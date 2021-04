Là nhân vật hư cấu hiếm hoi được tôn vinh với gần chục bảo tàng riêng trên khắp thế giới, chú gấu "trăm tuổi" Teddy hóa thân trong muôn vàn câu chuyện, hình dạng độc đáo để trở thành người bạn của mọi thế hệ.

Thế nhưng câu chuyện đầy cảm hứng về sự ra đời của Teddy không phải ai cũng biết…

Câu chuyện truyền cảm hứng của Tổng thống Roosevelt

Suốt hơn trăm năm qua, Teddy Bear là gấu bông tuổi thơ của hàng triệu người trên thế giới. Nhưng ít ai biết tên gọi này xuất phát từ chính biệt danh của Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, gắn với một câu chuyện đầy cảm hứng.

Trong cuộc đi săn gấu 10 ngày cùng Thống đốc Andrew H. Longino bang Mississippi vào năm 1902, vị Tổng thống Mỹ thứ 32 là người duy nhất trong đoàn không có được chiến lợi phẩm. Để “động viên” Tổng thống, cả nhóm đã vây bắt một con gấu, sau đó ra hiệu để ông bắn hạ con vật. Tuy nhiên, người đứng đầu đất nước cờ hoa lại giận dữ ra lệnh phải thả con gấu ra vì ông cho rằng bắn vào con vật không có khả năng chạy trốn là phi thể thao.

Hành động đầy bất ngờ của Tổng thống được xem là biểu tượng cho sự vị tha và cao thượng trong thời bấy giờ. Nhiều bài báo đồng loạt kể lại câu chuyện này. Đặc biệt là bức tranh nổi tiếng “Drawing the line in Mississippi” của họa sĩ Clifford Berryman khắc họa thành công hình ảnh người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ từ chối nổ súng để bảo vệ 1 chú gấu. Ông chủ cửa hàng kẹo bánh ở Brooklyn lấy nguồn cảm hứng từ đây để làm ra những chú gấu bông nhỏ xinh xắn, đặt tên là Teddy Bear, có nghĩa là “Gấu của Teddy” - biệt danh của Rosevelt.

Bức họa nổi tiếng “Drawing the line in Mississippi”

Sau này, Tổng thống Roosevelt cho phép sử dụng bán ra thị trường chú gấu được đặt tên theo biệt danh của ông. Hơn 100 năm qua, hàng triệu triệu gấu Teddy đã được ra đời những hình dạng, chất liệu vô cùng đặc biệt... và nổi tiếng khắp thế giới.

Hấp lực toàn cầu của Teddy Bear

Chỉ trong thời gian ngắn, Teddy Bear trở thành “một làn sóng mới” trên toàn thế giới. Không chỉ “chiếm lĩnh” thị trường đồ chơi, gấu Teddy còn ngày càng quen thuộc với giới trẻ khi trở thành nhân vật chính của nhiều sách truyện như Winnie The Pooh (A. A. Milne), tuyển tập sách thiếu nhi The Roosevelt Bears (Seymour Eaton)… Teddy Bear cũng trở thành nhân vật trong hàng loạt bộ phim hoạt hình nổi tiếng khắp thế giới như Cô bé Masha và chú Gấu xiếc (Nga), We Bare Bears (Mỹ)… Tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới đều muốn cho con trẻ một người bạn chân thật, đáng tin cậy, che chở… Không có sự lựa chọn nào tốt hơn Teddy Bear nhờ câu chuyện đầy nhân văn từ Tổng thống Mỹ Roosevelt.

Những người gấu ở quầy lễ tân của Izu Teddy Bear Museum

Với tình yêu bất diệt dành cho gấu bông, vào năm 1990, cô chủ Frances Pew Hayes đã lập nên bảo tàng Teddy đầu tiên trên thế giới gồm 5.500 chú gấu tự tìm kiếm và huy động từ các nhà sưu tập cá nhân khác. Cho tới nay, Teddy Bear trở thành nhân vật trong những câu chuyện tưởng tượng đầy bay bổng truyền tải những thông điệp đa sắc màu về văn hóa, lịch sử, truyền thống và cả kinh tế… Với sự sáng tạo không ngừng, thế giới có thêm hàng triệu “biến thể” gấu, với diện mạo độc đáo, mới lạ, bắt kịp các xu hướng thời trang, cùng những câu chuyện đời sống mang đậm hơi thở thời đại… Bảo tàng Gấu Teddy đã có mặt không chỉ tại Mỹ mà tại Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản... với mỗi nơi một bản sắc, thu hút hàng trăm triệu lượt du khách thăm quan trên toàn thế giới.

Dấu ấn văn hóa Hàn Quốc tại Seoul Teddy Bear Museum

Từ những lý do đó, Teddy Bear Museum sẽ lần đầu tiên được “đưa” về Việt Nam và ra mắt tại Phú Quốc United Center vào ngày 21/4/2021 tới đây. Đây là bảo tàng Teddy được đầu tư lên đến 2 triệu USD với tổng diện tích hơn 1.500 mét vuông, trưng bày hơn 500 gấu bông và thuộc Top 5 Bảo tàng Gấu lớn nhất thế giới. Không chỉ mang trải nghiệm giải trí được ưa chuộng toàn cầu về Việt Nam, Teddy Bear Museum tại Phú Quốc còn biến ước mơ được sống trong thế giới gấu Teddy của hàng triệu trẻ em và du khách mộ điệu thành sự thật.

“Nhà gấu” Teddy tại Phú Quốc đưa trải nghiệm đặc biệt được yêu thích toàn cầu về Việt Nam

Dấu ấn của “Nhà gấu” Teddy phiên bản Việt chính là “bảo tàng” câu chuyện chủ đề đặc sắc. Đó là chuyến hành trình của nhà thám hiểm Indiana Jones đưa du khách chu du đến vô số miền đất mới và khám phá những nền văn minh kỳ lạ nhất. Đây hứa hẹn là biểu tượng “check - in triệu like” không thể bỏ lỡ của mọi du khách khi Phú Quốc United Center chính thức đi vào hoạt động.

Minh Tuấn