toán hiện đại. Để đảm bảo an toàn cô sử dụng ví điện tử phục vụ cho các giao dịch hàng ngày. Khi ví điện tử VNPAY tích hợp tính năng “Ví gia đình” cô đã mở ngay cho bố mẹ ở nhà một tài khoản ví từ ví chính của mình. Như một món quà ý nghĩa, ví VNPAY giúp An và bố mẹ thu hẹp khoảng cách, thay An quan tâm bố mẹ giữa lúc Covid-19 vẫn đang phức tạp.

Tiện ích Ví gia đình trên ví VNPAY

“Sử dụng ví VNPAY thường xuyên, tôi mới thấy sự tiện lợi của việc thanh toán không dùng tiền mặt và đặc biệt là tôi bị hấp dẫn bởi tính năng ví gia đình, đây là công cụ đắc lực giúp tôi thể hiện tình yêu thương với bố mẹ. Không còn những lần phải gọi về nhà hỏi bố mẹ hết tiền chưa, hay quên ra bến xe gửi tiền cho bố mẹ, bố mẹ tôi có thể sử dụng ví VNPAY để chi tiêu cho mọi sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, dùng ví VNPAY bố mẹ cũng không phải sử dụng tiền mặt khiến tôi yên tâm hơn”, An chia sẻ.

Được biết, ví VNPAY là ví điện tử gia đình tiên phong tại Việt Nam, tích hợp nhiều tính năng hiện đại hỗ trợ chi tiêu thông minh. Người dùng như Hà An có thể tạo ví cho các thành viên trong gia đình mình (bố mẹ, vợ/chồng, con cái). Mỗi người có thể tạo một hoặc nhiều ví thành viên và có thể cài đặt hạn mức chi tiêu cho từng thành viên trong gia đình, theo dõi thông tin tiêu dùng của từng thành viên.

Các thành viên gia đình có thể thực hiện mọi giao dịch từ nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, thanh toán QR Pay, mua sắm hàng hóa, đặt vé tàu, xe, vé xem phim, đặt phòng khách sạn hay thanh toán học phí…theo hạn mức chi tiêu do người dùng ví chính cài đặt mà không cần phải làm các thủ tục đăng ký phức tạp. Đây là điểm cộng của VNPAY trên thị trường ví điện tử.

Giúp cha mẹ tận hưởng những tiện ích 4.0

Nhận được tin nhắn của mẹ: "Hôm nay mẹ đi siêu thị không cần phải dùng đến tiền mặt mà quét mã VNPAY-QR ngay trên ví, đã thế mẹ còn được giảm giá. Tiện lợi lắm! Bố mẹ cảm ơn con gái nhiều lắm", An cảm thấy hạnh phúc.

Cũng nhờ có ví VNPAY, bố mẹ cô không cần đến tận điểm giao dịch để thanh toán tiền điện, nước. “Bố mẹ chỉ cần ngồi nhà, mở ví chưa đầy một phút là xong. Hôm qua bác hàng xóm sang còn bất ngờ và cũng đang về khoe con trai rồi để nó mở cho cái ví dùng cho tiện đấy con ạ!”, mẹ An nói thêm với con gái.

Ví VNPAY giúp mọi thế hệ tiếp cận với thanh toán hiện đại

Mẹ An cũng hứa với con gái khi nào hết dịch bố mẹ cô sẽ tự đặt vé xe đi du lịch, lên Hà Nội thăm con mà không cần ra bến mua vé truyền thống như trước đây nữa. Nhờ ví VNPAY tình cảm gia đình giữa An và bố mẹ ngày thêm gắn kết hơn.

Có thể thấy, trong nhịp sống bận rộn, nhiều người trẻ dành phần lớn thời gian, tâm trí cho công việc và các mối quan hệ ngoài xã hội. Thế nhưng không phải vì vậy mà họ thiếu sự quan tâm, tinh tế, thấu hiểu người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ. Dù ở đâu nếu muốn thể hiện sự quan tâm bạn cũng có thể tận dụng những tiện ích công nghệ như ví VNPAY để bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ. Với bố mẹ Hà An, ví VNPAY là món quà thiết thực, ý nghĩa nhất trong thời điểm Covid-19 phức tạp.

Doãn Phong